Champions League heute live im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Der FC Bayern München spielt im Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon. Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Goal gibt die Antwort.

Champions-League-Halbfinale: Olympique Lyon gegen FC Bayern München. Die Partie wird heute um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Nach dem 8:2 im Viertelfinale gegen den trifft Bayern nun auf , das seinerseits mit 3:1 besiegt hat. Die wird diese Saison in fertiggespielt, pro Runde gibt es nur noch ein K.-o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob die Champions League heute live im Free-TV übertragen wird.

Champions League heute live im Free-TV? Die Details der Partie

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 19. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon

Champions League heute live im Free-TV? Die Übertragungsrechte

Die Champions League ist einer der wichtigsten Wettbewerbe im Fußball, die Spiele möchte kein Fan verpassen. Doch wo wird die Königsklasse übertragen? Für diese Saison hat die UEFA die Rechte für viel Geld an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft. Die öffentlich-rechtlichen Sender und Privatsender sind leer ausgegangen, was bedeutet, dass es die Champions League nicht im Free-TV zu sehen gibt!

🌟 @SergeGnabry: "Das ist der größte Vereinswettbewerb in Europa. Natürlich wäre es der krönende Abschluss einer fantastischen Saison, das beste Team in Europa zu sein. Das ist ein super Ansporn, da wollen wir hin." #UCL #OLFCB #MissionLis6on #packmas pic.twitter.com/CWX1dcUhec — (@FCBayern) August 18, 2020

Champions League heute live im Free-TV? Was sind die Optionen?

Wer die Königsklasse live sehen will, der muss grundsätzlich für die Übertragung bezahlen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel heute trotzdem kostenlos zu sehen.

Champions League heute live im Pay-TV bei Sky

Der Bezahlsender Sky geht auf Sky Sport 1 HD heute bereits um 19.30 Uhr aus Unterföhring auf Sendung. Die Show wird von Sebastian Hellmann moderiert, die Expertise kommt von Lothar Matthäus und Erik Meijer. Euer Kommentator heute ist Wolff Fuss. Aktuell bietet Sky das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, allerdings benötigt Ihr einen Sky-Receiver, um den Sender empfangen zu können. Hier gibt es mehr Infos zu Sky.

Champions League heute live im LIVE-STREAM auf DAZN

Über den Streamingdienst DAZN könnt Ihr Lyon gegen Bayern heute sogar kostenlos sehenkostenlos schau, wenn Ihr Euch als Neukunde bei DAZN registriert. DAZN streamt heute ab 20.45 Uhr, Alex Schlüter moderiert den Vorbericht. Das Spiel wird von Marco Hagemann und Experte Per Mertesacker kommentiert.

Champions League heute live im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: So funktioniert’s

Praktisch ist es, wenn man die Partie über die DAZN-App schaut. Die App ist für diverse Endgeräte kompatibel.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

Champions League heute live im LIVE-STREAM auf Sky

Sky bietet parallel zur TV-Übertragung auch zwei Streams an, über die Ihr die Königsklasse live und in voller Länge verfolgen könnt. Ob Ihr über Sky Go oder Sky Ticket schaut, kommt darauf an, ob Ihr Sky abonniert habt oder nicht.

Champions League heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Sky-Paket enthalten. Wenn Ihr den Sender also abonniert habt, habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go. Nach dem Herunterladen der App müsst Ihr Euch nur noch mit den Zugangsdaten von Sky anmelden – und schon kanns losgehen.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Champions League heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist die Variante für alle Zuschauer ohne Sky-Abo. Für 29,99 Euro im Monat erhaltet Ihr Zugang zu Sportevents, unter anderem auch zur Formel-1-Übertragung. Was genau alles im Ticket enthalten ist, erfahrt Ihr hier. Der Vorteil bei Sky Ticket: Es ist, im Gegensatz zu den anderen Sky-Abos, monatlich kündbar.

Champions League heute live: Die Highlights auf DAZN

Wer das Spiel verpassen sollte, der kann sich die Highlights auf DAZN anschauen und auf diese Weise kein Tor verpassen!

Auf DAZN laufen auch andere Wettbewerbe, wie zum Beispiel die , , , La Liga, , NFL, NBA und NHL. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist zu jeder Zeit kündbar.

Champions League heute live im LIVE-TICKER auf Goal

Ihr seid unterwegs und habt für den Stream kein Datenvolumen mehr übrig? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein. Hier verpasst Ihr garantiert nichts vom Match aus Lissabon.

Champions League heute live: Alle Übertragungen im Überblick