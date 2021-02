Champions League heute live im Free-TV? Lazio Rom - FC Bayern München

Im Achtelfinale der Champions League spielt Lazio Rom gegen den FC Bayern München. Doch wird die Partie überhaupt live im Free-TV übertragen?

Nach der bitteren 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wartet nun Lazio Rom auf den FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League. Doch wird das Spiel überhaupt im Free-TV übertragen?

Über das Los "Lazio Rom" hat sich bestimmt kein Bayern-Fan geärgert. Doch das Team von Trainer Simone Inzaghi steht natürlich nicht ohne Grund im Achtelfinale, in der Gruppenphase wurde man hinter Borussia Dortmund Zweiter. Kann sich der FCB nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga gegen Bielefeld und Frankfurt gegen Lazio Rom wieder zurück in die Erfolgsspur bringen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob die Champions League heute live im Free-TV übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die beiden Aufstellungen.

Champions League heute live im Free-TV? Die Details zu Lazio vs. Bayern

Wettbewerb Champions League Achtelfinale Begegnung Lazio Rom - FC Bayern München Datum Dienstag, 23. Februar 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Rom

FC Bayern München bei Lazio Rom: Wird die Champions League heute live im Free-TV übertragen?

An dieser Stelle gibt es leider schlechte Nachrichten für Euch: Die Königsklasse wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen. Die einzige Ausnahme stellt das Finale dar, hier muss ein Free-TV-Sender live übertragen. Das gilt allerdings nicht für das Achtelfinale, das es ausschließlich kostenpflichtig im TV und LIVE-STREAM zu sehen gibt. Wie Ihr Bayern bei Lazio Rom schauen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

🗣 Kingsley #Coman zu seinem Standing im Team nach dem Final-Tor: "Es hat sich nicht wirklich geändert. Ich habe noch mehr Selbstvertrauen. Ich denke, ich hatte schon vor dem Finale einen wichtigen Platz in der Mannschaft."#LAZFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/rC8I7opSmR — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 22, 2021

FC Bayern München bei Lazio Rom: So wird die Champions League live übertragen

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky besitzen in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte der Champions League. DAZN und Sky werden zusammen jede Partie live im TV und LIVE-STREAM zeigen. Pro Spieltag zeigen DAZN und Sky jeweils ein Einzelspiel exklusiv, zudem überträgt Sky die Champions-League-Konferenz.

Champions League heute live: FC Bayern München bei Lazio Rom im Pay-TV sehen

Sky wird Lazio Rom gegen Bayern München als Einzelspiel und in der Konferenz übertragen. Das Parallelspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea wird dafür auf DAZN laufen. Ihr müsst Sky abonniert haben, um die Champions League empfangen zu können. Wer das Spiel im klassischen Fernsehen schauen möchte, muss zudem über einen Sky-Receiver verfügen. Alle Infos zu Sky findet Ihr auf deren Webseite.

Champions League heute live im Pay-TV: FC Bayern München bei Lazio Rom auf Sky

Sender : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus, Erik Meijer

: Lothar Matthäus, Erik Meijer Kommentatoren: Frank Buschmann (Konferenz), Wolff Fuss (Einzelspiel)

Champions League heute live: FC Bayern München bei Lazio Rom im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann die Champions League auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky stellt dafür die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Es wird keinen kostenlosen und gleichzeitig legalen Stream im Internet geben.

FC Bayern München bei Lazio Rom heute live im LIVE-STREAM: Sky Go zeigt die Champions League

Sky Go ist die App, die jedem Sky-Kunden automatisch zur Nutzung zur Verfügung steht. Das Programm des von Euch gebuchten Sky-Paketes könnt Ihr dementsprechend auch komplett online im LIVE-STREAM verfolgen und müsst dafür keinen Aufpreis zahlen.

FC Bayern München bei Lazio Rom heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket überträgt das CL-Achtelfinale

Wer Sky nicht abonniert hat, der kann über Sky Ticket noch spontan das Bayern-Spiel im Stream verfolgen. Das Ticket könnt Ihr Euch für mindestens einen Monat lang buchen und damit die Champions League schauen. Welches Paket Ihr dafür kaufen müsst, wird Euch unter diesem Link genauer erläutert.

Champions League heute live - FC Bayern München bei Lazio Rom: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Champions League heute live - FC Bayern München bei Lazio Rom im LIVE-TICKER

Über den LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr die Königsklasse kostenlos verfolgen. Fast in Echtzeit berichten wir alles Nennenswerte der Champions-League-Partie. Zusätzlich dazu liefern wir Euch alle wichtigen Statistiken zum Bayern-Match. Zudem bekommt Ihr auf Goal auch alles von den anderen Spielen mit - schaut mal rein!

FC Bayern München bei Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen im Überblick