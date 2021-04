Champions League heute live im Free-TV? So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City übertragen

Der BVB will die große Überraschung gegen Manchester City perfekt machen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund hofft auf den großen Coup und den Halbfinal-Einzug in der Champions League gegen Manchester City. Der Anstoß im Dortmunder Stadion erfolgt heute um 21 Uhr.

Der BVB greift nach der Sensation: Bei Manchester City unterlagen die Dortmunder im Hinspiel zwar mit 1:2, doch im eigenen Stadion würde den Schwarz-Gelben bereits ein 1:0-Sieg zum Weiterkommen reichen. Die Aufgabe wird allerdings sehr schwierig.

Denn Man City ist das mit Abstand stärkste Team in England, wenngleich es am Wochenende trotz drückender Überlegenheit und Überzahl eine Niederlage gegen Leeds United setzte.

Borussia Dortmund empfängt Manchester City. Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Partie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. Manchester City WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Rückspiel ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 6. April 2021 | Manchester City vs. Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Champions League heute im Free-TV sehen? So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im Fernsehen übertragen

Der BVB arbeitete sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten Klubs Europas nach oben. Das Interesse an den Dortmundern ist groß, vor allem in Deutschland. Die Fangemeinde ist groß, nur die Bayern haben mehr Fans. Doch wird die Partie gegen Manchester City im Free-TV gezeigt?

Champions League: So sind die Übertragungsrechte verteilt

Die Antwort darauf ist eindeutig und leider nicht positiv. Schon seit mehreren Jahren sind die Spiele der europäischen Königsklasse ausschließlich als Teil eines Abonnements zu sehen. Nur, wenn ein deutscher Klub das Finale erreicht, sieht der Rundfunkstaatsvertrag eine verpflichtende Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen vor.

Ansonsten sind noch bis Saisonende die Champions-League-Spiele bei Sky und DAZN zu sehen. Noch bis einschließlich des Viertelfinales müssen Abos bei beiden Anbietern abgeschlossen werden, um tatsächlich alle Spiele sehen zu können.

Champions League: Die Übertragung BVB vs. Manchester City live bei Sky

Das Hinspiel in der vergangenen Woche lief im Einzelspiel noch bei DAZN, das Rückspiel heute zwischen dem BVB und Manchester City wird aber von Sky übertragen.

Die Vorberichterstattung beginnt wie gewohnt bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1, auf Sky Sport UHD und im Free-TV bei Sky Sport News. Um 20.50 Uhr beginnt die Übertragung des Einzelspiels auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD.

Champions League: So empfangt Ihr Sky

Ihr habt Lust auf Spitzenfußball mit dem BVB bekommen und wollt wissen, wie die Rahmenbedingungen bei einem Sky-Abo aussehen? Hier gibt es die Antworten.

Die Champions League ist bei Sky Teil des Sport-Pakets. Neukunden müssen nach aktueller Preispolitik pro Monat 17,50 Euro dafür bezahlen. Darin enthalten sind aber neben der Champions League auch die Premier League und der DFB-Pokal. Vom Fußball abgesehen sind auch die Formel 1, Tennis, Golf und Handball Teil des Pakets.

Nicht zum Sport-Paket gehört allerdings die Bundesliga. Diese ist in der Paket-Struktur von Sky in ein eigenes Paket ausgelagert. Für den gesamten Sport ist also der Abschluss beider Pakete, Sport-Paket und Bundesliga-Paket, nötig. Diese Kombination kostet derzeit 30 Euro monatlich.

Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr hier.

Champions League heute im Free-TV? Die Übertragung von BVB vs. Manchester City im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid nicht zu Hause oder habt generell mehr Spaß am Streaming? Dann gibt es natürlich auch für die Partie zwischen dem BVB und ManCity gleich mehrere Lösungen. Da Sky das Spiel überträgt, ist der Sender auch im Bereich Streaming die erste Anlaufstelle. Bei Sky funktioniert dies über Sky Go und Sky Ticket.

Champions League im LIVE-STREAM: Die Übertragung via Sky Go

Sky Go richtet sich an alle, die bereits Sky-Kunde sind. Sky Go ist kostenlos in allen Verträgen bereits enthalten und ermöglicht es Euch, die Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf auch via Internet zu sehen.

Dafür müsst Ihr einfach die Sky-Go-App auf Euren Computer bzw. Euer Tablet oder Euer Smartphone herunterladen. Dann loggt Ihr Euch ein und schon kann es losgehen.

Champions League im LIVE-STREAM: Die Übertragung via Sky Ticket

Mit Sky Ticket seid Ihr an der richtigen Adresse, wenn Ihr Euch nicht an ein Sky-Abo binden wollt. Der Vorteil des Streamingservices ist die Flexibilität. Ihr entscheidet selbst, welchen Zeitraum Ihr zahlen wollt.

Grundsätzlich habt Ihr bei den Supersport-Tickets, die für die Champions League notwendig sind, drei Möglichkeiten. Tagesticket, Monatsticket oder Jahresticket.

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro (verlängert sich automatisch) Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort fällig)

Alle Infos zu Sky Ticket und zu den Geräten, auf denen der Dienst verfügbar ist, findet Ihr hier.

Champions League im Free-TV? Die Höhepunkte von BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City bei DAZN

DAZN darf das Spiel zwischen Dortmund und Manchester City nicht live zeigen, das zweite Spiel des Abends zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid ist aber auch kein schlechtes Alternativprogramm. Vom Dortmunder Spiel gibt es zeitnah nach Abpfiff die Höhepunkte des Spiels, ab Mitternacht kann die Partie sogar im Re-live auf der Plattform abgerufen werden.

Bei DAZN bekommt Ihr ohnehin die volle Ladung Live-Sport geboten. Nicht nur Fußballfans kommen dort auf Ihre Kosten. Ob Tennis, Darts, Rugby oder MotoGP - hier findet jeder seinen Sport.

Das Beste daran: Der erste Monat ist völlig gratis, erst danach müsst Ihr für das Angebot zahlen - natürlich nur, wenn Ihr dabei bleibt. Das Monatsabo kostet dann 11,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 119,99 Euro zu Buche.

