Die Champions League verspricht am heutigen Dienstag, den 13. Oktober, wieder jede Menge Spitzenfußball. Neun Begegnungen stehen auf dem Spielplan, darunter die Auftritte von Topklubs wie dem FC Barcelona, dem FC Bayern München, Inter Mailand, RB Leipzig und Manchester United.

DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt

Bei der Live-Übertragung bleibt die gewohnte Verteilung bestehen: Amazon Prime Video zeigt das ausgewählte Dienstagsspiel zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München exklusiv. Die anderen acht Partien sind einzeln sowie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Letztere wartet diesmal mit einer besonderen Aktion auf: Die Champions-League-Konferenz ist heute komplett kostenlos verfügbar. Ein Abonnement ist also nicht nötig - eine Registrierung genügt.

Wie Ihr Euch anmeldet und die Konferenz gratis verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

Champions League heute live bei DAZN: Was muss ich machen, um die Konferenz kostenlos zu sehen?

Der Zugang zur kostenlosen Konferenz lässt sich mit wenigen Schritten einrichten. Öffnet dafür zunächst die DAZN-Website oder die App und wählt den gelben Button "Jetzt registrieren" aus. Im Anschluss könnt Ihr Euer persönliches Konto erstellen. Dafür müsst Ihr lediglich Angaben wie Euren Vor- und Nachnamen sowie Eure E-Mail-Adresse und ein Passwort hinterlegen und die Registrierung abschließen. Ab 18 Uhr steht Euch die Konferenz dann zur Verfügung.

Darüber hinaus umfasst das kostenlose Angebot von DAZN noch viele weitere Inhalte. Neben zusätzlichen Fußballspielen können auch Live-Events aus anderen Sportarten ohne kostenpflichtiges Abonnement verfügbar sein.

Champions League heute live bei DAZN: Was muss ich machen, um die Konferenz kostenlos zu sehen? Die Spiele am 13. Oktober

Anpfiff Begegnung Übertragung Einzelspiel Übertragung Konferenz 18.45 Uhr RC Lens vs. Sporting Lissabon DAZN DAZN 18.45 Uhr Sabah FK vs. Slavia Prag DAZN DAZN 21 Uhr FC Arsenal vs. OSC Lille DAZN DAZN 21 Uhr Atletico Madrid vs. Manchester United DAZN DAZN 21 Uhr Inter Mailand vs. Club Brügge DAZN DAZN 21 Uhr Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona DAZN DAZN 21 Uhr RB Leipzig vs. PSV Eindhoven DAZN DAZN 21 Uhr Viking Stavanger vs. FC Bayern München Amazon Prime - 21 Uhr FC Villarreal vs. SSC Neapel DAZN DAZN



