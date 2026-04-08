Abrmals in dieser Saison kommt es zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Diesmal im Champions-League-Viertelfinale. Das Hinspiel steigt am heutigen Mittwoch (8. April) um 21 Uhr im legendären Camp Nou.

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Champions League heute live bei DAZN oder Amazon Prime: Wo läuft FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV und Live Stream?

Am Mittwoch ist die Champions League weiterhin in festen Händen von DAZN. Daran ändert sich auch im Viertelfinale - und somit auch nicht für das Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid - nichts. Wie gewohnt könnt Ihr zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen. Voraussetzung ist ein

DAZN-Unlimited-Abonnement.

Wer die Vorberichte schauen möchte, kann ab 20.30 Uhr einschalten. Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend im Camp Nou:



- Kommentator: Chris Putz

- Expertin: Turid Knaak

- Moderator: David Ploch

- Reporter: Andres Veredas

FC Barcelona gegen Atletico Madrid: Anstoßzeit

Champions League - Endrunde Spotify Camp Nou

FC Barcelona vs Atletico Madrid: Aufstellungen

News über FC Barcelona

Erst am Wochenende kam es zum Duell zwischen Barca und Atletico. In Madrid gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 2:1 durch Treffer von Marcus Rashford und Robert Lewandowski. Die Katalanen stehen somit mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real nach 30 Spieltagen souverän an der Tabellenspitze von LaLiga.

News über Atletico Madrid

Atletico bestritt die Partie eine Halbzeit in Unterzahl, nachdem Nicolas Gonzalez kurz vor dem Pausenpfiff die Rote Karte gesehen hatte. Ein Trost: Im Halbfinale der Copa Rey setzte sich das Team von Trainer Diego Simeone mit 4:3 in Addition durch. Dem Weiterkommen hatte ein 4:0-Erfolg im Hinspiel den Weg geebnet.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Barcelona vs Atletico Madrid: Die Tabellen

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