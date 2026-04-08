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Champions League heute live bei DAZN oder Amazon Prime: Wo läuft FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV und Live Stream?

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Barcelona - Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid

Ligainternes Duell in der Champions League! Im Viertelfinale messen sich der FC Barcelona und Atletico Madrid. Doch wo läuft das Hinspiel heute? GOAL verrät es Euch.

Abrmals in dieser Saison kommt es zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid. Diesmal im Champions-League-Viertelfinale. Das Hinspiel steigt am heutigen Mittwoch (8. April) um 21 Uhr im legendären Camp Nou.

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Champions League heute live bei DAZN oder Amazon Prime: Wo läuft FC Barcelona vs. Atletico Madrid live im TV und Live Stream?

Am Mittwoch ist die Champions League weiterhin in festen Händen von DAZN. Daran ändert sich auch im Viertelfinale - und somit auch nicht für das Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid - nichts. Wie gewohnt könnt Ihr zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen. Voraussetzung ist ein
DAZN-Unlimited-Abonnement.

Wer die Vorberichte schauen möchte, kann ab 20.30 Uhr einschalten. Folgendes Team begleitet Euch durch den Abend im Camp Nou:

- Kommentator: Chris Putz

La Liga
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Barcelona
BAR
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Sevilla
SEV
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Atletico Madrid
ATM

- Expertin: Turid Knaak

- Moderator: David Ploch

- Reporter: Andres Veredas

FC Barcelona gegen Atletico Madrid: Anstoßzeit

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Champions League - Endrunde
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FC Barcelona vs Atletico Madrid: Aufstellungen

Barcelona vs Atletico Madrid Aufstellungen

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
23
Jules Koundé
2
J. Cancelo
18
G. Martin
20
D. Olmo
8
C
Pedri
10
L. Yamal
24
E. Garcia
14
M. Rashford
9
R. Lewandowski
1
J. Musso
24
R. Le Normand
16
N. Molina
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
6
C
Koke
20
G. Simeone
22
A. Lookman
14
M. Llorente
7
A. Griezmann
19
Julián Álvarez

4-4-2

ATMAway team crest

BAR
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

ATM
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über FC Barcelona

Erst am Wochenende kam es zum Duell zwischen Barca und Atletico. In Madrid gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 2:1 durch Treffer von Marcus Rashford und Robert Lewandowski. Die Katalanen stehen somit mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale Real nach 30 Spieltagen souverän an der Tabellenspitze von LaLiga. 

News über Atletico Madrid

Atletico bestritt die Partie eine Halbzeit in Unterzahl, nachdem Nicolas Gonzalez kurz vor dem Pausenpfiff die Rote Karte gesehen hatte. Ein Trost: Im Halbfinale der Copa Rey setzte sich das Team von Trainer Diego Simeone mit 4:3 in Addition durch. Dem Weiterkommen hatte ein 4:0-Erfolg im Hinspiel den Weg geebnet. 

Form

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 5 Spiele

ATM

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FC Barcelona vs Atletico Madrid: Die Tabellen

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