Champions League: Das sind die Gegner der deutschen Teams

Die neue Saison der Champions League steht vor der Tür. Ein Blick auf die deutschen Gegner in der Königsklasse.

Kein Anhänger des FC Barcelona erinnert sich gern an den 14. August 2020. An jenem schwarzen Tag in der Vereinsgeschichte deklassierte der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League den katalanischen Top-Klub mit 8:2. Nach weiteren Siegen gegen Olympique Lyon (3:0) und im Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) gewannen die Münchener unter Trainer Hansi Flick den begehrten Henkelpott.

Nun erhält der FC Barcelona Gelegenheit zur Revanche, denn in der Gruppenphase der europäischen Königsklasse treffen beide Spitzenvereine erneut aufeinander. Ein Duell, das Fußballfans weltweit elektrisiert. Zum ersten Mal seit 2004 tritt Barca in der Champions League ohne Lionel Messi an. Benfica Lissabon und Dynamo Kiew komplettieren die Vorrundengruppe E, dürften aber lediglich Außenseiterchancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde besitzen.

Schwere Gegner für RB Leipzig

Vize-Meister RB Leipzig muss nicht nur den Weggang seines Trainers Julian Nagelsmann zu Bayern München verkraften, sondern darüber hinaus den Verlust seiner Stammspieler Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer, die nun ebenfalls an der Säbener Straße ihr fußballerisches Zuhause haben. Mit Manchester City und Paris Saint-Germain trifft RBL in Gruppe A auf zwei absolute Top-Favoriten auf den CL-Titel. In der vergangenen Saison präsentierte sich Leipzig gegen PSG mit 2:1 und 0:1 auf Augenhöhe. Club Brügge, viertes Team in der Gruppe A, gilt als nahezu chancenlos.

Zehn Treffer erzielte Erling Haaland in der Champions League 2020/21 für Borussia Dortmund und zeichnete sich damit als bester Torschütze der Königsklasse aus. Der 21 Jahre alte Norweger trug damit entscheidend zum Erreichen des Viertelfinales bei. Präsentiert sich Haaland weiterhin in Top-Form, übersteht der BVB problemlos die Gruppe C. Die Dortmunder dürften sich mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam um Platz eins streiten, während Sporting Lissabon und Besiktas Istanbul ein Duell um Rang drei und die damit verbundene Qualifikation für die Play-offs in der Europa League austragen.

Viertes deutsches Team in der CL ist der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga, der VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen überstanden bislang einmal die Vorrunde in der Champions League (2015/16 erreichten sie das Viertelfinale). In dieser Saison stehen die Chancen gut, erneut in die K.-o.-Runde einzuziehen. Die Wölfe messen sich in ihrer Gruppe G mit dem französischen Meister OSC Lille, dem FC Sevilla und RB Salzburg.

Stärkster Gegner ist der sechsfache Gewinner des UEFA-Cups bzw. der Europa League, der FC Sevilla. Lille verlor dagegen einige Stammspieler und ist in der heimischen Liga mit einem Sieg aus vier Spielen schwach gestartet. RB Salzburg gilt als nicht zu unterschätzender Außenseiter.