Champions League Finale, Übertragung: Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM - DAZN oder Sky?

Das Champions-League-Finale steht vor der Tür und wir verraten Euch, wo das Duell zwischen den Spurs und Liverpool im TV und LIVE-STREAM läuft.

Update, 1.6., 18.12 Uhr: Das UEFA steht an. Dabei sind die beiden englischem Klubs Tottenham Hotspur und der FC Liverpool die Protagonisten. Wer wird am Samstagabend ab 21 Uhr die Nase vorne haben und den begehrten Henkelpott in die Höhe stemmen?

und der bestreiten das Champions-League-Finale: Goal verrät Euch, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem erhaltet Ihr die letzten Infos zur Partie in diesem Artikel.

Champions League Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool: Die Übertragung im Überblick

TOTTENHAM vs. LIVEPOOL im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM DAZN / Sky Go / Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal

Champions League Finale, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung des CL-Finales live im TV gibt es eine Alternative, die bestimmt einige von Euch in Erwägung ziehen werden - einen LIVE-STREAM. Doch wer zeigt / überträgt das CL-Finale in TV und LIVE-STREAM?

Champions-League-Finale: DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

So ist es! DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im Stream. Das liegt daran, dass sich die beiden Rechteinhaber darauf geeinigt haben, dass beide Kanäle das Endspiel live und in voller Länge live ausstrahlen dürfen.

Somit könnt Ihr das CL-Finale auch im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Wie schon in den Spielen zuvor geht der LIVE-STREAM von DAZN gegen 20.30 Uhr online.

Einen großen Vorteil habt Ihr bei DAZN in jedem Fall: Ihr könnt das Abonnement, das beim Streamingdienst von essenzieller Bedeutung ist, jederzeit und ziemlich schnell abschließen. Zudem offeriert DAZN Euch einen Gratismonat, mit dem Ihr das Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live und in voller Länge im Stream sehen könnt.

Nach den vier Gratiswochen zahlt Ihr nur 9,99 Euro monatlich , wenn Ihr den Dienst weiter abonnieren wollt. Zahlen geht ganz einfach, unter anderem mit PayPal.

Natürlich gibt es beim Streamingdienst nicht nur das CL-Finale zu sehen - DAZN hat ein breitgefächertes Programm rund um den Fußball und andere Sportarten. Hier könnt Ihr Euch darüber informieren.

Mit der App von DAZN könnt Ihr die Begegnung Tottenham vs. Liverpool auf verschiedenen Geräten anschauen - ob Tablet, Handy, Laptop, Smartphone oder Smart-TV.

DAZN zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im Stream - auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Champions-League-Finale: Zeigt / überträgt Sky Go Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute live im Stream?

Ihr vermutet es bereits, wenn Ihr den ersten Abschnitt gelesen habt: Ja, Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen den Spurs und den Reds ebenfalls via LIVE-STREAM.

Dort verpasst Ihr mit dem Online-Portal Sky Go keine Minute des entscheidenden Spiels in der Königsklasse 2018/19. Dort zeigt / überträgt der Sender die Begegnung deckungsgleich mit der TV-Übertragung, die wir im oberen Abschnitt beschrieben haben.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen können, müsst Ihr jedoch Sky-Kunde sein. Denn nur wer ein Abonnement beim Bezahlsender abgeschlossen hat, erhält einen kostenlosen Login für die Online-Plattform.

Wie auch bei DAZN, funktioniert Sky Go mit einer App, die Ihr Euch im App-Store Eurer Wahl herunterladen könnt. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go beispielsweise ganz leicht downloaden und installieren.

Zeigt / überträgt Sky Ticket Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM?

Natürlich schreckt eine langfristige Bindung an ein Abonnement oftmals ab. Dafür hat Sky jedoch eine Lösung gefunden, denn der Bezahlsender bietet Tottenham vs. Liverpool live im Stream von Sky Ticket an. Der Vorteil: Ohne Vertragsbindung die Champions League im LIVE-STREAM sehen.

Was Ihr tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website . Aktuell zahlt Ihr nur 9,99 Euro für den gesamten Monat LIVE-Sport. Danach kostet das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Champions League Finale, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute live im TV?

Das große Finale steht an: Tottenham Hotspur trifft im rein englischen Endspiel auf den FC Liverpool. Die Fußballwelt erwartet ein packendes und intensives Spiel und fragt sich gleichzeitig: Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Liverpool live im deutschen Fernsehen? Die Antwort gibt es in den folgenden Zeilen.

Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute live im TV

Die Champions League hat schon seit mehreren Jahren beim Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky Fuß gefasst. Das sind gute Nachrichten für alle Fans der beiden Premier-League-Kontrahenten: Die vollen 90 Minuten Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool gibt es live bei Sky zu sehen. Die Rechte an der Begegnung teilt sich Sky mit dem Ismaninger Streamingportal DAZN, mit dem die Aufteilung extra geregelt ist.

Die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1 sind dabei Eure ersten Anlaufstellen. Dort beginnt bereits ab 19.30 Uhr die Vorberichterstattung aus dem Unterföhringer Studio. Bis zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, informiert Euch eine Expertenrunde zur Ausgangslage und der Favoritenrolle der Partie. Ab 21 Uhr zeigt / überträgt der Sender Tottenham vs. Liverpool dann live und in voller Länge.

Die Voraussetzung, um bei Sky live im TV mit dabei zu sein? Mit einem Abonnement, das im Voraus abgeschlossen werden muss , habt Ihr die Möglichkeit, das Endspiel dieser CL-Saison live zu sehen. Generelle Informationen zum Vertragsabschluss bzw. den Preisen findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Champions-League-Finale: Zeigt / Überträgt das Free-TV Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool heute live?

In dieser Saison habt Ihr bereits vergeblich gewartet, bis die UEFA Champions League endlich einmal live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Das Warten hat auch beim Finale in Madrid kein Ende, denn Tottenham vs. Liverpool ist nicht live und in voller Länge im deutschen Fernsehen zu sehen.

Die Rechte an der UCL sind vor der Saison neu vergeben worden - das Free-TV schaut dabei in die Wäsche. ARD , ZDF , RTL (zeigt / überträgt dafür die ) oder weitere bekannte deutsche Privatsender sind nicht live vor Ort.

Champions League Finale, Übertragung: Fragen und Antworten zum Endspiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool

Wer ist der Favorit im Champions League Finale?

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp sind leicht im Vorteil. Der LFC spielte in der Premier League die beste Saison seiner Vereinsgeschichte, am Ende fehlte lediglich ein Punkt auf Meister . Das Klopp-Team sollte sich von seinen 26 Zählern Vorsprung auf die Spurs aber nicht blenden lassen. Die Mannschaft des Argentiniers Mauricio Pochettino schaltete auf dem Weg ins Endspiel unter anderem City aus. Gegen Liverpool setzte es in der Saison zwei knappe Niederlagen (jeweils 1:2). Die Wettquoten vor der Partie sprechen zwar keine deutliche Sprache, deuten aber auf einen Favoriten hin .

Champions League Finale:Wer steht im Mittelpunkt?

Natürlich Jürgen Klopp. Der 51-Jährige kämpft gegen seinen Final-Fluch. Der gebürtige Stuttgarter verlor seine sechs jüngsten großen Endspiele. Zum dritten Mal greift er in der Champions League nach dem Titel - im Vorjahr scheiterte er mit Liverpool an , 2013 mit am deutschen Dauerrivalen Bayern München.

Gibt es auch sonst deutsche Beteiligung im Champions League Finale?

Nein. Erstmals seit 2011 findet das Endspiel der Königsklasse ohne einen deutschen Nationalspieler statt. Beim FC Liverpool besitzt Verteidiger Joel Matip zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, der gebürtige Bochumer spielt jedoch seit 2010 für Kamerun.

Wer sind die wichtigsten Spieler von Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool im Champions League Finale?

Bei Tottenham richtet sich der Fokus auf Harry Kane. Der Angreifer dürfte nach wochenlanger Pause in Folge einer Knöchelverletzung gerade rechtzeitig für das Aufeinandertreffen mit den Reds fit werden, ob er auch von Beginn an spielt ist aber nicht sicher. Auch dem ehemaligen Bundesligaprofi Heung-Min Son sowie Spielmacher Christian Eriksen kommen wichtige Rollen zu. Auf Seiten Liverpools verkörpert Topscorer Mohamed Salah, der im vergangenen Jahr im Endspiel nach einem Foul von Sergio Ramos frühzeitig ausgewechselt werden musste, die größten Hoffnungen. Zudem überzeugten Sadio Mane und Innenverteidiger Virgil van Dijk in dieser Saison mit Top-Leistungen.

Wer ist Schiedsrichter im Champions League Finale?

Der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina. Seine Landsmänner Jure Praprotnik und Robert Vukan fungieren als Assistenten, der vierte Offizielle ist Antonio Mateu Lahoz aus . Auch der DFB ist bei den Unparteiischen vertreten: Felix Zwayer (Berlin) und Mark Borsch (Mönchengladbach) assistieren dem Videoschiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden.

Wie viele Zuschauer werden im Champions League Finale erwartet?

Die Behörden rechnen damit, dass 70.000 englische Fans die Reise in die spanische Hauptstadt antreten - 20.000 von ihnen ohne Ticket für das Endspiel. Das Wanda Metropolitano, das 2017 neu eröffnete Stadion von , ist mit 67.829 Zuschauern natürlich ausverkauft.

Die Aufstellungen im Champions-League-Finale

Aufstellung Tottenham Hotspur:

Tottenham kann im Finale auf die Dienste von Harry Kane setzen. Der Stürmer steht nach seiner Verletzung wieder in der Startelf.

Lloris -Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane

Aufstellung FC Liverpool:

Der FC Liverpool startet ohne große Überraschungen in das zweite Champions-League-Finale in Folge. Diese elf Spieler schickt Trainer Jürgen Klopp ins Rennen:

Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live: Die Opta-Fakten vor dem Finale in der Champions League heute

Liverpool steht zum neunten Mal im Endspiel des höchsten europäischen Wettbewerbs, häufiger als jedes andere englische Team. Fünf ihrer acht Endspiele haben die Reds gewonnen, die letzten beiden aber verloren (2007 und 2018).

Tottenham steht erstmals im Finale um den Henkelpott, damit haben das bereits acht verschiedene Vereine aus geschafft. Die letzten fünf Finaldebütanten unterlagen allesamt: Chelsea 2008, Arsenal 2006, Monaco 2004, Leverkusen 2002 und Valencia 2000.

Zum zweiten Mal stehen sich zwei englische Vereine im Endspiel des höchsten europäischen Wettbewerbs gegenüber, zuvor gab es das 2008, als gegen Chelsea im Elfmeterschießen gewann.

Weder Tottenham noch Liverpool konnten ihre Vorrundengruppe gewinnen – ein Champions-League-Finale zwischen Gruppenzweiten gab es zuletzt 2010 ( – Bayern München 2:0).

Liverpool gewann in der Premier League 2018/19 beide Duelle mit Tottenham. Drei Pflichtspiele zwischen beiden Teams gab es zuvor bereits in 13 Spielzeiten – nur in einer davon gingen alle drei Duelle an die Reds (1985/86, damals sogar vier Siege für Liverpool).

Das bislang einzige bedeutende Finale zwischen Tottenham und Liverpool gab es 1982 im englischen Ligapokal, als Liverpool trotz Rückstand mit 3:1 nach Verlängerung siegte.

Liverpool unterlag im Vorjahr im Endspiel Real Madrid mit 1:3 – das letzte Team, das in zwei Jahren in Folge im Champions-League-Finale verlor, war der (2000 und 2001).

Tottenham steht erstmals seit 1984 wieder in einem Europapokalfinale und könnte nach Manchester United und Chelsea der dritte englische Verein werden, der alle 3 großen Europapokale gewinnt (Landesmeisterpokal/Champions League, UEFA-Cup/Europa League und Pokalsiegerpokal).

Seit 2012 (Sieg im Ligapokal) hat der FC Liverpool jedes seiner vier Endspiele in englischen und europäischen Wettbewerben verloren. Der letzte große Titel der Spurs war ebenfalls der Ligapokal (2008), seitdem gingen beide Finals verloren.

Tottenham ist erst das zweite Team überhaupt, das keines seiner ersten drei Gruppenspiele gewann und trotzdem das Finale der Champions League erreicht. Zuvor schaffte das nur Inter Mailand (Sieger 2010).

In dieser Champions-League-Saison stellte nur der (zehn) mehr unterschiedliche Torschützen (exklusive Eigentore) als der FC Liverpool (neun).

Kein Team kassierte in dieser Champions-League-Saison mehr Gegentore als Tottenham Hotspur (17). 41 Prozent dieser Gegentore (sieben von 17) kassierten die Spurs in der Anfangsviertelstunde.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp steht in seinem dritten Champions-League-Finale, mit Dortmund 2013 und Liverpool 2018 unterlag er jeweils. Der einzige Trainer, der dreimal in Folge ein Champions-League-Endspiel verlor, ist Marcello Lippi (1997, 1998 und 2003 mit ).

Jürgen Klopp hat zum dritten Mal ein Europapokal-Endspiel mit Liverpool erreicht, öfter schaffte das mit den Reds nur Bob Paisley (vier).

Mauricio Pochettino ist erst der dritte Tottenham-Trainer, der ein Europapokal-Endspiel erreicht (zuvor: Bill Nicholson und Keith Burkinshaw). Für den Argentinier ist es erst das zweite Finale im europäischen Profifußball, 2015 war er mit den Spurs im Ligapokalfinale dem mit 0:2 unterlegen.

Liverpools Sadio Mane schoss beim 1:3 gegen Real Madrid im Champions-League-Finale 2018 das Tor der Reds und könnte nun der zweite Liverpool-Spieler nach Phil Neal (1977 und 1984) werden, der in zwei Endspielen um den Henkelpott trifft.

Liverpools Sadio Mane könnte nach seinem Tor im Champions-League-Finale 2018 der erste Spieler seit Franz Roth (Bayern München, 1975 und 1976) werden, der in zwei aufeinanderfolgenden Finals um den Henkelpott trifft.

Sollte Trent Alexander-Arnold in Liverpools Startelf stehen, wäre er der erste Spieler unter 21 Jahren, der in zwei Champions-League-Endspielen in Folge startet. Der bisher jüngste ist Christian Panucci (mit dem 1994 und 1995).

Tottenhams Lucas Moura schoss die Spurs mit seinem Hattrick bei Amsterdam ins Endspiel und traf dabei öfter (dreimal) als in seinen 16 Champions-League-Einsätzen davor (zweimal).

Liverpools Sadio Mane schoss zehn seiner 14 Champions-League-Tore in K.o.-Runden, dieser Anteil von 71.4 Prozent ist der höchste aller Spieler mit mindestens zehn Treffern in der Champions League.

Das Champions-League-Finale in der Übersicht