Läuft das Champions League Finale heute live im Free-TV?

Das Champions League Finale bestreiten am Samstag Tottenham Hotspur und der FC Liverpool. Aber kommt das Endspiel heute Abend live im Free-TV?

Das englische Duell zwischen und dem im Champions-League-Finale wird heute Abend im Wanda Metropolitano ausgetragen. Anpfiff ist um 21 Uhr. Doch wo kommt das Duell eigentlich im TV?

Alle Fans des europäischen Fußballs wollen natürlich wissen, wie sie heute live und in voller Länge mit dabei sein können, wenn der CL-Henkelpott einen neuen Besitzer bekommt.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im Champions-League-Finale: Goal verrät Euch, ob das Endspiel im Free-TV kommt und welche Alternativen Ihr habt, falls dem nicht so sein sollte.

Das Finale in der Übersicht

Duell Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Datum Samstag, 01. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 67.829 Zuschauer

Läuft das Champions League Finale im Free-TV?

Das Finale der Champions League gab es jahrelang im deutschen Fernsehen zu sehen. Nun stellen sich die Fans dieser Erde die Frage, ob das Endspiel zwischen Tottenham und Liverpool auch in diesem Jahr im Free-TV kommt.

An dieser Stelle müssen wir Euch leider enttäuschen: Das Finale der UEFA Champions League zwischen Tottenham und den Reds kommt heute Abend nicht live und in voller Länge im Free-TV. Die Rechte an der UCL sind vor der Saison neu vergeben worden - das Free-TV schaut dabei in die Wäsche. ARD, ZDF, RTL oder weitere bekannte deutsche Privatsender sind nicht live vor Ort.

In der Folge erfahrt Ihr in diesem Artikel, wo die Begegnung stattdessen angeschaut werden kann.

Das Champions League Finale läuft live im Pay-TV

Das Finale der Champions League zwischen den Spurs und dem FC Liverpool wird dafür aber im Pay-TV übertragen - Sky ist dafür der Sender Nummer eins in . Die Rechte an der Begegnung teilt sich Sky mit dem Ismaninger Streamingportal DAZN, mit dem die Aufteilung extra geregelt ist.

Bei Sky läuft das Endspiel auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1 sind dabei Eure ersten Anlaufstellen. Ab 21 Uhr zeigt / überträgt der Sender Tottenham vs. Liverpool dann live und in voller Länge. Zuvor gibt es bereits eine ausführliche Vorberichterstattung.

Ihr wollt bei Sky das Champions League Finale sein? Dann müsst Ihr Euch zuvor als Kunde registrieren, ehe das geht. Generelle Informationen zum Vertragsabschluss bzw. den Preisen findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Läuft das Champions League Finale im Free-TV? Die Alternative LIVE-STREAM

Wir haben im ersten Abschnitt klargestellt, dass das Champions League Finale 2018/19 nicht live im Free-TV kommt. Mit einem LIVE-STREAM seid Ihr darauf vorbereitet und wisst, wo das Spiel Tottenham vs. Liverpool heute live gezeigt wird.

Das Champions League Finale läuft im LIVE-STREAM von DAZN

DAZN ist eine der Möglichkeiten, wie Ihr das Champions League Finale heute im LIVE-STREAM anschauen könnt. Dort kommt das Duell Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live und in voller Länge im Stream.

Die Vorteile des Angebots von DAZN, für das Ihr ein Abonnement besitzen müsst, haben wir hier kurz aufgelistet:

jederzeit und ziemlich schnell abschließen

Gratismonat

nach vier Gratiswochen zahlt Ihr nur 9,99 Euro monatlich

Zahlen geht ganz einfach, unter anderem mit PayPal.

DAZN hat ein breitgefächertes Programm rund um den Fußball und andere Sportarten. Hier könnt Ihr Euch darüber informieren.

Für jedes internetfähige Gerät könnt Ihr Euch ganz einfach die DAZN-App downloaden und dort dann das Champions League Finale live im Stream anschauen.

Das Champions League Finale läuft im LIVE-STREAM von Sky Go

Neben DAZN hat auch Sky Go seine Finger im Spiel, wenn es darum geht, wo das Champions League Finale im LIVE-STREAM kommt. Auf Sky Go läuft die TV-Übertragung von Sky Sport 1 HD ein.

Das bedeutet jedoch auch, dass Ihr für die Nutzung von Sky Go ein Abonnement beim Unterföhringer Unternehmen benötigt. Denn erst dann erhaltet Ihr einen Login für die Online-Plattform. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go ganz leicht herunterladen und installieren.

Das Champions League Finale läuft im LIVE-STREAM von Sky Ticket

Sky Ticket ist das zweite Angebot, das mit dem Pay-TV-Sender Sky zusammenhängt. Hier kommt das Champions League Finale live im Stream, ohne dass Ihr Euch zuvor für eine lange Vertragsbindung verpflichten müsst.

Was Ihr tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website . Aktuell zahlt Ihr nur 9,99 Euro für den gesamten Monat LIVE-Sport. Danach kostet das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.