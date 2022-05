Champions-League-Finale heute live im Free-TV? Liverpool vs. Real Madrid kostenlos sehen

Der FC Liverpool trifft in Paris heute im Finale der Champions League auf Real Madrid. GOAL blickt darauf, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Der große Tag ist endlich da: In Frankreich, um genauer zu sein in Paris, steigt heute das Finale der Champions League! Der FC Liverpool und Real Madrid spielen im Stade de France gegeneinander, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

19 Titel: So viele konnten die beiden Teams, die heute im Stade de France aufeinandertreffen, gemeinsam bereits in der Champions League gewinnen. Dabei sind die Erfolge nicht wirklich gleichmäßig aufgeteilt: Während Liverpool "nur" sechs Titel in der Vitrine stehen hat, sind es bei Real derer 13.

Dafür ist der letzte Titelgewinn der Madrilenen länger her: 2018 gewann man ein denkwürdiges Finale gegen Liverpool mit 3:1. Aktueller ist da der letzte Triumph der Reds in der Champions League: 2019 konnten sich Mo Salah und Co. gegen Tottenham Hotspur durchsetzen.

Es gibt zahlreiche interessante Geschichten rund um das Finale - sie alle werden aber heute Abend in Vergessenheit geraten, wenn Clement Turpin das Spiel anpfeifen wird. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie Liverpool - Real heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das Finale der Champions League heute live im Free-TV: Die Saison der Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Bester Torschütze 2021/2022 Karim Benzema Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Champions League heute LIVE im Free-TV: So wird Real Madrid - FC Liverpool kostenlos im Fernsehen gezeigt

Karim Benzema (34), Luka Modric (36), Toni Kroos (32), Casemiro (30), Thibaut Courtois (30), Marcelo (32) - wenn man auf das Alter schaut, könnte man meinen, dass es sich um ein Benefizspiel handelt und die Altstars von früher eingeladen wurden: Für viele Profifußballer:innen ist es undenkbar, im hohen fußballerischen Alter noch auf so einem Niveau zu spielen.

Doch das stört die Königlichen nicht: Gegen PSG (Paris Saint-Germain), den FC Chelsea und Manchester City konnte sich Real dabei auf Comebackqualitäten und auf die älteren Spieler verlassen. Gerade Karim Benzema steht vielleicht am Zenit seiner Karriere - und stellt dabei einen Rekord nach dem anderen auf.

Champions-League-Finale im TV und LIVE-STREAM: Wer strahlt heute Real Madrid gegen FC Liverpool aus?

Ein so wichtiges Spiel wie heute, welches uns Spannung und beste Unterhaltung verspricht, wollen natürlich viele Anhänger:innen live und am besten kostenlos sehen - doch geht das? Klar! Zwei unterschiedliche TV-Sender zeigen heute das Finale der Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid, einer der Anbieter tut dies sogar kostenlos.

Los geht es im Free-TV: Das Finale wird heute unter anderem durch das ZDF übertragen! Den staatlichen Sender aus Mainz kann man kostenlos empfangen und schauen, wobei auch die Übertragung einiges zu bieten hat: Jochen Breyer (Moderation), Bela Rethy (Kommentator), Per Mertesacker und Christoph Kramer (Experten) gehören alle zum ZDF-Team heute. So kann man das ZDF auf dem Fernsehen einrichten!

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - Real Madrid im Free-TV? So überträgt das ZDF heute das Champions-League-Finale

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.25 Uhr

: 20.25 Uhr Sender :

: ZDF

Moderation : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentator : Bela Rethy

: Bela Rethy Experte :

: Per Mertesacker



Christoph Kramer

Auch DAZN überträgt das Finale der Königsklasse: So läuft die Übertragung heute ab

Das ZDF ist nicht der einzige Sender, welcher heute das Finale der Champions League live zeigt: Auch DAZN ist am Start! Wie jetzt - im Fernsehen? DAZN ist doch ein Streamingdienst! Richtig - mittlerweile hat sich die beliebte Plattform aber auch im Fernsehen etabliert!

Seit August 2021 gibt es zwei Fernsehsender, DAZN 1 und DAZN 2, die täglich von 8 bis 24 Uhr Programm der Plattform ausstrahlen. Natürlich wird hier die Königsklasse ebenfalls gezeigt, schließlich sind die meisten Spiele der CL hier zu sehen! Bislang kann man die TV-Sender aber nur empfangen, wenn man bei Vodafone oder Sky DAZN 1 und DAZN 2 kostenpflichtig dazubucht.

Real Madrid gegen FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM: So läuft die Übertragung des Finals heute auf DAZN ab

Begegnung:

FC Liverpool vs. Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderation :

: Laura Wontorra



Alex Schlüter

Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte :

: Sandro Wagner



Sami Khedira

Champions-League-Finale heute live und kostenlos im Internet? Die Übertragung von Liverpool vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Heute steigt das wichtigste Spiel im europäischen Klubfußball - keine andere Begegnung lockt so viele Fans vor die Bildschirme wie das Finale der Champions League. DAZN 1 und das ZDF zeigen das Spiel im Fernsehen, letzterer Sender sogar kostenlos. Doch wie läuft die Übertragung im LIVE-STREAM ab?

FC Liverpool vs. Real Madrid: So wird das Finale heute kostenlos vom ZDF im Internet übertragen!

Wir schreiben das Jahr 2022, wenn ein Sender heutzutage sein Programm nicht im Internet anbietet, dann arbeitet man nicht wirklich auf Höhe der Zeit. Natürlich zeigen sowohl das ZDF als auch DAZN das Programm heute im Internet, schauen wir uns als erstes den LIVE-STREAM des ZDF an!

Im Internet ist die Übertragung des Finals der Champions League nämlich genauso kostenlos wie im TV! Das ZDF ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und muss daher vorgeschriebenermaßen kostenlos ausgestrahlt werden - außerdem gibt es nach 20 Uhr keine Werbung mehr! Es gibt allerdings eine Voraussetzung, ihr müsst euch in Deutschland befinden oder einen VPN benutzen.

Real Madrid vs. FC Liverpool heute LIVE auf DAZN: So ist das Finale der Champions League im Internet zu sehen!

DAZN hat viel mehr zu bieten als nur die Champions League - einen Überblick zu den nächsten Tagen findet ihr hier. Der Anbieter ist zwar kostenpflichtig, gemessen an der Konkurrenz und vor allem an der Menge der Übertragungen hält sich der Preis aber echt in Grenzen. Außerdem könnt ihr zwischen zwei Abonnements aussuchen:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | jährliche oder monatliche Abbuchung

Champions League, Bundesliga und mehr auf DAZN: Hier gibt's alle Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League heute LIVE streamen - so geht's!

Die Aufstellungen von Real Madrid und dem FC Liverpool im Finale: Wer zeigt / überträgt heute die Champions League?

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die offiziellen Startaufstellungen von Carlo Ancelotti und Jürgen Klopp veröffentlicht - wir tragen das daraufhin natürlich hier ein. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

