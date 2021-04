Champions League, Finale 2021: Wann findet das Endspiel der Königsklasse statt?

Das Finale der Champions League rückt immer näher. Wir liefern die Infos zu Datum, Austragungsort und mehr.

Das Champions-League-Finale 2021 wirft seine Schatten voraus. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann und wo das große Endspiel stattfindet.

Es ist die größte Bühne im europäischen Vereinsfußball. Karrieren werden veredelt oder bleiben unvollendet, Träume werden wahr oder zerplatzen kurz vor dem Ziel. Das Finale der Champions League hat sich längst zu einem sportlichen Großereignis entwickelt.

Wenngleich auch die Faszination der Champions League während der Corona-Pandemie und ohne Fans gelitten hat, so ist der Pokal mit den großen Henkeln nach wie vor die begehrteste Trophäe im Klubfußball.

Das Endspiel der Champions League: Goal hat die wichtigsten Infos zum Ereignis.

Champions League, Finale 2021: Datum und Austragungsort

WETTBEWERB Champions League 2020/21 | Finale DATUM Samstag | 29. Mai 2021 AUSTRAGUNGSORT Atatürk Olympic Stadium | Istanbul TV-ÜBERTRAGUNG IN DEUTSCHLAND Sky und DAZN

Eigentlich sollte das Champions-League-Finale bereits im vergangenen Jahr in Istanbul stattfinden, doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung der UEFA. Stattdessen zog der Verband die verbleibenden Spiele ab dem Viertelfinale als Mini-Turnier in Lissabon durch. Viertel- und Halbfinale wurden in nur einem Spiel entschieden, im Endspiel setzte sich der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain durch.

Um Istanbul dennoch die Möglichkeit einzuräumen, das vereinbarte Champions-League-Finale austragen zu dürfen, bekam die türkische Metropole das Gastgeberrecht für das diesjährige Endspiel. Dafür rückten St. Petersburg, München und London jeweils ebenfalls um ein Jahr nach hinten und richten dafür nun die Endspiele von 2022 bis 2024 aus.

Champions League, Finale 2021: Der Modus

Das Endspiel in Istanbul wird nach demselben Modus ausgespielt wie die Finals der vergangenen Jahre. Es gibt nur ein Spiel, der Sieger bekommt den Pokal. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Fällt auch in dieser Zeit keine Entscheidung, folgt das Elfmeterschießen.

Champions League, Finale: Die Austragungsorte seit 2010

Datum Austragungsort Begegnung 22. Mai 2010 Estadio Santiago Bernabeu | Madrid FC Bayern München vs. Inter Mailand 0:2 (0:1) 28. Mai 2011 Wembley Stadium | London FC Barcelona vs. Manchester United 3:1 (1:1) 19. Mai 2012 Allianz Arena | München FC Bayern München vs. FC Chelsea 3:4 i.E. (1:1, 0:0) 25. Mai 2013 Wembley Stadium | London Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 1:2 (0:0) 24. Mai 2014 Estadio da Luz | Lissabon Real Madrid vs. Atletico Madrid 4:1 n.V. (1:1, 0:1) 6. Juni 2015 Olympiastadion | Berlin Juventus Turin vs. FC Barcelona 1:3 (0:1) 28. Mai 2016 San Siro | Mailand Real Madrid vs. Atletico Madrid 5:3 i.E. (1:1, 1:1, 1:0) 3. Juni 2017 Millenium Stadium | Cardiff Juventus Turin vs. Real Madrid 1:4 (1:1) 26. Mai 2018 Olympiastadion | Kiew Real Madrid vs. FC Liverpool 3:1 (0:0) 1. Juni 2019 Wanda Metropolitano | Madrid Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool 0:2 (0:1) 23. August 2020 Estadio da Luz | Lissabon Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München 0:1 (0:0) 29. Mai 2021 Atatürk Olympic Stadium Paris Saint-Germain/Manchester City vs. Real Madrid/FC Chelsea

Champions League, Finale 2021: Die TV-Übertragung in Deutschland

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in Deutschland bei Sky und DAZN. Beide werden das Endspiel übertragen, dabei aber auf unterschiedliche Experten und Kommentatoren setzen.

Für Sky ist das Finale in Istanbul das letzte Champions-League-Spiel auf absehbare Zeit. Bei der Rechtevergabe für den Zeitraum von Beginn der Saison 2021/22 bis Ende der Saison 2023/24 ging der Pay-TV-Sender leer aus und darf damit erstmals seit mehr als 20 Jahren keine Spiele der Königsklasse übertragen.

Champions League und Europapokal der Landesmeister: Die häufigsten Sieger