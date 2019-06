Champions-League-Finale 2019 im Free TV und im Stream

Das Champions-League-Finale 2019 steht kurz bevor. Goal liefert alle Informationen zur TV-Übertragung im Free TV und im Stream.

Das Champions-League-Finale 2019 zwischen dem und ist das Event des Jahres. In Madrid entscheidet sich, welcher der beiden englischen Klubs sich den begehrten Henkelpott sichert.

Goal liefert alle relevanten Informationen zur TV-Übertragung des Finals. Die Partie wird 2019 nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen bieten DAZN und Sky den Kracher an. Im Gratismonat bei DAZN ist das Endspiel sogar kostenlos.

Champions-League-Finale: Wird das Endspiel im Free-TV gezeigt?

Das Endspiel der Königsklasse im Jahr 2019 wird nicht im Free-TV übertragen. 2018 zeigte noch das ZDF die Partie, in diesem Jahr ist dem nicht mehr so. Das ZDF hätte nur dann die Rechte für das Champions-League-Finale gehabt, wenn eine deutsche Mannschaft den Einzug geschafft hätte.

2019 teilen sich stattdessen DAZN und Sky die Rechte, beide übertragen die Partie über die volle Laufzeit. Im DAZN-Gratismonat ist die Partie kostenlos zu sehen, danach bestehen keinerlei Verpflichtungen. Das Sky-Abo kostet im ersten Monat 9,99 Euro, danach zahlt man 29,99 Euro.

Kommentieren bei DAZN werden Jan Platte und Per Mertesacker. Am Spielfeld werden Alex Schlüter und Daniel Herzog zugegen sein.

Sichert man sich den DAZN-Gratismonat, kann man in diesem Zeitraum auch andere Highlights wie die NBA-Finals, den Anthony-Joshua-Fight und die EM-Quali sehen.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: TV-Übertragung

Wie oben bereits erwähnt, zeigt Sky das Champions-League-Finale im TV. Die Vorberichte beginnen um 19.30 Uhr, ehe die Live-Übertragung aus Madrid 15 Minuten vor Anpfiff beginnt. Die Berichterstattung und das anschließende Finalspiel wird auf den Sendern Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport Austria gezeigt.

Moderieren wird Sebastian Hellmann, als Experten funfieren wie gewohnt Lothar Matthäus und Erik Meijer. Als Gast wird zudem Michael Ballack zugegen sein. Kommentieren werden Wolff-Christoph Fuss und Didi Hammann.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Letzte News vor dem Finale

Zum zweiten Mal in Folge steht der FC Liverpool im Finale der . Am Samstag treffen die Reds auf den Liga-Rivalen Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr LIVE bei DAZN) - und für Trainer Jürgen Klopp ist es der dritte Anlauf seiner Karriere, um sich endlich den Henkelpott einmal zu sichern. Goal hat die letzten News vor dem Kracher in der Übersicht.

FC Liverpool: Robertson erinnert sich an legendäre Klopp-Begegnung

Linksverteidiger Andrew Robertson vom FC Liverpool hat in einem Beitrag für The Players' Tribune eine witzige Anekdote über seinen Leistungstest beim FC Liverpool nach seinem Wechsel zu den Reds im Sommer 2017 erzählt.

Schon der Medizincheck, der über zwei Tage ging, habe ihm zugesetzt, die vielen Tests brachten seine Ernährung durcheinander. "Nachdem ich die Tests bestanden hatte, musste ich nach Melwood (Liverpools Trainingszentrum, d. Red.), um noch einen Laktattest zu absolvieren. Ich lief mit Danny Ings und nach ein paar Runden um den Platz spürte ich, dass in meinem Magen etwas nicht stimmte", schrieb Robertson.

Tottenham: Pochettino vor Champions-League-Finale voller Vorfreude

Tottenham Hotspur greift am Samstag zum ersten Mal in der Klubgeschichte nach dem Henkelpott: Die Londoner treten zum Finale der Champions League in Madrid gegen den FC Liverpool an (ab 21 Uhr LIVE bei DAZN).

Tottenham steht vor dem ersten großen Finale der Vereinsgeschichte. "Wir sind bereit", beteuert Trainer Mauricio Pochettino, der von großer Vorfreude im Lager der Engländer berichtet.

"Wir hoffen darauf, Geschichte zu schreiben", machte der Argentinier klar.

Tottenham Hotspur: Heung-Min Son glaubt an Champions-League-Titel gegen "Lieblingsgegner" Klopp

Ex- -Star Heung-Min Son glaubt fest an einen Königsklassen-Triumph von Tottenham Hotspur gegen seinen "Lieblingsgegner" Jürgen Klopp. "Ich treffe sehr gerne gegen ihn und hoffe auch am Samstag", sagte der Ex-Profi des und von dem Kicker vor dem Endspiel gegen den FC Liverpool in Madrid (21.00 Uhr LIVE bei DAZN).

Bei den Aufeinandertreffen mit dem deutschen Startrainer Klopp hat der 26 Jahre alte Südkoreaner insgesamt bereits sechs Tore erzielt. Doch nicht nur seine eigene Quote lässt den Stürmer träumen. "Wir können durch unseren Zusammenhalt und unsere Qualität jeden Gegner schlagen", sagte Son.