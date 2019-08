Champions League: Diese Torhüter parierten 2018/19 die meisten Schüsse aus dem Strafraum

Welcher Keeper parierte in der abgelaufenen Champions-League-Saison 2018/19 die meisten Schüsse aus dem Strafraum? Goal und Opta liefern die Antwort.

Der krönte sich in der Saison 2018/19 der zum neuen Titelträger. Mit Alisson hatten die Reds einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten, doch ist er auch der Torhüter der in der vergangenen Saison die meisten aus dem Strafraum abgefeuerten Schüsse hielt? Goal liefert die Antwort. (Daten von Opta ).

Amsterdam war die große Überraschung der vergangenen Saison in der Königsklasse - und mit Andre Onana führt der Keeper der Niederländer das Ranking überraschenderweise an. Mit 32 Paraden aus der kürzeren Distanz weist er seine Reaktionsstärke eindrucksvoll nach und liegt auf dem ersten Platz.

Mit Milan Borjan von landet ein unbekannterer Name mit 29 Paraden auf dem zweiten Rang. Erst dahinter folgt Alisson mit 27 Paraden, dem auch die durch den Finaleinzug deutlich größere Anzahl an Spielen nicht hilft, um an Borjan vorbeizukommen.

Mit Jeroen Zoet (23 Paraden) und Oliver Baumann (20 Paraden) von der TSG landen zwei Torhüter auf den Plätzen vier und fünf, für die die Champions League - genau wie für Borjan - in der vergangenen Saison schon nach den sechs Gruppenpartien beendet war.

Die Torhüter, die in der Champions League 2018/19 die meisten Schüsse aus dem Strafraum parierten:

1. Andre Onana (Ajax): 32

2. Milan Borjan (Roter Stern): 29

3. Alisson (Liverpool): 27

4. Jeroen Zoet (PSV): 23

5. Oliver Baumann (Hoffenheim): 20

6. Samir Handanovic (Inter): 19

7. Anthony Lopes (Lyon): 18

7. Hugo Lloris (Tottenham): 18

9. David De Gea ( : 17

10. Vasilios Barkas ( ): 16