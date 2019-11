Champions League live: Deshalb zeigt Sky nicht BVB gegen Inter Mailand

Der BVB trifft in der Champions League auf Inter Mailand. Doch Sky zeigt das Spiel weder live im TV noch im LIVE-STREAM. Warum? Wir verraten es Euch.

Am 4. Spieltag der Champions League empfängt Borussia Dortmund (BVB) am Dienstagabend die Mannschaft von Inter Mailand. Die Partie wird um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Doch über dem Spiel schwebt ein großes Fragezeichen: Noch ist nicht sicher, ob Marco Reus für auflaufen kann. Den BVB-Kapitän plagen Sprunggelenksprobleme. Ein Reus-Einsatz gegen entscheidet sich erst kurzfristig.

Wie wichtig der BVB-Kapitän für die Schwarz-Gelben ist, wurde im Hinspiel deutlich. Ohne Reus blieben die Dortmunder bei der 0:2-Pleite in Mailand ohne Chance. Den Spielbericht findet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Inter Mailand - Die Highlights des Hinspiels gibt’s hier:

BVB gegen Inter Mailand: In diesem Artikel verraten wir Euch, warum Sky das Champions-League-Spiel heute nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

BVB gegen Inter Mailand: Das Champions-League-Spiel im Detail

live, BVB gegen Inter Mailand: Das zeigen Sky und DAZN live im TV und LIVE-STREAM

Wer zeigt / überträgt die Gruppenphase der Champions League? In dieser Saison 2019/20 haben sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte für die Königsklasse gesichert: Sky und DAZN. Beide Sender übertragen zusammen alle Partien der Champions League. Im Free-TV wird die Königsklasse dagegen nicht übertragen - auch nicht BVB gegen Inter Mailand.

Wer hat sich auf BVB gegen Inter Mailand live im frei empfangbaren TV gefreut? Schade, da müssen wir Euch leider enttäuschen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen die Champions League live im Free-TV.

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

DAZN zeigt 110 von 138 live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

DAZN zeigt den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase

Liverpool, PSG, Real Madrid, ManCity und Co.: Die CL-Spiele der europäischen Top-Klubs laufen überwiegend bei DAZN

Die Champions League live bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

Diese Champions League Spiele seht ihr diese Woche in live auf DAZN. #UCL pic.twitter.com/YU4tEtrEHy — DAZN DE (@DAZN_DE) November 4, 2019

Champions League live: Deshalb zeigt Sky BVB gegen Inter Mailand nicht live im TV

Wie bereits erwähnt teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für die Champions League. Sky strahlt an jedem Spieltag, Dienstag und Mittwoch, jeweils eine Partie live, exklusiv und in voller Länge im Einzelspiel aus. Das Duell zwischen dem BVB und Inter Mailand darf der Bezahlsender allerdings nicht live im Einzelspiel zeigen.

Deshalb zeigt Sky BVB gegen Inter Mailand nicht live im TV

Denn Sky überträgt am Dienstagabend die Partie Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig (18.55 Uhr) live und in voller Länge im Einzelspiel. Damit ist klar: BVB gegen Inter Mailand wird nicht live im TV bei Sky gezeigt. Wer überträgt die Begegnung dann?

Die Antwort lautet: DAZN! Der Streamingdienst überträgt BVB gegen Inter Mailand exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN könnt Ihr die Begegnung live im Einzelspiel verfolgen. Wollt Ihr noch mehr Infos? Dann schaut im nächsten Abschnitt zum Thema LIVE-STREAM vorbei. Dort erklären wir Euch alles, was Ihr zur Übertragung bei DAZN wissen müsst.

Deshalb zeigt Sky BVB gegen Inter Mailand nicht live im TV im Einzelspiel, dafür aber in der Konferenz

Da sich Sky für Zenit vs. Leipzig am Dienstagabend entschieden hat, läuft BVB gegen Inter Mailand bekanntermaßen nicht live im TV bei Sky. Doch der Bezahlsender zeigt eine Konferenz aller Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden. Dort darf Sky alle Spiele mit der gleichen Anstoßzeit zeigen - so auch BVB gegen Inter Mailand.

Bei Sky könnt Ihr BVB gegen Inter Mailand also live in der Konferenz verfolgen. Hier gibt's alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Champions League live: Deshalb zeigt Sky BVB gegen Inter Mailand nicht im LIVE-STREAM

Überträgt Sky die Champions League live im TV, so könnt Ihr die Spiele zusätzlich zum TV-Programm auch im LIVE-STREAM anschauen. Der Bezahlsender hat mit Sky Go und Sky Ticket gleich zwei Plattformen, mit denen Ihr die Königsklasse im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Deshalb zeigt Sky BVB gegen Inter Mailand nicht im LIVE-STREAM

Wenn Ihr Euch das gesamte Spiel zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand live ansehen möchtet, ist das nicht bei Sky möglich. Auch im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket ist die Begegnung am Dienstagabend nicht in voller Länge zu sehen. Bei beiden Online-Diensten stehen Euch jeweils ein LIVE-STREAM für die Konferenzschaltung zur Verfügung.

Wollt Ihr BVB vs. Inter Mailand live und in voller Läge im Einzelspiel erleben? Dann müsst Ihr zu DAZN greifen. Der Streamingdienst zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen Inter Mailand exklusiv in voller Länge.

BVB gegen Inter Mailand im LIVE-STREAM bei nur bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champion League:

DAZN zeigt / überträgt BVB gegen Inter Mailand exklusiv und KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Habt Ihr Lust, BVB gegen Inter Mailand kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann aufgepasst. Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Somit könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos testen und die Champions League gratis genießen.

Bei DAZN kommt Ihr voll auf Eure Kosten. Über 8.000 Livesport-Events zeigt der Streamingdienst jährlich. Darunter Spitzenfußball vom Allerfeinsten! Champions League, Europa League, Bundesliga: Alles live im Stream bei DAZN. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar und Co.: Auch die Serie A, LaLiga, die Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe sind im Übertragungspaket des Streamingdienstes enthalten.

Champions League, BVB gegen Inter Mailand: Die Tabelle der Gruppe F vor dem 4. Spieltag

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. FC Barcelona 3 4:2 7 2. Inter Mailand 3 4:3 4 3. Borussia Dortmund 3 2:2 4 4. Slavia Prag 3 2:5 1

Wer zeigt / überträgt BVB gegen Inter Mailand heute live? Die Champions-League-Übertragung im Überblick