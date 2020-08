Champions League: Deshalb zeigt DAZN nicht FC Bayern gegen Barcelona

Das Viertelfinale in der Champions League wird nicht bei DAZN zu sehen sein. Es gibt aber dennoch eine Möglichkeit, FC Bayern gegen Barca zu sehen.

Ein entspannter und spannender Fußballabend steht bevor: Der muss gegen den ran - doch wo wird das Duell heute live übertragen? Obwohl DAZN, der Streamingdienst Nummer eins in , viele Spiele der im LIVE-STREAM zeigt, ist das beim heutigen Viertelfinale nicht der Fall.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum das so ist und bekommt Alternativen präsentiert, um Barca vs. Bayern doch noch im LIVE-STREAM zu sehen.

Champions League: Deshalb zeigt DAZN nicht das Duell FC Barcelona gegen den FC Bayern München

Die Übertragungen der Champions League in Deutschland und Österreich sind zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Welcher Sender welche Partie zeigt, wird im Vorfeld der jeweiligen Runde mithilfe eines Picking-Systems geregelt. Wer sich einen Überblick über das gesamte Picking-System machen will, findet hier alles.

Dabei hat Sky in den Runden bis einschließlich des Viertelfinals das Erstwahlrecht, wodurch sie als erstes entscheiden, welche Partie sie exklusiv übertragen. Die Wahl des Pay-TV-Sender fiel auf das Spiel FC Bayern - FC Barcelona. Die Highlights der Partie werden aber wie gewohnt bei DAZN zu sehen sein - ab circa 23.30 Uhr.

DAZN entschied sich mit seinem Pick für die Partie - , die exklusiv beim Streaming-Dienst übertragen wurden.

Ab dem Halbfinale seht Ihr dann alle Partien bei DAZN live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Quelle: Getty Images

Champions League heute bei Sky und nicht bei DAZN: So seht Ihr FC Barcelona gegen den FC Bayern München

Die Champions League heute im TV:

Sky wird am Freitag die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern im Pay-TV zeigen / übertragen wird, kommen in diesem Abschnitt die letzten wichtigen Informationen zur Übertragung. DAZN zeigt die Champions League für alle Kunden in Deutschland und Österreich in voller Länge im LIVE-STREAM oder in den Highlights.

Sky geht heute bereits um 19.30 Uhr auf Sendung. In der Sendung Der Freitag der Champions stimmen Euch Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf die Begegnung im Lissaboner Estadio da Luz ein. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon.

Sky zeigt Barca gegen Bayern live im Pay-TV:

Beginn der Übertragung: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Vorberichte: schon ab 19.30 Uhr

schon ab 19.30 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Übrigens: Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern könnt Ihr nur im Einzelspiel verfolgen. Eine Konferenz, wie sie in den vorherigen Runden von Sky angeboten wurde, ist nicht möglich, denn ab dem Viertelfinale werden alle Spiele an einem anderen Tag ausgetragen. Hier gibt's alle Infos zur CL-Übertragung.

Die Champions League heute im LIVE-STREAM:

Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo abgeschlossen habt, ist Sky Go die beste Lösung, denn der Online-Dienst ist für Euch mit keinen weiteren Kosten verbunden. Alles, was Ihr tun müsst, um die Champions League auf Eurem mobilen Endgerät schauen zu können, ist die Sky-Go-App herunterzuladen.

die beste Lösung, denn der Online-Dienst ist für Euch mit keinen weiteren Kosten verbunden. Alles, was Ihr tun müsst, um die Champions League auf Eurem mobilen Endgerät schauen zu können, ist die Sky-Go-App herunterzuladen. Diese steht sowohl auf der Sky-Webseite als auch im Google-Play-Store und im App Store zum Download bereit. Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr Euch anschließend bei Sky Go anmelden und Barca gegen Bayern im Livestream erleben.

Wenn Ihr kein langfristiges Sky-Abo abschließen möchtet, solltet Ihr Sky Ticket in Betracht ziehen. Dort könnt Ihr neben dem Jahres- nämlich auch ein Monatsabo auswählen. Der Online-Dienst ist deshalb bestens geeignet für alle, die zwar die verbleibenden Spiele der Champions League sehen, sich aber nicht dauerhaft binden wollen.

in Betracht ziehen. Dort könnt Ihr neben dem Jahres- nämlich auch ein Monatsabo auswählen. Der Online-Dienst ist deshalb bestens geeignet für alle, die zwar die verbleibenden Spiele der Champions League sehen, sich aber nicht dauerhaft binden wollen. Um das Duell zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern auf Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Supersport-Paket. Dieses kostet aktuell 29,99 Euro monatlich. Das Jahresabo ist in den ersten zwölf Monaten für 19,99 Euro erhältlich, danach erhöht sich der Preis ebenfalls auf 29,99 Euro monatlich. Hier gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Sky-Ticket-Angeboten.

Die Champions League heute live sehen: Die Übertragungen von Barcelona gegen Bayern München in der Übersicht