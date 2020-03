Champions League: Darum zeigt das ZDF PSG gegen BVB (Borussia Dortmund) nicht im Free-TV

Kracher in der Champions League! Dortmund muss zum Achtelfinalrückspiel nach Paris - doch warum läuft das Duell nicht live im Free-TV?

Am Mittwochabend kommt es zum Achtelfinalrückspiel zwischen PSG und in der . Anstoß ist im Pariser Parc des Princes um 21 Uhr. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung!

Dortmund geht dabei mit einem 2:1-Vorsprung ins Duell, nachdem das Team von Trainer Lucien Favre vor drei Wochen den 2:1-Sieg im heimischen Stadion holen konnte.

Winter-Neuzugang Erling Haaland sorgte für beide Treffer der Schwarz-Gelben. PSG-Superstar Neymar konnte mit seinem Tor immerhin die Pariser Hoffnung am Leben halten.

PSG gegen Borussia Dortmund: Hier erfahrt Ihr, warum das ZDF das Champions-League-Spiel heute nicht live im Free-TV und auch nicht im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Alle Infos zum Duell in der Champions League

Duell PSG vs. Borussia Dortmund Datum Mittwoch, 11. März 2020 | 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris ( ) Zuschauer 47.929 Plätze

Champions League live, PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Das zeigen Sky und DAZN heute live im TV und LIVE-STREAM

Die Champions League läuft in dieser Saison bei zwei Anbietern: Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Dienst DAZN. Wer alle Spiele der Königsklasse sehen möchte, benötigt Abonnements bei beiden Kanälen.

Wer sich auf einen Champions-League-Abend auf der Couch mit einer Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gefreut hat, wird enttäuscht. Kein Free-TV-Sender konnte sich die Rechte am Wettbewerb in dieser Saison sichern - weder ARD, RTL, Sport1, Eurosport noch das ZDF.

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN! Das läuft beim Streaming-Dienst:

DAZN überträgt 110 von 138 CL-Duellen live im Einzelspiel im LIVE-STREAM

DAZN zeigt die meisten Spiele davon in voller Länge und exklusiv

Liverpool, PSG, Real Madrid, ManCity und Co.: Die CL-Spiele der europäischen Top-Klubs laufen überwiegend bei DAZN

Die Champions League live bei Sky! Das wird vom Bezahlsender übertragen:

Sky zeigt alle Partien, die gleichzeitig angestoßen werden, live in der Konferenz

Zudem überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

PSG vs. Borussia Dortmund: Champions League live, das Programm für das Achtelfinale

Mittwoch, 11. März SPIEL ÜBERTRAGUNG 21 Uhr PSG vs. Borussia Dortmund Sky 21 Uhr vs. DAZN

Dienstag, 17 März SPIEL ÜBERTRAGUNG 21 Uhr vs. Sky 21 Uhr vs. DAZN

Mittwoch, 18. März SPIEL ÜBERTRAGUNG 21 Uhr vs. Sky 21 Uhr vs. DAZN

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Deshalb zeigt das ZDF die Champions League heute nicht live im Free-TV

Oben habt Ihr es bereits erfahren: Eure Anlaufstellen für Champions-League-Übertragungen sind in dieser Saison Sky und DAZN. Beide Anbieter zeigen jeweils eine Hälfte der Achtelfinalspiele live und in voller Länge.

Darum zeigt das ZDF PSG gegen Borussia Dortmund heute nicht live im Free-TV

Erfahrene Fans der Champions League werden sich daran erinnern können, als die Königsklasse im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF mit Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn lief. Als die Rechte vor mehr als zwei Jahren jedoch neu vergeben wurden, ging das ZDF leer aus. Die Champions League ist inzwischen ins Pay-TV gewandert.

Im Free-TV ist die Champions League somit nicht mehr zu sehen, weshalb auch das ZDF die Begegnung zwischen PSG und Borussia Dortmund nicht im Programm hat. Wo läuft das Spiel also stattdessen?

Die Antwort ist eindeutig: Sky zeigt PSG gegen Borussia Dortmund live und exklusiv im Einzelspiel und in der Konferenz. Dort habt Ihr die Wahl, ob Ihr das komplette Geschehen auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD schauen möchtet oder Ausschnitte des Spiels zusammen mit Liverpool gegen Atletico in der Konferenz auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Bereits ab 19.30 Uhr könnt Ihr Euch bei Sky auf den Champions-League-Abend einstimmen, wenn die Vorberichte zu den Begegnungen laufen. Ab 20.50 Uhr wird live in die Stadien geschaltet.

PSG vs. Borussia Dortmund heute live im Einzelspiel bei Sky - alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Start: 20.50 Uhr

Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Moderator: Sebastian Hellmann

Experten: Erik Meijer & Lothar Matthäus

Kommentator: Kai Dittmann

PSG vs. Borussia Dortmund heute live in der Konferenz bei Sky - alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: Vorberichte ab 19.30 Uhr

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: PSG vs. Borussia Dortmund & FC Liverpool vs. Atletico Madrid

Das Angebot von Sky ist allerdings kostenpflichtig. Alle Informationen zu den aktuellen Konditionen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Darum zeigt das ZDF die Champions League heute nicht im LIVE-STREAM

Nachdem die Übertragungsrechte für die heutige Partie zwischen Paris und Dortmund bei Sky liegen, darf der Bezahlsender sein Programm auch im Internet zeigen. Das Spiel könnt Ihr auf den Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Deswegen zeigt das ZDF PSG gegen Borussia Dortmund heute nicht im LIVE-STREAM

Sky ist heute Abend der exklusive Anbieter des Spiels, sowohl im Fernsehen als auch im LIVE-STREAM. Das ZDF geht somit leer aus und zeigt das Spiel auch nicht im Internet in der ZDF-Mediathek.

Auch DAZN überträgt PSG gegen BVB nicht live. Hier läuft stattdessen Liverpool gegen Atletico Madrid exklusiv in kompletter Länge. Um den Stream abzurufen, braucht Ihr lediglich das DAZN-Abo, das Ihr hier einen Monat lang kostenlos testen könnt!

Sky zeigt / überträgt PSG vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket

Wer heute Abend unterwegs ist und Sky nicht von der Couch aus am Fernseher verfolgen kann, ist bei den Streaming-Diensten Sky Go und Sky Ticket perfekt aufgehoben. Hier läuft PSG gegen Borussia Dortmund via LIVE-STREAM auf allen mobilen Geräten.

Solltet Ihr ein TV-Abo bei Sky besitzen, ist Sky Go für Euch vollkommen kostenlos. Die Details zu Eurem Login erhaltet Ihr dabei bei Vertragsabschluss. Bild und Ton beim LIVE-STREAM gleichen übrigens denen der TV-Übertragung, auch hier könnt Ihr Euch also ab 19.30 Uhr reinklicken.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Möglichkeit Nummer zwei, das Spiel heute Abend live im Internet zu schauen, bietet Sky Ticket. Hier erspart Ihr Euch ein langfristiges TV-Abo und zahlt lediglich für die LIVE-STREAMS.

Bei Sky Ticket könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Angebot für einen ganzen Monat oder nur für einen Tag buchen wollt. Alle Informationen zur Buchung findet Ihr unter diesem Link.

Das kostet das Sportpaket bei Sky Ticket:

Das Monatsticket: 9,99 Euro im ersten Monat, anschließend 29,99 Euro monatlich, jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden verfügbar, einmalig 9,99 Euro



Champions League live, PSG vs. Borussia Dortmund: Die Bilanz beider Teams

3 Duelle Borussia Dortmund 0 Siege 1 2 Unentschieden 2 1 Niederlagen 0 2 Tore 3

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Borussia Dortmund? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht