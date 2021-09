Champions League, Gruppe BVB (Borussia Dortmund): Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Borussia Dortmund trifft in der Champions League in Gruppe C unter anderem auf Ajax Amsterdam. Hier gibt es den Spielplan und die Ergebnisse.

Borussia Dortmund bestreitet die Gruppenphase der Champions League 2021/22 als Teil der Gruppe C. Hier gibt es den Spielplan, die aktuelle Tabelle und alle weiteren Infos zur BVB-Gruppe.

Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon - das sind die Gegner von Borussia Dortmund in der diesjährigen Champions-League-Gruppenphase. Nach Meinung vieler Experten hatte der BVB bei der Auslosung durchaus Glück, ob das allerdings tatsächlich so ist, zeigt sich spätestens im Dezember.

Attraktive Reiseziele wären die drei Städte für die BVB-Fans auf jeden Fall, sollte die Corona-Pandemie im Laufe des Herbstes Auswärtsfahrten wieder möglich machen. Wann spielt der BVB gegen wen? Und wie sieht die Tabelle aus? Den großen Überblick gibt es hier.

Der BVB spielt in der Champions League in Gruppe C. Goal hat alle wichtigen Fakten.

Champions League 2021/22: Die wichtigsten Fakten

WETTBEWERB UEFA Champions League ZEITRAUM 14. September 2021 bis 28. Mai 2022 TEILNEHMERZAHL 32 Mannschaften MODUS Gruppenphase + K.-o.-Runde TEAMS GRUPPE C Borussia Dortmund, Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam, Besiktas Istanbul

Gruppe C der Champions League 2021/22: Die aktuelle Tabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1. Borussia Dortmund 1 1 0 0 2:1 +1 3 2. Sporting Lissabon 0 0 0 0 0:0 0 0 2. Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0 0 4. Besiktas Istanbul 1 0 0 1 1:2 -1 0

Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. Der Gruppendritte steigt in die Europa League ab und trifft dort in einer Play-off-Runde auf einen Zweitplatzierten einer EL-Gruppe. Der Tabellenletzte scheidet aus. Bei Punktgleichheit zählt zunächst der direkte Vergleich, die Auswärtstorregel wurde vor Saisonbeginn abgeschafft.

Champions League 2021/22: BVB, Ajax, Sporting, Besiktas - Spielplan und Ergebnisse in Gruppe C

Jede Mannschaft bestreitet zwei Spiele gegen jedes andere Team aus der eigenen Gruppe - eines zu Hause, eines auswärts. Das ergibt also sechs Spiele pro Klub.

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis 15.09.2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund 1:2 21 Uhr Sporting Lissabon vs. Ajax Amsterdam 28.09.2021 18.45 Uhr Ajax Amsterdam vs. Besiktas Istanbul 21 Uhr Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon 19.10.2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul vs. Sporting Lissabon 21 Uhr Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund 03.11.2021 21 Uhr Sporting Lissabon vs. Besiktas Istanbul 21 Uhr Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam 24.11.2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul vs. Ajax Amsterdam 21 Uhr Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund 07.12.2021 21 Uhr Borussia Dortmund vs. Besiktas Istanbul 21 Uhr Ajax Amsterdam vs. Sporting Lissabon

Champions League 2021/22: BVB, Ajax, Sporting Lissabon, Besiktas im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung

Kein Sky, dafür mehr DAZN und Amazon als neuer Player - das ist der Kurzabriss zur TV-Übertragung der Champions League in Deutschland ab dieser Saison. Der Pay-TV-Sender Sky hat sämtliche Übertragungsrechte verloren und steht erstmals seit mehr als 20 Jahren komplett ohne die Champions League da.

Stattdessen sind fast alle Partien - konkret 15 der 16 Spiele pro Spielwoche - live und wahlweise im Einzelspiel oder in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Wer die Champions League also in beträchtlichem Umfang sehen will, kommt um ein DAZN-Abo nicht herum.

Aber auch der Streamingdienst zeigt nicht alle Partien. Denn an jedem Dienstag wird eine Begegnung live und exklusiv von Amazon über Prime Video ausgestrahlt. Amazon darf dabei frei wählen, um welches Spiel es sich handeln soll. Die gewählte Partie darf DAZN dann auch nicht in der eigenen Konferenz ausstrahlen.

Champions League 2021/22: So sind die Spiele von Borussia Dortmund im TV und LIVE-STREAM zu sehen

DAZN und Amazon sind in der Handhabung ziemlich ähnlich. Beide bieten einen Gratismonat an (DAZN allerdings nur bis Ende September 2021), beide stellen danach ein Monats- und ein Jahresabo zur Auswahl.

Das monatlich kündbare Abo bei DAZN schlägt mit 14,99 Euro zu Buche, das Jahresabo gibt es für 149,99 Euro. Damit habt Ihr Zugriff nicht nur auf die Champions League, sondern ebenso auf die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und zahlreiche europäische Top-Ligen. Außerdem seht Ihr bei DAZN viele weitere Sporthighlights wie die NFL, Darts, die NBA, Wrestling und noch mehr.

Bei Amazon sind die Preise deutlich geringer, der Umfang an Live-Sport aber natürlich ebenso. Die Prime-Mitgliedschaft für einen Monat kostet 7,99 Euro, während für das Jahrespaket 69 Euro fällig werden. Die Prime-Mitgliedschaft enthält auch Zugang zu zahlreichen Filmen und Serien, darunter exklusive Amazon-Produktionen. Über Prime Music gibt es zudem Zugriff auf unzählige Musiktitel.

Nutzbar sind sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video über viele verschiedene Geräte, die jeweiligen Apps lassen sich auch bequem auf die gängigsten Smart-TV-Geräte installieren.

