Champions League: Wann ist der FC Barcelona (Barca) zuletzt in der Gruppenphase ausgeschieden?

Der FC Barcelona ist einer der weltweit größten Klubs der Fußballgeschichte - vielleicht sogar der Fußballverein schlechthin. Darum muss man länger suchen, bevor man ein frühes Ausscheiden der Katalanen in der CL-Geschichte findet - GOAL hat in den Geschichtsbüchern geblättert.

Der Anlass unserer Recherche: Der FC Barcelona steht vor dem Ausscheiden aus der Champions League. Aktuell haben Memphis Depay sieben Punkte auf dem Konto, spielen aber am letzten Spieltag gegen den bisher makellosen FC Bayern München.

Das Problem des FC Barcelonas heißt Benfica Lissabon. Der Hauptstadtklub aus Portugal ist nämlich nur zwei Punkte hinter den Katalanen. Sollte Benfica also gegen Dynamo Kiew gewinnen, die nur einen Punkt aus fünf Spielen holen konnten, hätte Benfica acht Punkte.

Ein Unentschieden reicht Barca aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs nicht - ein Sieg gegen den FC Bayern München muss also her. Dass das zurzeit nicht allzu einfach ist, davon kann unter anderem der BVB (Borussia Dortmund) ein Lied singen.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Die Begegnung der Champions League im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. FC Barcelona Wettbewerb Champions League | 6. Spieltag Datum Mittwoch | 8. Dezember 2021 Anpfiff 21 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (Zehn Spiele in der Champions League) Sieben Siege FC Bayern München Ein Unentschieden Zwei Siege FC Barcelona

Champions League: Wann ist der FC Barcelona zuletzt in der Gruppenphase ausgeschieden?

Lionel Messi ist nicht mehr dabei, gleiches gilt für Antoine Griezmann und Ronald Koeman - im Vergleich zum FC Barcelona, der über Jahre und fast Jahrzehnte zu den dominierenden Klubs Europas gehörte, ist der aktuelle FC Barcelona nur ein trauriger Abklatsch in einem Paralleluniversum.

Immerhin: Der neue Trainer Xavi soll frischen Wind an die Mittelmeerküste bringen. Der Start ist allerdings nicht der einfachste, zuletzt gab es eine Niederlage gegen Real Betis aus Sevilla. Dass es heute zur nächsten Niederlage und unter Umständen zum CL-Aus kommen könnte, ist auch bei den Katalanen im Kopf. Das letzte Mal, dass der FCB so früh ausschied, ist schließlich eine ganze Ecke her.

FC Barcelona in der Champions League: 20 Jahre seit dem letzten Ausscheiden in der Gruppenphase

Das letzte Mal, dass der große FC Barcelona schon in der Gruppenphase aus der Champions League geflogen ist, war in der Saison 2000/01. Damals mit in der Gruppe: AC Mailand, Leeds United und Besiktas Istanbul.

Während Leeds seitdem mehr Tal- als Bergfahrt vollführte, finden sich Milan und Besiktas noch regelmäßig in den europäischen Wettbewerben wieder. Konstanter als der FC Barcelona kann man dabei eigentlich kaum sein: Seit dem Ausscheiden in der Gruppenphase im Jahr 2000 konnte man sich jedes Jahr für die Königsklasse qualifizieren - mit einer Ausnahme.

Der FC Barcelona in der Champions League: Vier CL-Siege in diesem Jahrhundert

In der Saison 2002/2003 erreichte Barca in der Liga nur einen sechsten Platz, was für die CL-Quali im nächsten Jahr nicht reichte. In allen anderen Jahren seit 2000 schaffte man dafür den Einzug in die Champions League und jedes Mal auch das Erreichen der K.-o.-Runden.

Insgesamt ist der FC Barcelona in den letzten siebzehn Spielzeiten viermal Champions-League-Sieger geworden und konnte in dieser Zeit jedes Finalspiel siegreich gestalten. An dieser Stelle wollen wir aber nochmal den Blick auf das Ausscheiden in der Saison 2000/01 werfen.

Barcelona hinter Leeds und Mailand: So lief die Gruppenphase in der Saison 2000/01 ab

Am Ende der Gruppenphase stand Barcelona auf dem dritten Platz - und das mit acht Punkten. Besonders bitter: Der Zweitplatzierte, Leeds, hatte nur einen Punkt mehr. Barcelona gewann auch noch sein letztes CL-Spiel mit 5:0 gegen Besiktas.

Allerdings spielte Leeds United 1:1 gegen die AC Mailand und hatte so einen Punkt mehr als Barca. Da Barcelona durch den hohen Sieg gegen Besiktas das höhere Torverhältnis als Leeds gehabt hätte, wäre Barcelona bei Punktgleichstand weitergekommen - bitter!

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute LIVE: DAZN überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM

DAZN überträgt heute alle Champions-League-Spiele (zwei um 18.45 Uhr, sechs um 21 Uhr), insgesamt sind 15 von 16 Begegnungen eines Spieltags der Königsklasse auf DAZN - das kann sich sehen lassen. Aber wie genau kann man den beliebten Streamingdienst empfangen? Das schauen wir uns im nächsten Abschnitt an!

FC Bayern München spielt im TV gegen den FC Barcelona: Die Champions League heute im Fernsehen sehen

DAZN überträgt heute sein Programm wie immer sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM. Richtig gelesen - seit diesem Sommer hat DAZN zwei Fernsehsender, welche ausgewälte Inhalte des Streamingdienstes im Fernsehen übertragen. Keine Sorge - auch der gewöhnliche LIVE-STREAM funktioniert weiterhin.

DAZN 1 und DAZN 2 heißen die zwei Sender, allerdings kann man diese bisher nur via Vodafone und Sky empfangen. Auf DAZN 1 ist dort heute das Duell zwischen dem FCB und dem FCB zu sehen, auf DAZN 2 läuft heute dafür die vollständige Konferenz ab 18.30 Uhr.

DAZN im LIVE-STREAM - so verfolgt ihr den FC Barcelona heute LIVE im Internet

Ihr wollte das Spiel nicht im linearen TV, sondern im LIVE-STREAM verfolgen? Auch das ist selbstverständlich möglich! Ihr könnt also wie immer das Spiel via Handy, Tablet, Browser oder Spielekonsole verfolgen!

Dafür benötigt ihr nur ein gültiges Abonnement bei DAZN - im Anschluss könnt ihr direkt auf alle Inhalte der Plattform zugreifen. Einzige Ausnahme: Beim Kampfsport könnt ihr erst zuschauen, wenn ihr euer Alter dank Ausweis verifiziert habt.

FC Barcelona beim FC Bayern München heute LIVE im LIVE-STREAM - so günstig ist nur DAZN!

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, DAZN, Prime Video: So verfolgt ihr heute die Champions League

Die Aufstellungen in der Champions League: So laufen heute der FC Barcelona und der FC Bayern München auf

Ihr wollt wissen, für wen sich heute Julian Nagelsmann und Xavi entscheiden? Wir veröffentlichen eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, klickt euch also zur richtigen Zeit wieder in den Artikel.

Wer zeigt heute die Champions League LIVE? So wird FC Bayern München gegen FC Barcelona übertragen