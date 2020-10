Champions League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - so wird die Ziehung für die Gruppenphase übertragen

Am Donnerstag wird in Nyon die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Goal verrät Euch, wie Ihr die Auslosung im TV und im LIVE-STREAM seht.

Die Königsklasse ist zurück! Am Donnerstag wird im Haus des europäischen Fußballs in Nyon die Gruppenphase der ausgelost. Los geht es um 17 Uhr.

Auf den Titelverteidiger Bayern München könnten in der Gruppenphase gleich die ersten Härtetests warten. So ist unter anderem eine Gruppe mit und möglich.

Den niedrigsten UEFA-Koeffizienten der deutschen Teilnehmer hat derweil . Das Team von Marco Rose könnte somit auf den , oder auch Juventus treffen.

Ihr wollt es nicht verpassen, wenn die Gruppen der Champions League ausgelost werden? Goal verrät Euch, wo Ihr die Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Champions League: Die Auslosung der Gruppenphase im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Donnerstag, 1. Oktober | 17 Uhr Ort Haus des europäischen Fußballs, Nyon (

Champions League: Die Auslosung der Gruppenphase heute live im TV sehen - so geht's

Am Donnerstag entscheidet sich in Nyon, auf welche Teams der FC Bayern, der BVB, und Borussia Mönchengladbach in der Gruppenphase der Champions League treffen. Wenn Ihr die Auslosung live im TV verfolgen wollt, habt Ihr zwei Alternativen.

Champions League: Die Auslosung heute live im TV bei Eurosport sehen

Die erste Option bietet der Free-TV-Sender Eurosport, der die Ziehung live und in voller Länge zeigt. Der Sportsender ist für alle Fans kostenlos und frei empfangbar.

Wenn um 17 Uhr die Auslosung in Nyon beginnt, seid Ihr mit Eurosport live dabei.

Champions League: Die Auslosung heute live im TV bei Sky Sport News HD sehen

Neben Eurosport überträgt auch Sky am Donnerstag die Auslosung der Champions League. Während die Spiele der Gruppenphase bei dem Pay-TV-Sender aus Unterföhring hinter der Bezahlschranke warten, ist die Übertragung der Auslosung kostenlos.

Sobald die Lose in Nyon gezogen werden, seid Ihr auf dem Free-TV-Kanal Sky Sport News HD live dabei.

Champions League: So seht Ihr die Auslosung der Gruppenphase heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt die Auslosung der Champions League heute auf Eurem Laptop, Smartphone oder Tablet via LIVE-STREAM verfolgen? Dann habt Ihr gleich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl.

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von DAZN

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Gruppenphase live. Los geht die Berichterstattung des Ismaninger Streamingportals um 17 Uhr. Um den Stream sehen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo.

Das gibt es für Neukunden im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr im Monatsabo 11,99 Euro oder einmalig im Jahresabo 119,99 Euro - also knapp zehn Euro pro Monat. Alle Infos zum Probemonat findet Ihr unter diesem Link.

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von uefa.com

Die zweite Alternative bietet die UEFA selbst. So könnt Ihr auf der Website des Kontinentalverbands die Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen.

Folgt einfach diesem Link und gelangt direkt dorthin!

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von Sky Sport News HD

Nicht nur im TV könnt Ihr die Auslosung der Gruppenphase der Champions League bei Sky verfolgen. Auch einen kostenlosen LIVE-STREAM stellt der Pay-TV-Sender zur Verfügung.

Der Stream verläuft dabei analog zur TV-Übertragung. Hier gelangt Ihr direkt zu Sky Sport News HD.

Champions League: So könnt Ihr die Auslosung der Gruppenphase heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn ihr die Auslosung heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt, lässt Euch Goal nicht im Stich. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER halten wir Euch immer auf dem Laufenden.

Auf wen treffen Bayern München, der BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach? Die Antwort gibt es unter diesem Link ab 17 Uhr.

Champions League, Auslosung: Die Töpfe in der Übersicht

32 Mannschaften nehmen an der Gruppenphase der UEFA Champions League teil. Vor den Rückspielen der Play-offs waren dabei bereits 26 Plätze zu vergeben, am Mittwochabend standen dann alle 32 Teams endlich fest. Im ersten Topf sind durch den Sieg des FC Sevillas in der gleich zwei spanische Mannschaften vertreten.

So stellen sich die Lostöpfe vor den Play-offs dar:

Topf 1: Bayern München, , Real Madrid, FC Liverpool, , Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg,

Bayern München, , Real Madrid, FC Liverpool, , Paris St. Germain, Zenit St. Petersburg, Topf 2: , , , Manchester City, , , , Amsterdam

, , , Manchester City, , , , Amsterdam Topf 3: RB Leipzig, , Red Bull Salzburg, Inter Mailand, Piräus, , FK Krasnodar,

RB Leipzig, , Red Bull Salzburg, Inter Mailand, Piräus, , FK Krasnodar, Topf 4: Borussia Mönchengladbach, , , , Istanbul , , , Ferencvaros Budapest

Champions League, Auslosung: Die Termine der Gruppenphase

20. / 21. Oktober

27. / 28. Oktober

2. / 4. November

24. / 25. November

1. / 2. Dezember

8. / 9. Dezember

