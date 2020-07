Champions League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM - so wird die Ziehung des Viertelfinals und Halbfinals übertragen

Es ist wieder soweit: Die UEFA meldet sich nach der Coronapause zurück! Vier Teams stehen bereits in der Runde der letzten Acht der Königsklasse, vier Rückspiele des Achtelfinals stehen allerdings noch aus. Dennoch werden am Freitag bereits die möglichen Paarungen für das Viertelfinale und das Halbfinale ausgelost.

Aus deutscher Sicht steht mit bereits ein Team in der Runde der letzten Acht, der kann nach einem souveränen 3:0-Hinspielerfolg gegen den FC Chelsea nachziehen. Für ist hingegen Schluss - die Schwarz-Gelben verabschiedeten sich gegen PSG. Ebenfalls raus ist Titelverteidiger Liverpool mit Coach Jürgen Klopp.

Außerdem bereits qualifiziert: und . Neben der Partie des FC Bayern gegen Chelsea ergeben sich die restlichen Viertelfinalteilnehmer aus den Paarungen Juventus vs. Lyon, vs. Napoli sowie vs. .

Bereits für das Viertelfinale qualifiziert:

Ausstehende Achtelfinalpaarungen:

Der K.o.-Modus der Champions League ist aufgrund der terminlichen Folgen durch die Coronakrise etwas anders als gewohnt. Der Sieger des Henkelpotts wird bei einem Finalturnier in Lissabon ausgespielt. Wann die nächsten Paarungen stattfinden werden und wie das Finalturnier genau aussieht, erfahrt Ihr hier!

Wir dürfen gespannt sein, wer sich in den letzten Achtelfinalspielen durchsetzt und wie die Paarungen für das Viertel- bzw. Halbfinale aussehen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr die Champions-League-Auslosung im TV, LIVE-STREAM und Ticker verfolgen könnt.

Die letzten Achtelfinalpartien der Champions League stehen an, dann ist das Viertelfinale mit den acht besten Teams aus Europa komplett. Wer dort auf wen treffen könnte, wird am Freitag ausgelost.

Die Antwort gibt es ab 12 Uhr, wie gewohnt aus der UEFA-Zentrale in Nyon ( ). Dann wissen wir, welche europäischen Schwergewichte sich in der Rund der letzten Acht im Kampf um den Henkelpott gegenüber stehen und welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen könnten.

🏆 The draws for the 2019/20 @ChampionsLeague quarter-finals, semi-finals and final will take place at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland this Friday.



