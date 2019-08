Champions League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM und Ticker - so wird die Ziehung für die Gruppenphase übertragen

Die Champions League steht wieder vor der Tür. Am Donnerstag wird die Gruppenphase ausgelost. Goal verrät, wie die Ziehung live übertragen wird.

Der wichtigste Klubwettbewerb dieser Welt steht wieder in den Startlöchern, die UEFA . Dazu muss jedoch zunächst die Auslosung erfolgen, damit die Gruppenphase steht.

Aus der haben sich auch in dieser Saison vier Teams für die Gruppenphase qualifizieren können: Neben dem repräsentieren auch der BVB, und die höchste deutsche Spielklasse. Hier gibt's alle Infos.

Natürlich blicken wir gespannt auf die Ziehung, nach der feststehen wird, auf wen die deutschen Vertreter treffen. Champions League, Auslosung: TV, LIVE-STREAM und Ticker - so wird die Ziehung für die Gruppenphase übertragen.

Champions League, Auslosung: Ort, Datum, Uhrzeit

Die Champions League wartet auf ihre ersten Begegnungen, die Auslosung gibt traditionell Aufschluss darüber, wie die Gruppenphase aussieht. Am Donnerstag, den 29. August 2019, wird die Ziehung durchgeführt. In Monaco kommen die Vertreter der UEFA im Grimaldi Forum zusammen, um die Loskugeln zu ziehen.

Um 18 Uhr solltet Ihr mit dabei sein, wenn ausgelost wird, auf welche Gegner Euer Lieblingsteam in der Gruppenphase trifft. Rund drei Wochen später soll dann auch schon der Startschuss zur neuen CL-Saison fallen, wenn am 17. September die Begegnungen an Spieltag eins anstehen.

In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, welche Sender die Auslosung live in TV und LIVE-STREAM übertragen.

Champions League: Auslosung heute live im TV sehen - so geht's

Die Auslosung der UEFA Champions League findet heute um 18 Uhr statt. Doch wo kann der interessierte Fan sie live verfolgen? Es gibt gleich zwei Möglichkeiten, wie Ihr im TV live mit dabei sein könnt.

Champions League: Auslosung heute live im TV bei Eurosport sehen

Die erste Möglichkeit bietet der Sportsender Eurosport, der die Auslosung aus Monaco in voller Länge zeigt / überträgt. Der Sender der Discovery Gruppe ist traditionell live vor Ort, wenn die Kugeln ins Rollen gebracht werden.

Um 18 Uhr, direkt im Anschluss an die Vuelta Espana, beginnt der Kanal mit seiner Berichterstattung.

Champions League: Auslosung heute live im TV bei Sky Sport News HD sehen

Die Alternative zur Übertragung von Eurosport bietet der Pay-TV-Sender Sky, der jedoch mit dem Kanal Sky Sport News HD einen kostenfreien und frei empfangbaren Sender zur Verfügung hat. Auf diesem geht es ebenfalls um 18 Uhr los.

Jedoch ist nicht nur das deutsche Fernsehen live mit dabei, wenn die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison ausgelost wird. Auch zahlreiche LIVE-STREAMS übertragen die Ziehung.

Champions League: Auslosung heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Champions League 2019/20, die Auslosung steht auf dem Plan. Die Ziehung aus Monaco gibt es an diesem Donnerstag live im TV und auch in einem LIVE-STREAM zu sehen. Und das bei gleich mehreren Anbietern.

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von DAZN

Die Aufteilung der Gruppen in der Champions-League-Saison 2019/20 wird live auf DAZN gezeigt / übertragen. Zu Beginn der Ziehung melden sich Kommentator Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel, um die Geschehnisse aus Monaco für Euch zu kommentieren.

Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr die Auslosung live im Stream anschauen - und das sogar kostenlos. Zudem werden auch einige Spiele der CL in dieser Saison live im Stream übertragen.

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von uefa.com

Die Alternative zum kostenfreien LIVE-STREAM von DAZN ist der Stream der UEFA, die ebenfalls einen kostenfreien Kanal anbietet, auf dem die Ziehung zu sehen sein wird.

Hier gelangt Ihr direkt dorthin.

Champions League, Auslosung: Der LIVE-STREAM von Sky Sport News HD

Eine dritte Option bietet Euch der Sender Sky mit seinem Kanal Sky Sport News HD, denn dort laufen die Ziehungen der Auslosung ebenfalls live und in voller Länge.

Hier geht es direkt vom LIVE-STREAM von Sky.

Und auch Goal bietet Euch via Facebook einen LIVE-STREAM an, auf dem Ihr die Auslosung verfolgen könnt.

Champions League, Auslosung: Welche Mannschaften sind mit dabei?

Champions League, Saison 2019/2020: Diese Teams sind bis dato qualifiziert

Topf 1











FC Bayern München



Zenit St. Petersburg

Topf 2









Schachtar Donezk



Lissabon

Amsterdam

Topf 3

Bayer Leverkusen

RB Salzburg





Piräus





Club Brügge

Topf 4