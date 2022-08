Champions League, Auslosung: In welchem Topf ist Eintracht Frankfurt und welche Gegner könnten in der Gruppe warten?

Frankfurt geht 2022/23 in der Champions League an den Start. In welchem Topf ist die SGE und welche Gegner könnten warten?

Für Eintracht Frankfurt stellt die Saison 2022/23 eine ganz besondere dar. Erstmals in der Vereinsgeschichte werden die Hessen in der Champions League vertreten sein und haben die Möglichkeit, sich mit den größten Klubs des Kontinents zu messen. Doch in welchem Topf liegt die SGE-Kugel bei der Auslosung am 25. August und welche Gegner könnten auf die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der Gruppenphase warten? GOAL bringt nachfolgend Licht ins Dunkel.

Nahezu alle Spiele der Champions League live auf DAZN verfolgen: Jetzt Zugang sichern.

Der 18. Mai 2022 wird wohl allen Fans von Eintracht Frankfurt noch Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben. In einem packenden Europa-League-Endspiel setzte sich die SGE im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers aus Schottland durch und krönte sich zum Sieger des Wettbewerbs. "Es ist ein Traum, mit der Eintracht diesen Titel zu gewinnen", brachte es ein emotionaler Sebastian Rode nach dem Triumph auf den Punkt.

Das Duell um den europäischen Supercup bot dann schon einen Vorgeschmack, mit welchem Kaliber es die Adler in der Champions League zu tun bekommen. Beim 0:2 gegen Real Madrid hielt die SGE zwar mit, musste sich letzten Endes aber doch der Qualität des Champions-League-Siegers beugen. In der Gruppenphase wird ein Duell mit den Königlichen jedoch nicht möglich sein. Warum das so ist, erfahrt Ihr in den weiteren Abschnitten.

Eintracht Frankfurt startet 2022/23 in der Champions League. Aber in welchem Lostopf befindet sich die SGE und welche Gegner könnten in der Gruppenphase warten?

Champions League, Auslosung: Eintracht Frankfurt mit dabei - wann finden die Gruppenspiele statt?

Spieltag Nr. 1: 6. und 7. September

Spieltag Nr. 2: 13. und 14. September

Spieltag Nr. 3: 4. und 5. Oktober

Spieltag Nr. 4: 11. und 12. Oktober

Spieltag Nr. 5: 25. und 26. Oktober

Spieltag Nr. 6: 1. und 2. November

Champions League, Auslosung: Wie werden die Teams um Eintracht Frankfurt in die Lostöpfe einsortiert?

Insgesamt gehen 32 Mannschaften in der Champions League an den Start. Davon sind 26 Teams direkt qualifiziert, die restlichen sechs Mannschaften müssen sich über den Playoff-Weg ihr Ticket sichern.

Im ersten Topf befindet sich neben den sechs Meistern der Nationen mit dem höchsten UEFA-Ranking auch der Champions-League- sowie der Europa-League-Sieger, demzufolge also auch die SGE. Da Real Madrid sowohl die spanische Liga als auch die CL gewann, rutscht der Meister der siebtplatzierten Nation aus dem Ranking in Topf 1 - in diesem Jahr ist das Ajax Amsterdam. Die Einteilung der restlichen Teams in die Töpfe zwei bis vier erfolgt dann absteigend nach dem UEFA-Klubkoeffizienten.

Champions League, Auslosung: Eintracht Frankfurt in Topf eins - worauf ist bei der Auslosung zu achten?

In der Gruppenphase sollen Duelle von Teams aus demselben Verband vermieden werden.

Daher kann die SGE in der Gruppenphase beispielsweise nicht auf andere deutsche Vertreter wie den BVB oder RB Leipzig treffen, auch wenn sich diese in niedrigeren Lostöpfen befinden und daher theoretisch als Frankfurter Gruppengegner gezogen werden könnten.

Champions League, Auslosung: Wie sehen die vier Lostöpfe aus und wann wird Eintracht Frankfurt die Gruppe zugelost?

Stattfinden wird die Auslosung am 25. August ab 18 Uhr in Istanbul. Und so sehen die vier Töpfe aus:

Erster Topf: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Mailand, FC Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam

Zweiter Topf: FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus Turin, FC Sevilla, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, RB Leipzig

Dritter Topf: Borussia Dortmund, RB Salzburg, Shakhtar Donezk, Inter Mailand, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Bayer Leverkusen, Benfica Lissabon

Vierter Topf: Club Brügge, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers, Olympique Marseille, Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen, Viktoria Pilsen, Maccabi Haifa

Champions League, Auslosung: Wie könnte eine Gruppe von Eintracht Frankfurt aussehen?

Durch den Europa-League-Sieg geht die SGE einem Teil der ganz großen Klubs aus dem Weg, schwierig wird der Einzug ins Achtelfinale aber trotzdem werden. GOAL hat nachfolgend einige mögliche Gruppen zusammengestellt.

Eintracht Frankfurt, FC Liverpool, Inter Mailand, Celtic Glasgow

Eintracht Frankfurt, Juventus Turin, Sporting Lissabon, Club Brügge

Eintracht Frankfurt, FC Chelsea, Schachtjor Donezk, FC Kopenhagen

Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, RB Salzburg, Olympique Marseille

Champions League, Auslosung: Wer überträgt die Champions League 2022/23 mit Eintracht Frankfurt?

Übertragende Sender der Champions League sind wie schon im vergangenen Jahr DAZN und Amazon Prime.

Im Free-TV wird lediglich das große Finale gezeigt. Dieses ist für den 10. Juni 2023 im Atatürk-Stadion in Istanbul geplant.