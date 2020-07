Champions-League-Auslosung: Auch Jürgen Klopp schaut zu

Bayern München und RB Leipzig blicken mit Spannung nach Nyon: Bei der Auslosung des einmaligen CL-Turniers wird der Weg ins Finale festgelegt.

Triple-Jäger Hansi Flick träumt von Duellen mit den "ganz, ganz Großen", Außenseiter Julian Nagelsmann wittert eine "Riesenchance" - und der entthronte "König" Jürgen Klopp sieht neidvoll zu. "Ich werde mir das anschauen", sagte Liverpools Teammanager Klopp über das historisch einmalige Miniturnier der in Lissabon, das am Freitag (12.00 Uhr) im UEFA-Stammsitz in Nyon ausgelost wird

"ManCity ist eine Mannschaft, die absolut Qualität hat", sagte auch Flick, der mit dem FC Nimmersatt bei der Endrunde im August nach dem 13. Double das zweite Triple nach 2013 anstrebt. Aber, betonte er angesichts der bärenstarken Konkurrenz, "auch Barcelona, und Juve sind sehr gut. Wenn du im Finale dabei sein willst, musst du auch gegen die ganz, ganz Großen spielen" - und sie schlagen.

Champions League: Bayern darf Chelsea in München empfangen

Wie beim Turnier der Europa League in vier Städten in Nordrhein-Westfalen mit den möglichen Bundesliga-Teilnehmern Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburgn wird in der Königsklasse der komplette Weg bis ins Finale am 23. August gelost. Dabei sind auch deutsche Duelle möglich. Die Bayern und Leipzig könnten neben den von Flick Genannten auf Liverpool-Schreck Atletico Madrid, Thomas Tuchels und Überraschungsteam treffen, die wie RB schon fürs Viertelfinale qualifiziert sind.

Flicks Münchner müssen am 7. oder 8. August zunächst noch ihr Rückspiel im Achtelfinale gegen den (Hinspiel 3:0) bestreiten. Immerhin dürfen die Bayern dieses in der heimischen Allianz Arena austragen, wie die UEFA am Donnerstag bestätigte. City geht mit einem 2:1-Polster ins zweite Duell mit Real, Lionel Messis Barca mit einem 1:1 gegen den , Juve hofft gegen (0:1) auf Cristiano Ronaldo.

🏟️ The #UEFAExCo decided that the remaining #UCL and #UEL round of 16 second-leg matches will be played at home teams’ stadiums – where they are currently playing domestic matches in their own stadiums, and where travelling is possible without restrictions for the visiting clubs. pic.twitter.com/xbhSN3Rat8 — UEFA (@UEFA) July 9, 2020

Ab den Viertelfinals (12. bis 15. August) wird in Lissabon im Estadio do Sport Lisboa e , wo auch das Finale steigt, und Sportings Estadio Jose Alvalade gespielt. Wie im Halbfinale (18./19.8.) und Finale (alle 21.00 Uhr MESZ) entscheidet ein Duell. "Die One-Leg-Spiele sind nicht so einfach, das wissen wir", warnte Flick vor Unwägbarkeiten: "Du musst auf den Punkt fit sein. Trotzdem habe ich Vertrauen, dass die Mannschaft das umsetzen kann."

Mehr Teams



Quelle: Imago Images / Poolfoto

Zumal die Bayern nach 13-tägigem Urlaub ausgeruht in die finale Titelhatz gehen . Nagelsmann sieht im Modus, der in der 65-jährigen Europacup-Historie einzigartig ist, eine "Riesenchance", den "bedeutendsten Pokal des Vereinsfußballs" zu gewinnen: "Es wird nicht mehr einfacher!"

Jürgen Klopp lobt den FC Bayern unter Hansi Flick

Klopp rechnet fest mit den Bayern. Der fünfmalige Champions-League-Sieger habe "eine beeindruckende Saison gespielt, seit Hansi Flick übernommen hat". City sei "nicht perfekt", habe aber ebenfalls eine "riesige, riesige Chance". Leroy Sane kann keinem Favoriten helfen, nach seinem Wechsel von City zu den Bayern bleibt er wie der ehemalige Leipziger Timo Werner bei Chelsea außen vor.

In der (Auslosung 13.00 Uhr) hofft vor allem Leverkusen auf den großen Wurf im Finale von Köln am 21. August. "Es ist sicher ein kleiner Vorteil, hier in der Region zu spielen", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Bayer, das sein Achtelfinal-Hinspiel bei den Glasgow 3:1 gewann und das Rückspiel in der BayArena austragen darf, gehört zum erweiterten Favoritenkreis um Top-Kandidat . Wolfsburg (1:2 gegen Donezk) droht hingegen das Aus, Frankfurt (0:3 gegen Basel) muss auf ein Fußball-Wunder hoffen.