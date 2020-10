Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft auf Atletico Madrid, BVB gegen Zenit

Bayern gegen Atletico, Juventus gegen Barcelona: In der Champions League kommt es zu attraktiven Paarungen.

Titelverteidiger trifft in der Gruppenphase der unter anderem auf . Das ergab die Auslosung zur Vorrunde der Königsklasse am Donnerstag in Genf.

Die Bayern sind dabei Kopf der Gruppe A, Atletico Madrid wurde als erster Gegner dazugelost. Es folgte der .

BVB gegen Zenit und Lazio, erwischt Hammergruppe

In der Gruppe F gesellte sich zum russischen Titelträger Zenit St. Petersburg und . RB Leipzig tritt in der Gruppe H gegen Vorjahresfinalist PSG und an.

Einen frühen Kracher bescherte die Auslosung zudem in der Gruppe F, wo der auf trifft. Es ist also das erste Mal, dass sich die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in der Gruppenphase duellieren.

Gruppe A: Bayern, Atletico Madrid, Salzburg

Bayern, Atletico Madrid, Salzburg Gruppe B: , Shakhtar, Inter

, Shakhtar, Inter Gruppe C: Porto, Manchester City,

Porto, Manchester City, Gruppe D: Liverpool, , Bergamo

Liverpool, , Bergamo Gruppe E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar

Sevilla, Chelsea, Krasnodar Gruppe F: Zenit, Dortmund, Lazio

Zenit, Dortmund, Lazio Gruppe G: Juventus, Barcelona, Kiew

Juventus, Barcelona, Kiew Gruppe H: PSG, Manchester United, RB Leipzig



Der Artikel wird laufend aktualisiert!