Champions League, Achtelfinale: Wie kommt der BVB (Borussia Dortmund) heute gegen PSG weiter?

Heute Abend trifft der BVB im Achtelfinal-Rückspiel der CL auf PSG. Wir erklären Euch, mit welchem Ergebnis die Borussia ins Viertelfinale einzieht.

Heute Abend ist es soweit: Ab 21 Uhr steht das Achtelfinal-Rückspiel in der zwischen PSG und an. Wer schafft den Sprung unter die letzten acht Mannschaften der Königsklasse?

Im Hinspiel legte der BVB durch einen 2:1-Erfolg im Signal-Iduna-Park den Grundstein für ein mögliches Weiterkommen. Nun geht es zum erneuten Aufeinandertreffen nach Paris.

Allerdings findet das Duell vor leeren Rängen statt, denn aufgrund des grassierenden Coronavirus sind für das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften keine Zuschauer zugelassen. BVB-Lizenspielleiter Sebastian Kehl erwartet "eine ganz komische Atmosphäre", will jedoch auf dem Hinspielerfolg aufbauen . "Wir haben zu Hause ein Ausrufezeichen gesetzt. Deswegen sind wir großer Hoffnung, dass wir das in ähnlicher Form umsetzen können", betonte der ehemalige Kapitän der Schwarz-Gelben: "Wir sehen uns gewappnet."

Doch welches Ergebnis reicht der Borussia zum Einzug ins Viertelfinale der Champions League? Und kann Paris das im Hinspiel erzielte Auswärtstor noch zum Vorteil werden?

Wie erreicht Borussia Dortmund das Viertelfinale der Königsklasse? Im folgenden Artikel erfahrt Ihr alle wichtigen Informationen zur Ausgangslage vor dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen PSG und dem BVB.

Champions-League-Achtelfinale: Wie kommt der BVB (Borussia Dortmund) heute gegen PSG weiter?

Das erste Duell in der Runde der letzten 16 konnte das Team von Trainer Lucien Favre knapp für sich entscheiden. Dank des Doppelpacks von Stürmer Erling Haaland setzte sich der Bundesligist gegen den französische Meister durch. Auf Seiten der Hauptstädter traf Superstar Neymar zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Dieser Auswärtstreffer könnte sich am Ende für PSG als wertvoll erweisen. Alle möglichen Konstellationen und Szenarien rund um den Einzug ins Viertelfinale erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

🗯 @RBuerki1 : „Die Ausgangssituation ist ganz gut, aber trotzdem dürfen wir uns nicht darauf ausruhen. Defensiv stabil stehen, dann werden wir bei unserer Offensivstärke schon zu unseren Chancen kommen." 💪 #PSGBVB

Champions-League-Achtelfinale - Szenario 1: Der BVB gewinnt gegen PSG

Am Ende des Hinspiels stand ein knapper 2:1-Sieg des BVB gegen den französischen Vertreter auf der Anzeigetafel im Dortmunder Stadion. Endet auch im Rückspiel das Ergebnis zu Gunsten der Borussia, steht der Viertelfinal-Teilnahme nichts mehr im Wege.

Die Rechnung ist ganz simpel : Gewinnen die Schwarz-Gelben auch das zweite Duell gegen PSG, ziehen sie sicher ins Viertelfinale der Champions League ein. Zwei Siege aus Hin- und Rückspiel garantieren den Einzug in die nächste Runde.

Dabei ist die Höhe des Erfolgs bzw. die Tordifferenz für das Weiterkommen unbedeutend , so reicht Dortmund sowohl ein knapper Sieg mit einem Tor Vorsprung als auch ein höheres Ergebnis.

📍 #PSGBVB



notes the decision of the Paris Prefecture de Police to hold the Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund match on Wednesday 11 March behind closed doors.



👉 https://t.co/a4vhRa0c2V pic.twitter.com/GQljZMq9BJ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2020

Champions-League-Achtelfinale - Szenario 2: Das Duell zwischen PSG und BVB endet Unentschieden

Mit einem Sieg ist dem BVB das Weiterkommen garantiert . Doch nicht nur ein Erfolg hievt die Dortmunder in die nächste Runde im Kampf um den Henkelpott, selbst bei einem Unentschieden stünde das Favre-Team dank des Erfolges im Hinspiel in der nächsten Runde.

Durch den Sieg aus dem Hinspiel ist die Ausgangslage für den Tabellenzweiten der bequemer als für PSG. Bedeutet: Endet die Begegnung 0:0, 1:1, 2:2, 3:3 usw. zieht Borussia Dortmund ins Viertelfinale der Champions League ein.

Champions-League-Achtelfinale - Szenario 3: PSG gewinnt das Spiel gegen den BVB

Während sowohl ein Sieg als auch ein Remis dem BVB zum Weiterkommen reichen würden, gestaltet sich die Situation bei einer Niederlage aus Sicht der Borussen etwas anders. Dabei ist die Höhe bzw. die Tordifferenz ausschlaggebend für den Ausgang der Paarung. Hier gibt es insgesamt zwei Szenarien.

PSG gewinnt gegen den BVB - Möglichkeit 1: Um ins Viertelfinale einzuziehen, genügt PSG ein 1:0-Erfolg . Durch das Tor von Neymar aus dem Hinspiel lautete das Gesamtergebnis dann 2:2 . Allerdings gingen die Franzosen eben aufgrund der Auswärtstorregel als Gesamtsieger vom Platz. Diese Regel besagt, dass bei ausgeglichenem Spielstand in der Addition von beiden Spielen diejenige Mannschaft die nächste Runde erreicht, die mehr Auswärtstore erzielt hat. Das wäre im Falle eines 1:0-Erfolges der Pariser das Team von Thomas Tuchel.

PSG gewinnt gegen den BVB - Möglichkeit 2: Es besteht ebenfalls die Möglichkeit einer Verlängerung . Dies tritt dann ein, wenn PSG die Partie gegen den BVB mit 2:1 für sich entscheidet . Dann ist der Spielstand ausgeglichen bzw. das Ergebnis egalisiert, denn das Hinspiel endete ebenfalls mit 2:1, allerdings aus Sicht der Borussia . Somit träte auch die Auswärtstorregel nicht ein , denn der BVB hätte dann ebenfalls eine Tor auf fremden Platz erzielt. Kommt es zum besagten Ergebnis, stehen sich die Mannschaften nochmals in zwei Halbzeiten a 15 Minuten gegenüber. Fällt dort kein weiterer Treffer, wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt.

PSG gewinnt gegen den BVB - Möglichkeit 3: Wie bereits erwähnt, reicht Paris ein 1:0-Sieg zum direkten Weiterkommen, während man bei einem 2:1 in die Verlängerung müsste. Ein Sieg mit einem anderen Ergebnis als den zuvor genannten, aber ebenfalls mit einem Tor Unterschied würde die Franzosen ebenfalls ins Viertelfinale befördern (3:1, 4:2, 2:0, 6:4 etc.). Doch auch da gibt es Einschränkungen. Denn erzielt der BVB mindestens zwei Auswärtstore , zieht er selbst bei einer Niederlage mit einem Tor Differenz in die nächste Runde ein . Sprich, bei beispielsweise einem 3:4 oder dem von Mats Hummels vorgeschlagenem 6:7 aus Dortmunder Sicht , käme der achtmalige Deutsche Meister weiter.

PSG vs. BVB: Die Opta-Fakten rund ums mögliche Weiterkommen

Paris Saint-Germain ist gegen Borussia Dortmund in europäischen Wettbewerben noch sieglos (Zwei Remis, eine Niederlage). Das einzige Duell im Prinzenpark war ein 0:0 im November 2010 in der .

Borussia Dortmund hat von sechs Auswärtsspielen in der Champions League gegen französische Teams drei gewonnen und drei verloren. Gegen Auxerre, Marseille und Monaco gab es jeweils ein Sieg und eine Niederlage.

PSG ist nach einer Hinspielniederlage in der K.o.-Runde der Champions League noch nie weitergekommen. Gegen die 1994/95, Barcelona 2014/15 and 2017/18 kam dann jeweils das Aus.

Borussia Dortmund ist nach einem Hinspielsieg in der K.o.-Runde der Champions League in allen vier Fällen weitergekommen. Nur feierte mehr Hinspielsiege und ist nie ausgeschieden (in elf von elf Fällen).

Paris SG hat fünf seiner letzten sechs K.o.-Spiele in der Champions League verloren (ein Sieg). Zu Hause im Prinzenpark gab es dabei zuletzt zwei Niederlagen in Folge (gegen Real Madrid im März 2018 and im März 2019).

Borussia Dortmund hat seine letzten fünf Auswärtsspiele in der K.o.-Phase der Champions League alle verloren. Den letzten Sieg gab es im Februar 2014 mit 4:2 bei Zenit St. Petersburg noch unter Trainer Jürgen Klopp.

Die Siegquote von PSG-Trainer Thomas Tuchel in K.o.-Spielen der Champions League beträgt 29% (Zwei Siege in sieben Partien), in der Gruppenphase kommt er dagegen auf 67% (12 Siege in 18 Spielen). Fünf seiner sechs CL-Niederlagen kassierte Tuchel in der K.o.-Phase (83%), das ist der geteilt höchste Anteil aller Trainer mit mindestens fünf Niederlagen (Leonardo ebenfalls fünf von sechs).

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland ist einer von nur fünf Spielern, die in ihrer ersten Saison im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League mindestens zehn Tore erzielten. Mehr als zehn Treffer gelangen nur Claudio Sulser 1978/79 für Grasshopper Club Zürich (Elf in sechs Einsätzen).

Neymar war in 27 Heimspielen in der Champions League (20 für Barcelona, sieben für PSG) an 37 Toren direkt beteiligt (25 Tore, 12 Torvorlagen). Der Brasilianer hat dabei kein Heimspiel in der Champions League verloren (24 Siege, drei Remis).

Erling Haaland erzielte im Schnitt alle 46 Minuten ein Tor in der Champions League (Zehn Tore in 464 Minuten für Salzburg und Borussia Dortmund). Das ist in der Geschichte des Wettbewerbs die beste Quote aller Spieler mit mindestens 250 Einsatzminuten.

PSG vs. BVB: Der direkte Vergleich vor dem Duell in der Champions League