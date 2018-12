Champions League, Achtelfinale: Wann spielt Schalke 04 gegen Manchester City?

Schalke trifft im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City. Goal erklärt, wann die Partie stattfindet und wo Ihr sie im TV sehen könnt.

Die Auslosung der K.o.-Phase der Champions League hat ergeben: Im Achtelfinale trifft der FC Schalke 04 auf den amtierenden englischen Meister Manchester City.

Am letzten Gruppenspieltag der Champions League hat sich Vizemeister Schalke durch einen späten Siegtreffer von Alessandro Schöpf mit 1:0 gegen Lokomotive Moskau durchgesetzt. Sportlich hatte der Ausgang der Partie jedoch keine Auswirkungen mehr, da die Königsblauen zuvor bereits als Tabellenzweiter der Gruppe D feststanden.

Im Achtelfinale trifft das Team von Trainer Domenico Tedesco nun auf den amtierenden Premier-League-Sieger Manchester City. Vor allem für City-Angreifer Leroy Sane wird es dabei ein besonderes Wiedersehen geben: Der deutsche Nationalspieler stammt aus der Schalker Knappenschmiede und wechselte im Sommer 2016 zu Pep Guardiolas Manchester City.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alle relevanten Informationen zum Champions-League-Spiel zwischen Schalke 04 und Manchester City, also vor allem, wann die Partie stattfindet. Zudem erklären wir Euch, wo die Begegnung live im TV übertragen wird.

Champions League, Achtelfinale: Wann spielt Schalke gegen Manchester City?

Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Schalke und Manchester City wird am Dienstag, den 12. Februar in der Veltins Arena in Gelsenkirchen ausgetragen.

Drei Wochen nach dem ersten Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Manchester City reisen die Königsblauen dann auf die Insel. Dort kommt es dann am 5. März zum Rückspiel im Etihad Stadium in Manchester.

Seit dieser Spielzeit gibt es bezüglich der Anstoßzeiten in der Champions League eine entscheidende Änderung: Die gewohnte Uhrzeit von 20.45 Uhr ist Geschichte. Neuerdings wird nun an zwei unterschiedlichen Terminen angepfiffen: Entweder um 18.55 Uhr oder um 21 Uhr.

Wann Schalke gegen Manchester City genau spielt, steht aktuell nocht nicht fest. Sobald die exakten Anstoßzeiten der beiden Begegnungen offiziell bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Wer überträgt Schalke vs. Manchester City live im TV und Stream?

Die Übertragungsrechte in der Champions-League-Saison 2018/19 werden zwischen dem Streamingdienst DAZN und Sky aufgeteilt. Welcher der beiden Anbieter die jeweiligen Partien der Königsklasse zeigen darf, wird mithilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems bestimmt.

Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, wo das Kräftemessen zwischen Schalke und Manchester City gezeigt wird. Sobald DAZN und Sky bekanntgeben, wer das Hinspiel in Gelsenkirchen sowie das Rückspiel in Manchester live überträgt, erfahrt Ihr umgehend an dieser Stelle.

Schalke vs. Manchester City: Die Bilanz vor dem Achtelfinale

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Manchester City ist auf den 21. November 2008 datiert. Damals war der Premier-League-Klub im Rahmen der Europa League zu Gast in Gelsenkirchen und gewann letztlich mit 2:0.

Abgesehen von der genannten Begegnung trafen die beiden Mannschaften zuvor nur im Europapokal der Pokalsieger aufeinander. In der Saison 1969/70 standen sich Schalke und ManCity im Halbfinale gegenüber. Dort gewann Schalke zunächst das Hinspiel mit 1:0, ehe die Skyblues durch den 5:1-Erfolg im Rückspiel triumphierten. Anschließend setzte sich Manchester City auch im Finale durch und gewann letztlich die Trophäe.

Schalke-Gegner Manchester City im Überblick