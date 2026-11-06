So seht Ihr CF Montreal gegen die Vancouver Whitecaps mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder loggt Euch dort ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 Saputo Stadium

CF Montreal empfängt die Vancouver Whitecaps im Saputo Stadium zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. In den letzten Wochen der Saison befinden sich die beiden Teams in völlig unterschiedlichen Situationen.

Die Mannschaft von Philippe Eullaffroy steht in der Eastern Conference auf Platz 15, weit unten in der Tabelle und ohne sportliches Ziel für den Rest der Saison. Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen sind die Hoffnungen auf die Playoffs längst dahin. Montreal spielt die Saison zu Ende, und es geht nur noch darum, den eigenen Stolz zu wahren.

Vancouver reist als Spitzenreiter der Western Conference nach Montreal. Die Mannschaft von Jesper Soerensen geht mit viel Rückenwind in die Partie. Die Vancouver Whitecaps haben drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und beim jüngsten Auftritt fünf Tore gegen Seattle Sounders FC erzielt. Dieses Ergebnis unterstreicht, wie gut das Team vor der entscheidenden Phase im Kampf um die Playoffs in Form ist.

Für Soerensen würden drei Auswärtspunkte Vancouvers Spitzenposition im Westen festigen. Die Vancouver Whitecaps dürfen ein schwächelndes Montreal nicht als leichte Aufgabe betrachten, doch die Formkurve spricht klar für sie.

Eullaffroy wiederum wird wollen, dass seine Spieler die Saison nach einem bitteren Oktober mit etwas Würde abschließen. Das Heimpublikum im Saputo Stadium gibt Montreal dafür eine Bühne, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt vor allem um persönliche Ziele geht.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um CF Montreal gegen die Vancouver Whitecaps live zu sehen.

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