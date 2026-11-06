Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
USA MLS
team-logoCF Montreal
Saputo Stadium
team-logoVancouver Whitecaps
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

CF Montreal gegen Vancouver Whitecaps heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

CF Montreal - Vancouver Whitecaps
CF Montreal
Vancouver Whitecaps
USA MLS

Alles, was Ihr wissen müsst: So seht Ihr CF Montreal gegen Vancouver Whitecaps heute live in der Major League Soccer.

So seht Ihr CF Montreal gegen die Vancouver Whitecaps mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einer anderen Region der Welt nutzen, in der geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
BelgienApple TV
ÖsterreichApple TV
  • Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.
  • Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder loggt Euch dort ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
USA MLS - Spielwoche 34
Saputo Stadium

CF Montreal empfängt die Vancouver Whitecaps im Saputo Stadium zu einem Spiel der regulären Saison der Major League Soccer. In den letzten Wochen der Saison befinden sich die beiden Teams in völlig unterschiedlichen Situationen.

Die Mannschaft von Philippe Eullaffroy steht in der Eastern Conference auf Platz 15, weit unten in der Tabelle und ohne sportliches Ziel für den Rest der Saison. Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen sind die Hoffnungen auf die Playoffs längst dahin. Montreal spielt die Saison zu Ende, und es geht nur noch darum, den eigenen Stolz zu wahren.

Vancouver reist als Spitzenreiter der Western Conference nach Montreal. Die Mannschaft von Jesper Soerensen geht mit viel Rückenwind in die Partie. Die Vancouver Whitecaps haben drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und beim jüngsten Auftritt fünf Tore gegen Seattle Sounders FC erzielt. Dieses Ergebnis unterstreicht, wie gut das Team vor der entscheidenden Phase im Kampf um die Playoffs in Form ist.

Für Soerensen würden drei Auswärtspunkte Vancouvers Spitzenposition im Westen festigen. Die Vancouver Whitecaps dürfen ein schwächelndes Montreal nicht als leichte Aufgabe betrachten, doch die Formkurve spricht klar für sie.

Eullaffroy wiederum wird wollen, dass seine Spieler die Saison nach einem bitteren Oktober mit etwas Würde abschließen. Das Heimpublikum im Saputo Stadium gibt Montreal dafür eine Bühne, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt vor allem um persönliche Ziele geht.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um CF Montreal gegen die Vancouver Whitecaps live zu sehen.

Team-News und Kader

CF Montreal vs Vancouver Whitecaps Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Eullaffroy

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen