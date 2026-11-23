Cesena gegen Ascoli wird live auf DAZN Italia und LaB Channel übertragen. Hier findet Ihr die Möglichkeiten, das Spiel im TV und Stream zu sehen.

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Italien Serie B - Spielwoche 13 24. Nov. 2026 - 14:00 Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Im Dino Manuzzi in Cesena treffen mit Cesena und Ascoli zwei Teams aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen haben.

Die Gastgeber von Alessandro Diamanti haben ihr Selbstvertrauen wiedergefunden. Cesena gewann am vergangenen Spieltag auswärts bei Verona mit 2:0 und holte drei Siege aus den letzten fünf Spielen.

Diese Ergebnisse haben die Mannschaft aus der Romagna wieder auf Kurs gebracht. Sie steht nun auf Platz acht. Diamanti kann auf ein Team bauen, das in dieser Phase der Saison bereits Catanzaro und Empoli besiegt hat.

Ascoli von Francesco Tomei reist als Tabellendritter an. Die Mannschaft aus den Marken ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Das jüngste 2:2 gegen Vicenza war allerdings bereits das dritte Unentschieden in Folge.

Ascolis Angriff gehört weiterhin zu den treffsichersten der Liga, auch dank des 6:1-Auswärtssiegs bei Catanzaro. Tomeis Mannschaft erzielte an den letzten fünf Spieltagen elf Tore.

Für Cesena bietet sich die Gelegenheit, vor eigenem Publikum an den Sieg in Verona anzuknüpfen. Für Ascoli ist es ein wichtiger Test, um sich in der oberen Tabellenregion zu halten.

Hier findet Ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream des Spiels.

Teamnews

Cesena von Alessandro Diamanti hat noch keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben. Bislang wurden auch keine Ausfälle oder Sperren gemeldet. Ascoli von Francesco Tomei hat ebenfalls noch keine Angaben zur Startelf gemacht, auch dort sind keine Ausfälle gemeldet. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Aktuelle Form

Cesena holte in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und ließ fünf Gegentreffer zu. Der jüngste Erfolg war das 2:0 in Verona, zuvor gab es ein 1:0 gegen Catanzaro. Der deutlichste Rückschlag war die 0:3-Niederlage gegen Modena. Dazwischen lagen ein 1:1 gegen Südtirol und ein 2:1 gegen Empoli. Ascoli ist seit fünf Spieltagen ungeschlagen und kommt auf zwei Siege und drei Unentschieden bei elf erzielten und vier kassierten Toren. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Vicenza, davor ein 1:1 in Palermo und ein 0:0 gegen Arezzo. Ascoli hatte zuvor Sampdoria mit 2:0 und Catanzaro auswärts mit 6:1 besiegt.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine jüngeren Begegnungen zwischen Cesena und Ascoli verzeichnet. Daher lässt sich keine Bilanz der letzten Duelle ziehen.

Tabelle

In der Serie-B-Tabelle steht Ascoli auf Platz drei, Cesena ist Achter. Damit trifft ein Team aus der oberen Tabellenregion auf eines, das sich den Spitzenplätzen annähern will.