So seht Ihr Cercle Brugge gegen Westerlo mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 20. Nov. 2026 - 14:45 Jan Breydel Stadion

Cercle Brugge empfängt Westerlo im Jan-Breydel-Stadion in Brügge. In dieser Partie der First Division A trifft ein Team, das in der Tabelle nach oben klettern will, auf eines, das eine schwierige Formphase beenden möchte.

Das Cercle-Team von Pedro Caixinha hat zuletzt an Schwung gewonnen: Es gewann zwei seiner vergangenen drei Ligaspiele und verbesserte sich damit auf einen komfortableren Tabellenplatz. Das vertraute Heimstadion bietet eine Grundlage, um daran anzuknüpfen.

Westerlo reist unter Issame Charai mit zwei Liga-Niederlagen in Folge nach Brügge. Das 1:5 gegen Charleroi im jüngsten Spiel war ein bitterer Nachmittag. Nun braucht das Team auswärts eine deutliche Reaktion.

Auch der direkte Vergleich ist interessant. Cercle gewann das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Januar 2026 bei Westerlo mit 2:0 und will nun zu Hause daran anknüpfen.

Cercle steht auf Tabellenplatz 16, Westerlo auf Platz 9. Entsprechend unterschiedlich ist die Ausgangslage: Für die Gastgeber sind Punkte dringend nötig. Die Gäste könnten mit einem Sieg ihre Position im Tabellenmittelfeld festigen.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung dieses Spiels der First Division A wissen müsst, darunter die Anstoßzeit, Team-News und die aktuelle Form.

Team-News und Kader