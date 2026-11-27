So sehen Sie Cercle Brügge gegen KV Mechelen mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und suchen Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 12:15 Jan Breydel Stadion

Cercle Brügge empfängt KV Mechelen im Jan Breydel Stadion in Brügge. In dieser Partie der First Division A treffen zwei Klubs aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander.

Die Mannschaft von Pedro Caixinha ist in der Liga gut in Form. Cercle hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 1:0 gegen Westerlo im jüngsten Spiel.

Die einzige Niederlage in dieser Serie fiel deutlich aus: Am 25. Oktober gewann Union St.Gilloise mit 5:2. Seitdem hat Cercle jedoch Royal Antwerp, RAAL La Louviere und Westerlo besiegt.

Für das Mechelen von Frederik Vanderbiest lief es zuletzt schwieriger. Im jüngsten Spiel verlor die Mannschaft mit 1:5 gegen FC Brügge, nachdem sie zuvor bei OH Leuven mit 0:2 unterlegen war.

Vor diesen beiden Niederlagen gewann Mechelen bei Genk und Kortrijk. Die jüngste Bilanz ist also durchwachsen. Mechelen steht auf Platz 16 und damit zwei Plätze hinter dem Gastgeber.

Die beiden Teams lieferten sich zuletzt einige unterhaltsame Spiele. Das jüngste Duell in diesem Stadion gewann Mechelen im vergangenen Dezember mit 3:2. So können Sie das Spiel verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Cercle Brügge gegen KV Mechelen liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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