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Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 Celtic Park

Das Spiel zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Celtic und Beşiktaş ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen. Den Link zur Plattform gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Celtic Glasgow und Beşiktaş los?

Celtic kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die letzte Partie endete mit einem 0:2 gegen Falkirk. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Dundee United sowie einen 2:1-Auswärtssieg bei Hibernian. Insgesamt erzielte Celtic in diesen fünf Spielen elf Tore, kassierte aber auch sieben.

Beşiktaş weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Istanbuler 2:2 von Kasımpaşa. In der Europa League holte Beşiktaş Punkte gegen Crystal Palace (2:2) und Hoffenheim (2:3-Auswärtssieg). Über die fünf Spiele hinweg erzielte das Team neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Form

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Bilanz direkte Duelle

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Die Tabellen