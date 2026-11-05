Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoCeltic Glasgow
Celtic Park
team-logoBeşiktaş
Ansehen auf RTL+
Unterstützt von

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Celtic Glasgow - Beşiktaş
Celtic Glasgow
Beşiktaş
Europa League

In der Europa League spielt Celtic Glasgow gegen Beşiktaş. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandRTL+
BelgienPlay Sports
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Anstoßzeit

crest
Europa League - Spielwoche 4
Celtic Park

Das Spiel zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Celtic und Beşiktaş ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen. Den Link zur Plattform gibt es weiter unten.

Themen der Woche: Was war bei Celtic Glasgow und Beşiktaş los?

Celtic kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die letzte Partie endete mit einem 0:2 gegen Falkirk. Zuvor gab es ein 2:2 gegen Dundee United sowie einen 2:1-Auswärtssieg bei Hibernian. Insgesamt erzielte Celtic in diesen fünf Spielen elf Tore, kassierte aber auch sieben.

Beşiktaş weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Zuletzt trennten sich die Istanbuler 2:2 von Kasımpaşa. In der Europa League holte Beşiktaş Punkte gegen Crystal Palace (2:2) und Hoffenheim (2:3-Auswärtssieg). Über die fünf Spiele hinweg erzielte das Team neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

CEL

CEL - Form

HEA
S7-1
CEL
N1-2
HIB
S1-2
DUU
U2-2
FAL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BJK

BJK - Form

TSG
S2-3
TRS
N2-0
CRY
U2-2
IBS
S2-0
KAS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Aufstellungen

Celtic Glasgow vs Beşiktaş Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. O'Neill

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Form

CEL

CEL - Form

HEA
S7-1
CEL
N1-2
HIB
S1-2
DUU
U2-2
FAL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BJK

BJK - Form

TSG
S2-3
TRS
N2-0
CRY
U2-2
IBS
S2-0
KAS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Bilanz direkte Duelle

Celtic Glasgow vs. Beşiktaş: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen