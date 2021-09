In der Europa League trifft Bayer Leverkusen heute auswärts auf Celtic Glasgow. Goal erklärt alles zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

2. Spieltag der Gruppe G in der Europa League: Heute trifft Bayer Leverkusen in Schottland auf Celtic Glasgow. Angepfiffen wird die Partie im Celtic Park um 21.00 Uhr.

Am 1. Spieltag der Gruppenphase gewann Bayer Leverkusen in Budapest, wohingegen Celtic Glasgow mit 3:4 gegen Real Betis wertvolle Punkte liegen ließ. Auch auf nationaler Ebene läuft es für die Werkself blendend: In der Bundesliga ist man Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern München. In Schottland strauchelt Celtic bis jetzt noch in der Liga und ist sechs Punkte von der Tabellenführung entfernt.

Beide Mannschaften treffen das erste Mal auf europäischer Ebene aufeinander. Wer wird heute den wichtigen Sieg einfahren? Goal liefert die wichtigsten Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie live im TV und STREAM.

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Daten zum Spiel

Wettbewerb: Europa League | Gruppe G | 2. Spieltag

Europa League | Gruppe G | 2. Spieltag Begegnung: Celtic Glasgow | Bayer Leverkusen

| Datum: Donnerstag, 30. September 2021

Donnerstag, 30. September 2021 Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Glasgow | Celtic Park

Europa League heute live im TV: Wird Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen im Free-TV übertragen?

Wenn die Europa League heute um 21.00 Uhr für Bayer Leverkusen in die zweite Runde geht, stellen sich wieder zahlreiche Anhänger:innen die eine Frage: Wo ist das Spiel heute live zu sehen?

In diesem Artikel beantworten wir Euch diese Frage und vorweg schon einmal die beste Nachricht: Die Begegnung ist heute live im Free-TV zu verfolgen! Wo Ihr das Spiel sehen werdet, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten dieses Artikels.

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live im TV: RTL-Gruppe zeigt die Europa League

Wie bereits von uns angeteasert: Die Europa League-Begegnung zwischen Celtic und der Werkself seht Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV - und zwar auf RTL!

Die RTL-Gruppe konnte sich die Übertragungsrechte für zahlreiche Partien der Europa League sichern.

Ihr seht die Europa League in dieser Saison also wahlweise auf RTL, RTL Nitro und dem Streamingsender TVNOW.

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live auf RTL: Die Übertragung der Europa League im Free-TV

Die RTL-Gruppe strahlt ausgewählte Spiele der Europa League auch im Free-TV aus. RTL hat sich dafür entschieden, Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute im Free-TV für die breite Masse zu übertragen.

Möchtet Ihr heute also live und kostenlos dabei sein, wenn Florian Wirtz und seine Teamkollegen in Schottland antreten, müsst Ihr einfach nur den Kölner Sender einschalten.



Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live auf TVNOW: Die Europa League im LIVE-STREAM

Ihr seid heute unterwegs und nicht in der Lage die Partie vor dem TV-Gerät zu verfolgen? Dann ist der RTL-hauseigene Streamingsender TVNOW eine Option für Euch.

Die Mitgliedschaft bei TVNOW ist kostenpflichtig und für 4,99 Euro pro Monat in der Premium-Version zu haben. Anschließend könnt Ihr im Browser oder per App (auch auf dem Smart-TV) den LIVE-STREAM zur Begegnung abrufen.

Ihr habt TVNOW noch nie genutzt? Als Neukunde kann die Premium-Mitgliedschaft 30 Tage kostenlos getestet werden und Ihr seht das Spiel daher unter Umständen sogar gratis.

Die wichtigsten Informationen zur Mitgliedschaft bei TVNOW findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Europa League heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf RTL & TVNOW im Überblick

Sender: RTL | TVNOW

RTL | TVNOW Vorberichte: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderation: Laura Papendick | Karl-Heinz Riedle

Laura Papendick | Karl-Heinz Riedle Kommentar: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle werdet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften finden.

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Europa League im kostenlosen LIVE-TICKER

Nicht zuhause und kein TVNOW? Kein Problem! Der kostenlose LIVE-TICKER bereitgestellt von Goal leistet Abhilfe.

Die interessantesten Insights zum Spiel, die Aufstellungen und einen Ergebnisticker nahezu in Echtzeit findet Ihr auf Goal.com.

Celtic Glasgow vs. Bayer Leverkusen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht

