Der unmögliche Sieg: Als Celtic den großen FC Barcelona trotz Mini-Ballbesitz schockte

Statistiken sind eine schöne Sache: Sie können viele Ergebnisse erklären - aber nicht das Resultat von Celtic vs. Barca im Jahr 2012.

HINTERGRUND

Rod Stewart saß in seinem dunklen Anzug auf der Ehrentribüne im Celtic Park und verlor völlig die Fassung. Der Edel-Fan des Klubs aus Glasgow starrte auf den Rasen und konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Mit einem großen weißen Tuch wischte er sich durch das Gesicht, aber er machte einen derart verstörten Eindruck, dass er von seinem Sitznachbarn erst einmal in den Arm genommen werden musste. Was hatte den schottischen Sänger so schockiert und bewegt?

Es war ein Fußball-Spiel, an das sich auch heute, neun Jahre später, noch alle Celtic-Fans erinnern. Denn es war eine Partie, die ihr Team, wenn man auf die Statistiken schaut, niemals hätte gewinnen dürfen - aber genau das doch tat. Was den Abend so besonders machte, war, dass es die Glasgower ausgerechnet gegen den eigentlich übermächtigen FC Barcelona schafften, für eine Sensation zu sorgen. Barca im Jahr 2012, das waren Messi, Xavi, Iniesta und noch viele andere Weltklasse-Spieler. Celtic hingegen, das waren Victor Wanyama, Tony Watt und viele andere Akteure, die man in Fußball-Europa höchstens vom Namen her kannte.

Throwback to when Celtic beat Barcelona with 11% possession pic.twitter.com/ib5lyaJmk3 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 14, 2016

Doch Wanyama und Watt trafen für Celtic, während bei Barca nur Messi in der 90. Minute erfolgreich war - am Ende stand ein 2:1 für Celtic. Und das, obwohl alle anderen Statistiken ganz klar für die Katalanen und gegen die Hausherren sprachen. Unglaubliche 89 Prozent Ballbesitz verzeichnete Barca, brachte 955 Pässe an den Mann und ließ nur 166 Celtic-Zuspiele zu. Das Schussverhältnis lautete am Ende 23:5 für die Gäste. Doch das Einzige, was natürlich zählte, waren die Tore - und da waren die Glasgower um eines besser.

Celtic-Trainer Lennon: "... und ich bringe einen 18-Jährigen von Airdrie"

Von ihren fünf Versuchen brachten die Glasgower immerhin alle fünf auf den Kasten von Victor Valdes. Und zwei davon waren drin: Victor Wanyama traf per Kopf in der 21. Minute zum 1:0 und Tony Watt erhöhte in der 81. Minute auf 2:0. "Tito Vilanova kann David Villa und Cesc Fabregas einwechseln und ich bringe einen 18-Jährigen von Airdrie, der 50.000 Pfund gekostet hat", brachte Celtic-Trainer Neil Lennon den Vergleich mit seinem Barca-Kollegen und meinte den Torschützen Tony Watt.

"Die Spieler sind Helden. Das hier wird in die Geschichtsbücher des Klubs eingehen: Das Team, das die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt geschlagen hat", jubelte Lennon überschwänglich. Es war der Abend, an den sich jeder Celtic-Fan erinnert - und der Abend, an dem Rod Stewart Freudentränen vergoss.