So seht ihr Celta Vigo gegen Villarreal mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt Villarreal im Abanca Balaidos in Vigo zu einem LaLiga-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die unter der Woche schwierige Europapokalabende erlebt haben.

Celta unterlag Bournemouth am Donnerstag in der Europa League mit 1:2. Iago Aspas hatte Celta in Führung gebracht, doch die Gäste kamen trotz eines Platzverweises zurück und erzielten spät den Siegtreffer.

Das Ergebnis verlängerte die schwierige Phase für die Mannschaft von Claudio Giraldez. Sie hat drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele verloren und steht in LaLiga auf Platz 15.

Villarreal reist nach einem 1:0-Sieg bei Slavia Prag in der Champions League mit besserer Stimmung an. Das war die erhoffte Reaktion auf die 2:3-Niederlage bei Barcelona, wo die Mannschaft von Inigo Perez nach sieben Minuten mit 2:0 geführt hatte, ehe die Gastgeber das Spiel drehten.

Villarreal steht auf Platz zehn der Tabelle und zeigte auswärts wechselhafte Leistungen. Dem Sieg in Prag steht eine deutliche 0:6-Niederlage bei Paris Saint-Germain Anfang dieses Monats gegenüber.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, einschließlich Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Die TV- und Livestream-Optionen für Celta Vigo gegen Villarreal sind unten aufgeführt. Wer das Spiel außerhalb der gewohnten Region sehen möchte, kann mit ExpressVPN auf die bevorzugte Übertragung zugreifen. Über den bereitgestellten Link könnt ihr das Spiel live verfolgen.

Personal und Kader