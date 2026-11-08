So seht Ihr Celta Vigo gegen Levante mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt Levante am Sonntag, 8. November, im Abanca Balaídos in Vigo. Die LaLiga-Partie ist für beide Klubs, die an entgegengesetzten Enden der Tabelle stehen, von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Claudio Giraldez steht in LaLiga auf Platz zwölf und will nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur finden. Auf das 0:3 zu Hause gegen Rayo Vallecano am vergangenen Wochenende folgte das Ausscheiden aus der Europa League gegen Union Saint-Gilloise. Damit hat Celta sowohl im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb Boden gutzumachen.

Levante reist in noch schlechterer Verfassung an. Die Mannschaft von Luis Castro steht auf Tabellenplatz 18 und hat ihre beiden letzten LaLiga-Spiele verloren. Dabei kassierte sie insgesamt sieben Gegentore. Eine Serie, die zunächst vielversprechend aussah und auch einen 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao umfasste, ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen. Die Reise nach Vigo macht die Lage nicht leichter.

Der direkte Vergleich sorgt für zusätzliche Spannung. Levante gewann das letzte Duell im Mai 2026 im Balaídos mit 3:2. Dieses Ergebnis dürfte Castros Mannschaft trotz ihrer aktuellen Schwierigkeiten Zuversicht geben. Celta wiederum will seinen Heimvorteil erneut geltend machen.

Da sich weiter unten in der Tabelle ein Abstiegskampf abzeichnet und Celta Punkte braucht, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen, wirkt diese Partie wie ein Spiel, das sich keine der beiden Mannschaften zu verlieren leisten kann. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um sie live zu sehen.

Die TV-Sender und Livestream-Optionen für Celta Vigo gegen Levante sind unten aufgeführt. Wenn Ihr ins Ausland reist oder auf Geoblocking stoßt, kann Euch ein VPN-Dienst wie ExpressVPN dabei helfen, von überall auf Eure gewohnte Streamingplattform zuzugreifen.

Personallage und Kader