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La Liga
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Celta Vigo gegen Levante heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Celta Vigo - Levante
Celta Vigo
Levante
La Liga

Alles, was Ihr wissen müsst, um Celta Vigo gegen Levante heute live in LaLiga zu sehen.

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Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 12
Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt Levante am Sonntag, 8. November, im Abanca Balaídos in Vigo. Die LaLiga-Partie ist für beide Klubs, die an entgegengesetzten Enden der Tabelle stehen, von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Claudio Giraldez steht in LaLiga auf Platz zwölf und will nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur finden. Auf das 0:3 zu Hause gegen Rayo Vallecano am vergangenen Wochenende folgte das Ausscheiden aus der Europa League gegen Union Saint-Gilloise. Damit hat Celta sowohl im nationalen als auch im internationalen Wettbewerb Boden gutzumachen.

Levante reist in noch schlechterer Verfassung an. Die Mannschaft von Luis Castro steht auf Tabellenplatz 18 und hat ihre beiden letzten LaLiga-Spiele verloren. Dabei kassierte sie insgesamt sieben Gegentore. Eine Serie, die zunächst vielversprechend aussah und auch einen 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao umfasste, ist inzwischen ins Gegenteil umgeschlagen. Die Reise nach Vigo macht die Lage nicht leichter.

Der direkte Vergleich sorgt für zusätzliche Spannung. Levante gewann das letzte Duell im Mai 2026 im Balaídos mit 3:2. Dieses Ergebnis dürfte Castros Mannschaft trotz ihrer aktuellen Schwierigkeiten Zuversicht geben. Celta wiederum will seinen Heimvorteil erneut geltend machen.

Da sich weiter unten in der Tabelle ein Abstiegskampf abzeichnet und Celta Punkte braucht, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen, wirkt diese Partie wie ein Spiel, das sich keine der beiden Mannschaften zu verlieren leisten kann. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um sie live zu sehen.

Die TV-Sender und Livestream-Optionen für Celta Vigo gegen Levante sind unten aufgeführt. Wenn Ihr ins Ausland reist oder auf Geoblocking stoßt, kann Euch ein VPN-Dienst wie ExpressVPN dabei helfen, von überall auf Eure gewohnte Streamingplattform zuzugreifen.

Personallage und Kader

Celta Vigo vs Levante Aufstellungen

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Aufstellung
Levante crest
Levante
LEV
4-3-3
I. RaduI. RaduM. AlonsoM. AlonsoSebastián CáceresSebastián CáceresJ. RodriguezJ. RodriguezJ. RuedaJ. RuedaI. MoribaI. MoribaS. CarreiraS. CarreiraAndrés AntanonAndrés AntanonPablo DuránPablo DuránC. DriouechC. DriouechI. AspasI. AspasM. RyanM. RyanNacho PérezNacho Pérezteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanA. MandiA. MandiD. RequenaD. RequenaJ. OlasagastiJ. OlasagastiH. SoteloH. SoteloEtta EyongEtta EyongThiago FernándezThiago FernándezRoger BruguéRoger Brugué
Levante crest
Levante
LEV
3-4-3
Celta Vigo

Startelf

Levante

Ersatzspieler

Trainer

  • Claudio Giráldez
  • L. Castro

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