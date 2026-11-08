Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoLevante
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Celta Vigo gegen Levante heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Celta Vigo - Levante
Celta Vigo
Levante
La Liga

Alle Infos dazu, wie Sie Celta Vigo gegen Levante heute live in der LaLiga sehen können.

So seht Ihr Celta Vigo gegen Levante mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking auftreten kann? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorgt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Rechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.
  • Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 12
Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt Levante am Sonntag, 8. November, im Abanca Balaídos in Vigo. Die LaLiga-Partie ist für beide Klubs an entgegengesetzten Enden der Tabelle von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Claudio Giraldez steht in LaLiga auf Platz zwölf und will nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur finden. Auf das Europa-League-Aus gegen Union Saint-Gilloise folgte am vergangenen Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen Rayo Vallecano. Damit hat Celta sowohl in der Liga als auch im europäischen Wettbewerb Boden gutzumachen.

Levante reist in noch schlechterer Verfassung an. Die Mannschaft von Luis Castro steht auf Tabellenplatz 18 und hat ihre letzten beiden LaLiga-Spiele verloren. Dabei kassierte sie insgesamt sieben Gegentore. Eine zwischenzeitlich vielversprechende Phase, zu der auch ein 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao gehörte, ist inzwischen zu Ende gegangen. Die Reise nach Vigo macht die Lage nicht leichter.

Auch die Bilanz der direkten Duelle sorgt für Spannung. Levante gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2026 im Balaídos mit 3:2. Dieses Ergebnis dürfte Castros Mannschaft trotz ihrer derzeitigen Schwierigkeiten Zuversicht geben. Celta will den Heimvorteil wieder für sich nutzen.

Während sich im unteren Tabellendrittel ein Abstiegskampf abzeichnet und Celta Punkte braucht, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen, wirkt diese Partie wie ein Spiel, das sich keine der beiden Mannschaften leisten kann zu verlieren. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Live-Übertragung wissen müsst.

Die TV-Sender und Livestream-Angebote für Celta Vigo gegen Levante findet Ihr unten. Wenn Ihr im Ausland unterwegs seid oder auf Geoblocking stoßt, kann Euch ein VPN-Dienst wie ExpressVPN dabei helfen, von überall auf Eure gewohnte Streamingplattform zuzugreifen.

Team-News und Kader

Celta Vigo vs Levante Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Aufstellung
Levante crest
Levante
LEV
4-2-3-1
I. RaduI. RaduM. AlonsoM. AlonsoY. LagoY. LagoSebastián CáceresSebastián CáceresS. CarreiraS. CarreiraA. FebasA. FebasJavi GalánJavi GalánI. MoribaI. MoribaFerrán JutglàFerrán JutglàHugo GonzálezHugo GonzálezHugo ÁlvarezHugo ÁlvarezM. RyanM. RyanNacho PérezNacho Pérezteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanAdrián De La FuenteAdrián De La FuenteD. RequenaD. RequenaRoger BruguéRoger BruguéThiago FernándezThiago FernándezJ. OlasagastiJ. OlasagastiI. RomeroI. RomeroP. RatkovP. Ratkov
Levante crest
Levante
LEV
3-4-3
Celta Vigo

Startelf

Levante

Trainer

  • Claudio Giráldez
  • L. Castro

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen