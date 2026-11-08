So seht Ihr Celta Vigo gegen Levante mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking auftreten kann? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Rechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt Levante am Sonntag, 8. November, im Abanca Balaídos in Vigo. Die LaLiga-Partie ist für beide Klubs an entgegengesetzten Enden der Tabelle von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Claudio Giraldez steht in LaLiga auf Platz zwölf und will nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur finden. Auf das Europa-League-Aus gegen Union Saint-Gilloise folgte am vergangenen Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen Rayo Vallecano. Damit hat Celta sowohl in der Liga als auch im europäischen Wettbewerb Boden gutzumachen.

Levante reist in noch schlechterer Verfassung an. Die Mannschaft von Luis Castro steht auf Tabellenplatz 18 und hat ihre letzten beiden LaLiga-Spiele verloren. Dabei kassierte sie insgesamt sieben Gegentore. Eine zwischenzeitlich vielversprechende Phase, zu der auch ein 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao gehörte, ist inzwischen zu Ende gegangen. Die Reise nach Vigo macht die Lage nicht leichter.

Auch die Bilanz der direkten Duelle sorgt für Spannung. Levante gewann das jüngste Aufeinandertreffen im Mai 2026 im Balaídos mit 3:2. Dieses Ergebnis dürfte Castros Mannschaft trotz ihrer derzeitigen Schwierigkeiten Zuversicht geben. Celta will den Heimvorteil wieder für sich nutzen.

Während sich im unteren Tabellendrittel ein Abstiegskampf abzeichnet und Celta Punkte braucht, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen, wirkt diese Partie wie ein Spiel, das sich keine der beiden Mannschaften leisten kann zu verlieren. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Live-Übertragung wissen müsst.

Die TV-Sender und Livestream-Angebote für Celta Vigo gegen Levante findet Ihr unten. Wenn Ihr im Ausland unterwegs seid oder auf Geoblocking stoßt, kann Euch ein VPN-Dienst wie ExpressVPN dabei helfen, von überall auf Eure gewohnte Streamingplattform zuzugreifen.

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