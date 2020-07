Carsten Ramelow im Interview: "... dann haben wir realisiert, dass wir vor einem Bordell stehen"

Carsten Ramelow spricht im Interview über seine Anfangszeit in Berlin, die Vize-Titel seiner Karriere und eine kuriose Wohnungssuche in Leverkusen.

Carsten Ramelow ist der ewige Zweite des deutschen Fußballs. Erst unterlag er mit den Amateuren von im DFB-Pokalfinale gegen seinen späteren Verein . Später hat er mit der Werkself ein DFB-Pokalfinale, ein Champions-League-Finale und im gleichen Jahr mit der Nationalmannschaft das WM-Finale 2002 verloren.

Im Interview spricht Ramelow über seine Jugend in Berlin, einen ganz kurzen Ausflug ins Internat nach Uerdingen, die vielen zweiten Plätze in seiner Karriere - und warum er heute als Gewerkschafter für Fußballer arbeitet.

Das Interview mit Carsten Ramelow entstand im Rahmen des KultKicker-Projekts. Die KultKicker sind drei junge Journalisten, die die Fußballhelden ihrer Kindheit zum Quatschen und Kicken treffen. Sie sprechen mit ihnen über die goldene Zeit des Fußballs, über verrückte Anekdoten und Geschichten auf und neben dem Platz und über das, was die Spieler heute machen.

Herr Ramelow, Sie sind in Berlin aufgewachsen und haben dort das Fußballspielen gelernt. War das Liebe auf den ersten Blick?

Carsten Ramelow: Nicht ganz. Für Eltern sollte es ja wichtig sein, dass die Kinder Sport treiben. Meine Eltern wollten, dass ich mich bewege. Ich war eigentlich viel draußen an der frischen Luft. Ich bin in einem Hochhaus aufgewachsen: ein sozialer Wohnungsbau mit 17 Stockwerken. Vor dem Haus war ein Bolzplatz und da bin ich groß geworden. Auf dem Platz war immer was los und so hatte ich schon früh Berührungspunkte mit dem Fußball.

Und dann haben Sie sich einen Verein gesucht?

Ramelow: Mein Vater hat dann zu mir gesagt: 'Komm, lass uns doch mal zu einem Verein gehen. Das macht Spaß.' Aber bei mir war keine große Euphorie da. Ich stand die ersten Trainingseinheiten eigentlich nur auf dem Platz rum und habe mich kaum bewegt.

Bis Ihre Mutter eine besondere Idee hatte.

Ramelow: Genau. Ich stand immer mit den Händen in den Hosentaschen auf dem Fußballplatz und habe zugeschaut. Meine Mutter hat die Hosentaschen einfach zugenäht. Dann habe ich mich bewegt. Und damit kam auch die Euphorie. Ein Tor zu schießen, ein Trainingsspiel zu gewinnen - das hat mir alles auf einmal unheimlich viel Spaß gemacht.

Sie haben dann für Tennis Borussia Berlin, Hertha Zehlendorf und den SC Siemensstadt gespielt, ehe es zur A-Jugend von Hertha BSC ging. War vor diesem Wechsel der Wunsch, Profi zu werden schon da?

Ramelow: Ich habe mit sechs Jahren das Fußballspielen angefangen. Natürlich ist man da Fan. Ich hatte früher auch - ich glaube, das darf ich gar nicht laut sagen - Bettwäsche von Bayern München. Ich habe in der Jugend als Stürmer gespielt und oft die Spiele entschieden. Aber so früh macht man sich da noch keine Gedanken.

Das kam also erst später?

Ramelow: Richtig. Angefangen hat das vielleicht mit 13 oder 14 Jahren. Andere Spieler waren in diesem Alter zwar schon weiter, ich hatte mein erstes Länderspiel erst in der U17. Jeder entwickelt sich unterschiedlich. Ich habe später die überholt, die vorher extrem weit waren.

Was würden Sie einem Jugendspieler empfehlen? Lohnt sich ein früher Wechsel zu einem Top-Verein?

Ramelow: Ich würde immer nach dem Herzen gehen und immer darauf achten, wie sich das Kind entwickelt. Der Spaß am Fußball darf nicht verloren gehen. Dieser ganze Druck, den wir heute haben, das geht komplett in die falsche Richtung. Heute arbeiten wir schon früh mit Psychologen, das gab es zu meiner Zeit nicht.

Bei Ihnen war das anders? Sie hatten eine normale Kindheit?

Ramelow: Absolut. Mit 16 Jahren bin zum SC Siemensstadt gewechselt. Das war ein Verein in Spandau, bei dem ich mich wirklich wohl gefühlt habe. Dann habe ich ein Angebot von Bayer 05 Uerdingen bekommen. Damals noch eine große Nummer und dort wollte man zwei Berliner Jungs für das Internat.

Und dann ging es für Sie nach Uerdingen?

Ramelow: Für genau sieben Tage. Ich hatte so Heimweh! Das hat für mich einfach nicht gepasst damals. Ich habe dann mit meiner Schwester telefoniert und sie hat mit meinen Eltern gesprochen. Am Ende haben alle noch das Gespräch gesucht: der Jugendmanager, der Präsident, der Trainer. Alle haben versucht, mich zu überreden. Aber ich habe mich durchgesetzt. Ich wollte einfach wieder nach Hause.

Dann kam mit Hertha BSC der Verein, mit dem Sie den Sprung in den Profi-Fußball geschafft haben. Erst mal allerdings bei den Amateuren.

Ramelow: Aber auch immer wieder aushilfsweise bei den Profis. Also ich hatte in der A-Jugend schon volles Programm. Ich konnte in Berlin bei meiner Familie bleiben und trotzdem Profi-Fußball spielen. Das war perfekt.

1993 haben Sie es dann mit den Hertha Amateuren bis ins DFB-Pokalfinale geschafft. Eine absolute Sensation. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Ramelow: Von Spiel zu Spiel wurden die Stadien immer größer. Es war einfach nur toll. Die Stadt stand hinter uns. Bei den Profis lief es in dieser Saison nicht so gut und da hatten wir natürlich die Blicke auf uns. Das war mein erster zweiter Platz damals, aber wir haben ihn gefeiert wie einen Erfolg - inklusive Autokorso durch Berlin.

Wie erklären Sie sich rückblickend diesen Erfolg?

Ramelow: Das kam ja nicht von ungefähr. Viele von uns haben bei den Profis mittrainiert. Wir hatten wirklich eine tolle Mannschaft mit richtig guten Typen. Christian Fiedler, Andreas und Oliver Schmidt. Unsere Vorbereitung war immer gleich: Mit Ghettoblaster in der Kabine, da war immer Party angesagt. Diese Lockerheit von damals, die gibt es heute nicht mehr.

Nach dem Pokalfinale sind Sie in die erste Mannschaft von Hertha BSC aufgestiegen. Nach zwei Spielzeiten in der 2. kam dann der Wechsel nach Leverkusen. Wie kam dieser Wechsel zustande?

Ramelow: Rainer Calmund war öfters in Berlin. Da gibt es eine witzige Geschichte: Er war damals in dem Hotel, in dem meine Schwiegermutter gearbeitet hat. Sie war im Frühstücksservice und Calli hat dort gefrühstückt. Er saß natürlich etwas länger und hat ausgiebig gefrühstückt. Meine Schwiegermutter hat dann einen Zeitungsartikel über mich auf den Tisch gelegt und gesagt: 'Das wäre doch einer für Leverkusen.' Darüber schmunzeln wir heute noch.

Und dann ging es für Sie nach Leverkusen. Bei der Wohnungssuche haben Sie dort eine interessante Entdeckung gemacht.

Ramelow: Wir waren damals mit Andreas Rettig in Leverkusen und haben mehrere Wohnungen besichtigt. Mitten in Leverkusen war eine Wohnung neben einer Tankstelle. Die Lage war schon ein bisschen komisch und wir haben lange nach dem Eingang gesucht. Irgendwo seitlich der Tankstelle sagte Andreas Rettig: 'Ich glaube hier sind wir richtig' und hat geklingelt. Erst hat das lange niemand gehört. Dann kam plötzlich eine leicht bekleidete Frau aus der Tür. Es hat etwas gedauert, bis wir realisiert haben, dass wir vor einem Bordell stehen.

Auf jeden Fall ein interessanter Start in Leverkusen. Der Wechsel war für Sie sportlich ein Glücksgriff, auch wenn sie im ersten halben Jahr noch gegen den Abstieg gespielt haben.

Ramelow: Da gab es dieses legendäre Spiel gegen Kaiserslautern, bei dem wir 1:1 gespielt und damit die Klasse gehalten haben. Da hatten wir viel Glück. Auch Glück für meine Karriere. Ich kam ja gerade erst aus der 2. Liga und hätte dann wahrscheinlich wieder dort gespielt.

Sportlich erfolgreicher wurde es dann in der nächsten Saison. Vom Abstiegskandidaten wurde Leverkusen zum Vize-Meister. Was hat die Mannschaft so stark gemacht?

Ramelow: Wir hatten mit Christoph Daum einen neuen Trainer. Ich glaube, das war wirklich entscheidend. Er hat viele Dinge verändert. Neben dem Platz, aber natürlich auch viel auf dem Platz. Ich habe sehr viel unter ihm gelernt und bin zum Nationalspieler geworden.

Auch abseits des Platzes haben Sie sich damals gut im Team verstanden.

Ramelow: Ja. Wir haben viel zusammen gemacht. Wir waren beispielsweise oft zusammen essen. Teamgeist und Qualität sind die Dinge, die du brauchst in einer Mannschaft und wir hatten damals beides. Das war so eine schöne Zeit.

Unter Christoph Daum sind Sie dreimal Vizemeister geworden. Besonders bitter war die Saison 2000/01 als Bayern am letzten Spieltag doch noch Meister geworden ist, weil Sie in Unterhaching verloren haben. Was ist da passiert?

Ramelow: Wir waren irgendwie blockiert. Dann machte Ballack das Eigentor. Das ist kein Vorwurf, es gibt einfach manchmal so Spiele. Das ist einfach Fußball: Es gibt Dinge, die du nicht vorhersagen kannst. Am Ende musst du dich fragen, ob du es wirklich verdient hättest, wenn du so eine Chance auf die Meisterschaft nicht nutzt.

In der Spielzeit 2001/02 hat sich Ihr Team endgültig als "Vizekusen" einen Namen gemacht, nachdem Sie sowohl in der Bundesliga, im , als auch in der Champions-League Zweiter geworden sind.

Ramelow: Das ist schon verrückt. Trotzdem sind das tolle Erlebnisse, die mir keiner mehr nehmen kann. Ich kann da wirklich nicht negativ drüber reden.

Im Champions-League Finale spielten Sie gegen . Mit Spielern wie Raul, Zinedine Zidane oder Roberto Carlos auch damals ein absoluter Top-Verein.

Ramelow: Ich sehe Real in einer anderen Liga. Ich habe schon ein hohes Niveau gespielt. Aber solche Spieler sind noch eine Klasse darüber. Da gibt es nur eines, einfach geschlossen dagegenstellen. Und wir hatten ja damals auch eine gute Mannschaft. Gereicht hat es leider trotzdem nicht.

Dann kam die Weltmeisterschaft 2002. Damals war der deutsche Fußball in einer dauerhaften Krise. Keiner hat so wirklich an die Nationalmannschaft geglaubt.

Ramelow: Und wir sind trotzdem ins Finale gekommen. ist eine Turnier-Mannschaft. Da sind wir einigen Nationen voraus. Wir finden oft zum richtigen Zeitpunkt die richtige Einstellung. Aber auch hier bin ich leider wieder nur Zweiter geworden.

Nehmen Sie uns nochmal mit in dieses Finale. Wie fühlt es sich an, in einem WM-Finale zu stehen?

Ramelow: Da ist natürlich eine extrem große Anspannung. Du weißt ja, dass dir überall auf der Welt die Menschen zusehen. Trotzdem war auch eine Vorfreude da. Alle haben gesagt, dass wir gewinnen. Wir hatten einige Leverkusener im Team und keiner wird viermal Zweiter in einem Jahr - haben damals viele gesagt (lacht).

Springen wir nochmal nach Leverkusen. Besonders zu ihrem damaligen Mitspieler Jens Nowotny haben Sie ein sehr gutes Verhältnis.

Ramelow: Wir haben sehr nah beieinander gespielt und brauchten keine großen Worte. Oft haben Blicke gereicht. Natürlich ist es ein großer Vorteil, wenn du dich privat gut verstehst. Dann verstehst du dich auch auf dem Platz gut. Das war wirklich großartig, als er damals ein halbes Jahr nach mir nach Leverkusen gewechselt ist.

Wenn Sie zurückblicken: Wer war der schwierigste Gegenspieler damals?

Ramelow: Schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich das magische Dreieck aus Stuttgart. Giovane Elber, Krassimir Balakov und Fredi Bobic. Gegen die kleinen wendigen Spieler ist es immer schwierig. Aber auf einen kann ich mich nicht festlegen.

Bis 2008 haben Sie bei Leverkusen gespielt. Dann ging Ihre aktive Karriere zu Ende. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Ramelow: In dieser Phase gegen Ende habe ich schon gemerkt: Es geht nicht mehr alles so schnell. Ich habe immer von meiner Power gelebt und die hat einfach nachgelassen gegen Ende.

Statt noch mal zu wechseln haben Sie Ihre Karriere dann aber in Leverkusen beendet.

Ramelow: Ich wollte da konsequent sein. Ich wollte nicht noch in die 2. Liga. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte aufhören und wollte diese dann auch durchziehen. Ich hatte darüber nachgedacht in die USA zu wechseln. Auch wegen der Sprache und die Familie mitzunehmen. Aber mit meinen Verletzungsproblemen wollte ich das keinem Verein mehr antun.

Sie haben dann noch einige Spiele für die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen gemacht. Wie kam es dazu?

Ramelow: Ich wollte damals bei Ulf Kirsten als Trainer reinschauen. Der Ulf hat sich gewünscht, dass ich ab und an noch spiele. Das war mir aber nach einem halben Jahr zu viel und ich habe einen Schlussstrich gezogen. Ich wollte einfach mal eine Pause vom Fußball.

Sie können auf eine lange und ereignisreiche Karriere zurückblicken mit zahlreichen Mitspielern. Wenn Sie nun eine letzte Elf aus Ihrer aktiven Spielzeit nominieren müssten, wer wäre mit dabei?

Ramelow: Ins Tor würde ich Hans-Jörg Butt stellen. Ein guter Torwart, der auch selbst Elfmeter sehr gut verwandelt hat. Dann natürlich mein alter Kumpel Jens Nowotny. Daneben nehme ich Boris Ziovkovic. Für mich ist immer das Menschliche wichtig. Zivko ist ein riesen Typ, der kam damals aus dem Krieg zu uns. Links setzte ich auf Diego Placente und rechts auf Bernd Schneider, den weißen Brasilianer.

Und wer soll ins Mittelfeld?

Ramelow: Links vor mir hätte ich gerne Ze Roberto, der ja heute noch total durchtrainiert ist. Der hat uns früher im Training oft schwindelig gespielt. Rechts stelle ich Paulo Sergio auf, der hatte immer gute Laune und war unheimlich wichtig für die Mannschaft. Dann nehme ich noch Ballack. Zu ihm muss ich nicht viel sagen.

Dann fehlen noch zwei Stürmer.

Ramelow: Im Sturm hätte ich gerne Ulf Kirsten. Er kommt zwar manchmal brummig rüber, so habe ich ihn auch erlebt. Aber vom Typ her ein ganz feiner Mensch. Jetzt muss ich überlegen. Aber ich würde mich noch für Kießling entscheiden. Er war lange im Verein und hat immer hart gearbeitet.

Sie sind heute Vizepräsident der Vereinigung der Vertragsfußballer. Warum brauchen Fußballer eine Gewerkschaft?

Ramelow: Es ist eine Frage der Solidarität. Letztlich sind wir Fußballer alle Kollegen. Auch über die verschiedenen Ligen hinweg. Wir als Gewerkschaft sind nicht unbedingt für Thomas Müller oder Marco Reus da. Wir sind die Stimme aller Spieler. Da geht es gar nicht unbedingt um die Gehälter.

Um was kümmern Sie sich dann?

Ramelow: Es gibt viele Themen, die du nur gemeinsam bewältigen kannst. Das fängt schon im Jugendbereich an. Wie wird ein junger Spieler vorbereitet, wenn er Profi wird? Wie sieht sein Arbeitsvertrag aus und wie wird er beraten? Aber auch Spielmanipulation ist beispielsweise immer noch ein Thema in Deutschland. Die Leute kriegen das nur nicht so mit. Oder auch Anti-Doping-Maßnahmen. Ich habe das alles aktiv miterlebt und möchte das den jungen Spielern gerne vermitteln.