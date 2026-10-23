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Carrick-Nachfolger bei Manchester United? Fabian Hürzeler hat "keine Zeit, über diese Gerüchte nachzudenken"

Premier League
M. Carrick
Fabian Hürzeler
Manchester United - Bournemouth
Manchester United

Michael Carricks Stuhl bei ManUnited wackelt bedrohlich. Er gibt sich kämpferisch und ein möglicher Nachfolger will gar nicht erst darüber sprechen.

Teammanager Michael Carrick hat in einem sechsminütigen Monolog um seinen Job bei Manchester United gekämpft.

Er sei "völlig zuversichtlich", die Negativserie stoppen zu können, sagte der 45-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Überlänge. Zuletzt hatte der englische Fußball-Rekordmeister durch das 1:4 gegen Champions-League-Neuling Como im siebten Pflichtspiel in Folge nicht gewonnen.

United erlebt den schlechtesten Saisonstart seiner Premier-League-Geschichte, schied im Ligapokal bereits gegen Brighton & Hove Albion aus und verlor zwei der ersten drei Partien in der Königsklasse.

Als mögliche Nachfolger des unter Druck geratenen Carrick werden unter anderem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Antonio Conte und Fabian Hürzeler genannt. Conte und Hürzeler wiesen die Spekulationen am Freitag zurück. "Ich habe keine Zeit, über diese Gerüchte nachzudenken. Außerdem habe ich großen Respekt vor Michael Carrick", sagte Hürzeler, der aktuell in Brighton unter Vertrag steht.

Für zusätzliche Unruhe bei United sorgen derzeit öffentliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Klubs. Mannschaftskapitän Bruno Fernandes hatte nach der Niederlage in Como Carricks Spielansatz als zu defensiv kritisiert. Auf die wiederholte Frage, ob der Portugiese Kapitän bleiben werde, wollte sich Carrick am Freitag nicht festlegen.

Seit wann ist Michael Carrick Trainer von Manchester United?

"Wir befinden uns in einem Moment, in dem es nicht gut gelaufen ist. Wir haben ein bisschen unseren Weg verloren, wenn ich ganz ehrlich bin, und wir werden ihn wiederfinden. Ich bin völlig zuversichtlich, dass wir ihn wiederfinden", sagte Carrick vor dem Premier-League-Heimspiel gegen Bournemouth am Sonntag.

Carrick war erst vor fünf Monaten nach einer erfolgreichen Interimsphase zum Cheftrainer ernannt worden, sein Vertrag läuft bis 2028. In der vergangenen Saison hatte er United auf Rang drei und damit zurück in die Champions League geführt.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

In dieser Spielzeit gelangen dem Traditionsverein lediglich zwei Siege aus elf Pflichtspielen.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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