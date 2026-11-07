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Italien Serie B - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 11:15 Stadio Dei Marmi

Carrarese gegen Sampdoria wird live auf DAZN und LaB Channel übertragen. Die beiden Plattformen halten die Rechte an der Serie B 2026/27. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, die Partie im TV und Livestream zu verfolgen.

Im Stadio Dei Marmi in Carrara steht Carrarese gegen Sampdoria auf dem Programm, eine Begegnung der Serie B 2026/27. Zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen treffen in einer Partie aufeinander, die für beide in der Tabelle von Bedeutung ist.

Carrarese von Guido Pagliuca geht nach einer 0:3-Niederlage gegen Hellas Verona am vergangenen Spieltag in diese Begegnung. Das Ergebnis beendete eine positive Phase aus den Wochen zuvor. Die Toskaner wollen zu Hause umgehend eine Reaktion zeigen.

Sampdoria von Luca D'Angelo hat einiges im Gepäck: Die Mannschaft gewann ihr letztes Ligaspiel gegen Virtus Entella mit 2:0, doch ihre Leistungen waren in den vergangenen Wochen weiterhin wechselhaft. Das Team aus Genua steckt noch immer in der Abstiegszone und braucht Konstanz.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Carrarese, das die letzten beiden Begegnungen mit Sampdoria in der Serie B gewonnen hat. Für Sampdoria war Carrara historisch gesehen ein schwieriges Pflaster.

Der Tabellenfünfzehnte trifft auf den Neunzehnten. Für beide Mannschaften, die den unteren Teil der Tabelle verlassen wollen, zählen die Punkte in dieser Partie doppelt. Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und Livestream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Bei Carrarese hat Guido Pagliuca die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Auch zu Ausfällen wegen Verletzungen oder Sperren liegen noch keine Angaben vor. Weitere Informationen zum Kader werden in den Stunden vor dem Anpfiff erwartet.

Auch bei Sampdoria hat Luca D'Angelo weder Hinweise auf die voraussichtliche Aufstellung gegeben noch eine Liste der Ausfälle veröffentlicht. Weitere Nachrichten zur Personallage von Sampdoria werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Aktuelle Form

Carrarese kommt in den letzten fünf Spielen der Serie B auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:3 gegen Hellas Verona und beendete damit eine positive Serie. Zuvor hatten die Toskaner Arezzo mit 2:1 geschlagen und auswärts bei Calcio Padova mit 2:0 gewonnen. In diesen fünf Partien erzielte Carrarese sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sampdoria verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Virtus Entella, zuvor hatte die Mannschaft auswärts bei Ascoli mit 0:2 verloren. Gegen Südtirol hatte Sampdoria 1:1 gespielt und gegen Avellino mit 1:4 verloren. In diesen fünf Partien erzielte Sampdoria fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkte Duelle

Im jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Serie B am 18. März 2026 setzte sich Carrarese zu Hause mit 2:0 gegen Sampdoria durch. Das vorherige Duell im Dezember 2025, bei dem Sampdoria Heimrecht hatte, endete mit einem 3:2-Sieg für Sampdoria. In den letzten vier direkten Begegnungen in der Serie B gewann Carrarese zweimal und Sampdoria einmal. Eine Partie endete unentschieden.

Tabelle

In der Serie B steht Carrarese auf dem 15. Platz, während Sampdoria auf Rang 19 mitten in der Abstiegszone steckt.