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Italien Serie B
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Stadio Dei Marmi
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Carrarese gegen Sampdoria heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Carrarese - Sampdoria Genua
Carrarese
Sampdoria Genua
Italien Serie B

So seht Ihr das Serie-B-Spiel zwischen Carrarese und Sampdoria: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Italien Serie B - Spielwoche 11
Stadio Dei Marmi

Carrarese gegen Sampdoria wird live auf DAZN und LaB Channel übertragen. Die beiden Plattformen halten die Rechte an der Serie B 2026/27. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, die Partie im TV und Livestream zu verfolgen.

Im Stadio Dei Marmi in Carrara steht Carrarese gegen Sampdoria auf dem Programm, eine Begegnung der Serie B 2026/27. Zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen treffen in einer Partie aufeinander, die für beide in der Tabelle von Bedeutung ist.

Carrarese von Guido Pagliuca geht nach einer 0:3-Niederlage gegen Hellas Verona am vergangenen Spieltag in diese Begegnung. Das Ergebnis beendete eine positive Phase aus den Wochen zuvor. Die Toskaner wollen zu Hause umgehend eine Reaktion zeigen.

Sampdoria von Luca D'Angelo hat einiges im Gepäck: Die Mannschaft gewann ihr letztes Ligaspiel gegen Virtus Entella mit 2:0, doch ihre Leistungen waren in den vergangenen Wochen weiterhin wechselhaft. Das Team aus Genua steckt noch immer in der Abstiegszone und braucht Konstanz.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Carrarese, das die letzten beiden Begegnungen mit Sampdoria in der Serie B gewonnen hat. Für Sampdoria war Carrara historisch gesehen ein schwieriges Pflaster.

Der Tabellenfünfzehnte trifft auf den Neunzehnten. Für beide Mannschaften, die den unteren Teil der Tabelle verlassen wollen, zählen die Punkte in dieser Partie doppelt. Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und Livestream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Carrarese vs Sampdoria Genua Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Pagliuca

Bei Carrarese hat Guido Pagliuca die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Auch zu Ausfällen wegen Verletzungen oder Sperren liegen noch keine Angaben vor. Weitere Informationen zum Kader werden in den Stunden vor dem Anpfiff erwartet.

Auch bei Sampdoria hat Luca D'Angelo weder Hinweise auf die voraussichtliche Aufstellung gegeben noch eine Liste der Ausfälle veröffentlicht. Weitere Nachrichten zur Personallage von Sampdoria werden kurz vor dem Spiel erwartet.

Aktuelle Form

CAR

CAR - Form

BSP
S0-2
MOD
S2-1
PAL
N2-1
ARE
S2-1
VER
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SAM

SAM - Form

AVE
N4-1
ARE
N1-2
SUD
U1-1
ASC
N2-0
VEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Carrarese kommt in den letzten fünf Spielen der Serie B auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 0:3 gegen Hellas Verona und beendete damit eine positive Serie. Zuvor hatten die Toskaner Arezzo mit 2:1 geschlagen und auswärts bei Calcio Padova mit 2:0 gewonnen. In diesen fünf Partien erzielte Carrarese sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sampdoria verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Virtus Entella, zuvor hatte die Mannschaft auswärts bei Ascoli mit 0:2 verloren. Gegen Südtirol hatte Sampdoria 1:1 gespielt und gegen Avellino mit 1:4 verloren. In diesen fünf Partien erzielte Sampdoria fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkte Duelle

Head to Head

CarrareseUnentschiedenSampdoria Genua
2
1
1
Italien Serie B
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Carrarese
CAR
2
Sampdoria Genua badge
Sampdoria Genua
SAM
0
END
Italien Serie B
Sampdoria Genua badge
Sampdoria Genua
SAM
3
Carrarese badge
Carrarese
CAR
2
END
Italien Serie B
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
Sampdoria Genua badge
Sampdoria Genua
SAM
0
END
Italien Serie B
Sampdoria Genua badge
Sampdoria Genua
SAM
1
Carrarese badge
Carrarese
CAR
1
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Im jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Serie B am 18. März 2026 setzte sich Carrarese zu Hause mit 2:0 gegen Sampdoria durch. Das vorherige Duell im Dezember 2025, bei dem Sampdoria Heimrecht hatte, endete mit einem 3:2-Sieg für Sampdoria. In den letzten vier direkten Begegnungen in der Serie B gewann Carrarese zweimal und Sampdoria einmal. Eine Partie endete unentschieden.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
PalermoPalermoPAL
118302513+1227
U
S
U
S
S
2
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
11551177+1020
U
U
S
S
U
3
ModenaModenaMOD
106221810+820
U
S
S
N
S
4
MantovaMantovaMAN
115421511+419
U
U
N
S
N
5
VeronaVeronaVER
114431913+616
U
S
S
U
U
6
PisaPisaPIS
114432017+316
U
N
U
U
S
7
AvellinoAvellinoAVE
104331510+515
S
U
N
U
S
8
BeneventoBeneventoBEN
104331410+415
N
U
S
U
S
9
SudtirolSudtirolSUD
113621312+115
U
U
N
U
N
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
114341213-115
U
U
S
S
N
11
CesenaCesenaCES
113621214-215
S
U
S
N
U
12
Juve StabiaJuve StabiaJUV
114431211+112
S
U
N
S
S
13
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
S
S
N
N
U
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
11326920-1111
N
U
N
N
S
15
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
N
U
N
S
U
16
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
N
S
N
S
S
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
N
N
S
U
N
18
EmpoliEmpoliEMP
112361219-79
U
U
N
N
U
19
Sampdoria GenuaSampdoria GenuaSAM
102261018-88
S
N
U
N
N
20
CatanzaroCatanzaroCAT
111371123-126
N
U
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Serie B steht Carrarese auf dem 15. Platz, während Sampdoria auf Rang 19 mitten in der Abstiegszone steckt.

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