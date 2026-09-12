Carolina Panthers gegen Chicago Bears LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Carolina Panthers gegen Chicago Bears: Anstoßzeit

13. Sept. 2026 - 13:00 Bank of America Stadium

Die Carolina Panthers empfangen die Chicago Bears am Sonntag, 13. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Der Kickoff ist um 19:00 Uhr CET.

So sehen Sie Carolina Panthers gegen Chicago Bears

DAZN zeigt das Spiel live über den NFL Game Pass.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und das NFL Network sind ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Möglichkeit, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99 €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99 €23.99 / Monat

Kunden, die das "Season Pro Ultimate"-Paket wählen, erhalten zusätzlich folgende Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die Ultimate-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter Thursday Night Football, Sunday Night Football, wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, sind Sie beim "Regular"-Tarif auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

So schauen Sie sich die Spiele überall mit einem VPN an

Wenn Sie im Ausland sind, nutzen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um Spiele über Ihren Streaming-Dienst zu sehen. Ein VPN wie NordVPN verschlüsselt Ihre Verbindung. Wenn Sie unsicher sind, welches VPN passt, lesen Sie den GOAL-Leitfaden zu VPNs für Sport-Streaming.

Carolina Panthers gegen Chicago Bears – Mannschaftsnachrichten

Team-News der Chicago Bears

Das größte Thema bei den Bears dreht sich um Wide Receiver Rome Odunze. Er zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung am Fuß und am rechten Bein zu. Die Trainer entscheiden von Tag zu Tag, ob er spielen kann. Cheftrainer Ben Johnson bleibt zuversichtlich, dass Odunze am Sonntag auf dem Feld steht, und betont, dass es sich um ein neues Problem handelt und nicht um eine Verschlimmerung seiner Verletzung aus der letzten Saison.

Verstärkung im Running-Back-Bereich: Die Bears erhielten einen Schub, da sowohl D’Andre Swift (letzte Woche leichte Krämpfe) als auch Kyle Monangai (Knieüberdehnung) voll am Training teilnahmen.

Offensive Line: Ben Johnson gab offiziell bekannt, dass Braxton Jones als linker Tackle in der Startaufstellung steht. Der Einsatz des Ersatz-Tackles Ozzy Trapillo ist weiterhin unwahrscheinlich, da er seine Reha fortsetzt.

Defense & PUP-Liste: Austin Booker (Leistenbereich) trainierte mit und macht gute Fortschritte. Kyler Gordon, Noah Sewell und Shamar Turner bleiben mindestens bis Woche 5 auf der PUP-Liste.

Kapitäne ernannt: Die Mannschaft wählte Caleb Williams, Joe Thuney, Grady Jarrett, T.J. Edwards und Cairo Santos zu den ständigen Kapitänen für 2026.

Team-News der Carolina Panthers

Der amtierende NFC-South-Meister konzentriert sich in dieser Woche auf seine neu formierte Offensive Line und die Gesundheit im Backfield. Die Stamm-Tackles Taylor Moton und Ikem Ekwonu stehen auf der Non-Football Injury (NFI)-Liste, deshalb rücken Monroe Freeling (rechtes Tackle) und Rasheed Walker (linkes Tackle) in die Startaufstellung.

Running Backs: Cheftrainer Dave Canales zeigte sich optimistisch, dass Rookie Jonathon Brooks am Sonntag einsatzbereit sein wird, obwohl er wegen "allgemeiner Muskelkater" zwei Trainingseinheiten in Folge verpasst hat. Er wird sich voraussichtlich die Aufgaben mit Chuba Hubbard teilen.

Aufstellungs-Updates: Die Panthers veröffentlichten ihre offizielle Woche-1-Aufstellung. Der Zweitrunden-Rookie Lee Hunter sicherte sich den Startplatz als Defensive Tackle neben Derrick Brown. Der hochkarätige Neuzugang Bobby Okereke steht neben Devin Lloyd in der Startaufstellung der Linebacker.

Injured Reserve: Trevor Etienne, Braden Christensen und Tershawn Wharton stehen auf der Injured Reserve und werden mindestens die ersten vier Wochen ausfallen.

Kapitäne benannt: Bryce Young, Chuba Hubbard, Derrick Brown, Devin Lloyd und JJ Jansen führen die Mannschaft als Kapitäne an.







