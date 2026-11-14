Carlo Ancelotti rastet aus: Brasilien verliert in der Nachspielzeit gegen Japan

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Die Selecao kassiert gegen Japan spät einen Nackenschlag und an der Seitenlinie geht es hoch her.

Rekordweltmeister Brasilien hat seine erste Niederlage seit der WM-Pleite im Sommer kassiert. Im Länderspiel gegen Japan in Singapur verlor die Selecao trotz eines Doppelpacks von Stürmerstar Vinicius Junior 2:3 (1:2) und überzeugte beim Neuaufbau erneut nicht.

Tiefpunkt bei der Revanche für das WM-Sechzehntelfinale, das Brasilien mühsam gewonnen hatte, waren die Roten Karten für Trainer Carlo Ancelotti und den bereits ausgewechselten Barca-Angreifer Raphinha in der Nachspielzeit.

Japan war durch einen frühen Doppelschlag von Takefusa Kubo (15.) und Keito Nakamura (19.) in Führung gegangen. Vinicius Junior (33./75.) glich aus, er hatte seit Ende September weder für Real Madrid noch für die Nationalmannschaft getroffen.

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Ancelotti und Raphinha sehen Rot

In der Nachspielzeit wurde es wild. Erst traf Tatsuhiro Sakamoto (90.+1) zum 3:2, dann sahen die wütenden Ancelotti und Raphinha von der Bank aus Rot.

Getty Images

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Nordamerika gegen Norwegen hat die Selecao mit einigen neuen Spielern noch keine Glanzleistungen gezeigt. Gegen Australien gab es ein schmeichelhaftes 1:1 und einen 4:2-Sieg, gegen die international drittklassigen Inder ein 4:0 und nun gegen Japan die erste Niederlage.