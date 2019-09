Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - die 3. Liga heute live

Carl Zeiss Jena trifft am zehnten Spieltag der 3. Liga auf den MSV Duisburg. Goal verrät, wie Du das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM sehen kannst.

Am zehnten Spieltag der trifft Carl Zeiss Jena auf den . Anpfiff ist am Samstag, 28. September 2019, um 14 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Für Duisburg verlief der Saisonstart positiv, der MSV steht mit einem Spiel weniger als die anderen Teams auf Rang fünf. Gegen Schlusslicht Jena geht es darum, den Anschluss zur Spitze zu wahren.

Carl Zeiss Jena wartet weiter auf seinen ersten Sieg in dieser Drittligasaison. In den ersten neun Spielen konnte man nur einen Punkt sammeln und steht klar am Tabellenende. Ist zuhause gegen Duisburg etwas drin?

Besteht der MSV gegen den Tabellenletzten? Kann Jena einen Schritt auf dem Weg aus der Krise machen? Goal verrät, wo Du das Duell in der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen kannst.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg live: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Duell Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg Datum Samstag, 28. September 2019 | 14 Uhr Ort Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena Zuschauer 10.445 Plätze

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Das Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem MSV Duisburg wird nicht live im Free-TV ausgestrahlt. Die einzige Möglichkeit, das Spiel im TV zu sehen, ist das kostenpflichtige Angebot MagentaTV der Telekom.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg heute live im Pay-TV bei Magenta TV sehen

MagentaTV überträgt die Partie zwischen Jena und Duisburg live im Pay-TV. Die Übertragung beginnt um 13:45 Uhr und wird von Alexander Küpper moderiert. Kommentator ist Lenny Leonhardt.

Um die Partie bei MagentaTV zu sehen, ist ein Abonnement nötig. Alle Informationen dazu findest Du hier.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg in der Drittliga-Konferenz von MagentaTV

Zusätzlich zum Einzelspiel wird das Spiel Carl Zeiss Jena gegen den MSV Duisburg auch in einer Konferenz von MagentaTV übertragen / gezeigt. Diese beginnt ebenfalls um 13:45 Uhr und wird von Sascha Bandermann kommentiert. Den Link zur Konferenz gibt's hier.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zum TV wird das Spiel auch im LIVE-STREAM übertragen. Dieser gehört zum Angebot MagentaSport, welches ebenfalls zur Telekom gehört und kostenpflichtig ist.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM bei MagentaSport schauen

Gleich wie im TV beginnt die Übertragung bei MagentaSport ebenfalls um 13:45 Uhr, auch hier werden Dich Alexander Küpper und Lenny Leonhardt durchs Spiel führen. Die Konferenz des Spieltags ist bei MagentaSport ebenfalls verfügbar, den Link dazu findest Du hier.

Für die Nutzung von MagentaSport ist ein Abonnement nötig. Dieses kostet, falls Du kein Kunde der Telekom bist, 16,95 Euro monatlich im Monatsabo und 9,95 Euro, wenn Du ein Jahresabo abschließt. Zudem bietet MagentaSport diverse weitere Bezahlmodelle an, alle Informationen findest Du hier.

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal

Wenn Du das Spiel nicht im TV- oder LIVE-STREAM-Angebot verfolgen kannst, dann sollte dir der LIVE-TICKER von Goal weiterhelfen.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos verfügbar und versorgt dich bereits vor Spielbeginn mit den wichtigsten Informationen. Wenn der Ball rollt, bleibst Du bei jedem Angriff, jedem Tor und jeder strittigen Aktion auf dem Laufenden. Verpasse nichts!

Carl Zeiss Jena vs. MSV Duisburg heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spiel werden wie gewohnt ungefähr eine Stunde vor Anstoß bekanntgegeben. Dann findest Du sie natürlich genau hier.