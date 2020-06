Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen: So wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Liga: Carl Zeiss Jena spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM läuft.

Nach der englischen Woche in der 3. trifft Carl Zeiss Jena auf den . Die Partie wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen, da Jena aufgrund der Corona-Bestimmungen noch nicht in Thüringen spielen darf.

Jena ist abgeschlagener Tabellenletzter, 15 Punkte fehlen auf einen Nichtabstiegsplatz. Am vergangenen Spieltag gelang jedoch ein Achtungserfolg, man spielte gegen den Tabellenführer Duisburg 1:1 unentschieden. Gegner Kaiserslautern ist aktuell Zwölfter mit 38 Punkten, sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg sind für die Roten Teufel theoretisch noch möglich. Grund hierfür ist die Ausgeglichenheit der . Unter Woche spielte der FCK 1:1 gegen 1860 München. Das Hinspiel zwischen Jena und Kaiserslautern konnten die Pfälzer mit 3:1 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 3. Bundesliga

3. Bundesliga Spiel: FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Kaiserslautern Datum: 07. Juni 2020

07. Juni 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Bundesliga

Die TV-Rechte der 3. Liga sind zwischen den Öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport von der Telekom aufgeteilt. Die Öffentlich-rechtlichen dürfen insgesamt 86 Partien der 3. Liga im Free-TV übertragen. MagentaSport zeigt jedes Spiel live. Goal erklärt Euch nun, welchen Sender Ihr für das heutige Spiel einschalten müsst.

Das Auswärtsspiel des #FCK beim @fccarlzeissjena am Sonntag wird auf dem #Betze ausgetragen. Aufgrund der Verlängerung der aktuellen Corona-Verordnung in Thüringen bis zum 12. Juni 2020 einigten sich der DFB und die Vereine auf ein Tausch des Heimrechts: https://t.co/zcDky2HJ0S pic.twitter.com/VfbenXaUZ5 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) June 4, 2020

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV sehen: So geht's

Leider zeigt keiner der Öffentlich-rechtlichen Sendern das Spiel heute zwischen Jena und Kaiserslautern live im Free-TV. Ihr müsst also auf das Angebot von MagentaSport zurückgreifen, um die Partie sehen zu können. Magenta geht um 13.45 Uhr auf Sendung, Andreas Mann kommentiert die Partie für Euch. Magenta ist für jeden Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos, danach kostet der Sender 4,99 Euro im Monat. Nicht-Telekom-Kunden müssen natürlich nicht auf das Spiel verzichten: Für 16,95 Euro im Monat oder mit einem Jahresabo für 9,95 Euro im Monat könnt Ihr die dritte Liga live sehen.

Hier findet Ihr mehr Infos über das Angebot der Telekom.

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im LIVE-STREAM

MagentaSport bietet sein Programm auch online im LIVE-STREAM an. Einen kostenlosen LIVE-STREAM gibt es für das heutige Spiel leider nicht. Um Jena gegen Lautern im Internet sehen zu können, müsst Ihr einfach auf www.magentasport.de klicken, Euch mit Eurem Telekom-Konto einloggen - und schon kann's losgehen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Falls Ihr einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt, könnt Ihr das Spiel auch auf Eurem Fernseher streamen.

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer kein Geld für die Übertragung bezahlen will, bleibt über unseren LIVE-TICKER immer auf dem neusten Stand. Fast in Echtzeit berichten wir über die Ereignisse vom Betzenberg. Alle Tore, Karten, Wechsel und sonstige, spannende Szenen werden ausführlich beschrieben. Außerdem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um die 3. Liga - schaut mal rein!

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Carl Zeiss Jena:

Coppens - Grösch, Sulu, Hammann - Kircher, Kübler, Schau, Fassnacht - Eckardt - Gabriele, Joy Lance Mickels

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Grill - Schad, Kraus, Sickinger, Nandzik - Ciftci, Bakhat - Kühlwetter, Pick, Zuck - Röser

Die Aufstellung zu unserem Spiel gegen den @fccarlzeissjena wird Euch präsentiert vom Autohaus Kehry 👀 #FCCFCK #Betze pic.twitter.com/qC3gxw58hT — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) June 7, 2020

Carl Zeiss Jena gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ TEAM PUNKTE TORE 11 FC Hansa Rostock 42 38:34 12 1. FC Kaiserslautern 38 44:46 ... ... ... ... 17 FSV Zwickau 33 42:46 18 Preußen Münster 30 43:53 19 SG Sonnenhof-Großaspach 24 24:54 20 FC Carl Zeiss Jena 18 28:63

