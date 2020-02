Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der 3. Liga

Montagabend in der 3. Liga: Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau. Goal liefert alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

In der wird es am 23. Spieltag nochmal ernst: Am Montagabend trifft Carl Zeiss Jena auf den FSV Zwickau. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen.

Es ist ein echtes Kellerduell: Bei Jena gegen Zwickau trifft der Tabellenletzte der 3. Liga auf den 15., der jedoch satte 15 Zähler mehr auf dem Konto hat. Jena steht abgeschlagen am Tabellenende (13 Punkte), Zwickau dagegen weilt noch am rettenden Ufer (28 Zähler).

Wer setzt sich an diesem Montagabend in Jena durch? Schöpft Carl Zeiss noch Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt oder setzt sich der FSV klar durch? Wir werden es sehen.

Mehr Teams

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen, wie die 3. Liga am 23. Spieltag live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga am Montag auf einen Blick

Duell Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau Datum Montag, 10. Februar - 19 Uhr Ort Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena ( ) Zuschauer 12.990 Plätze

Neuer #Querpass online ➡️ https://t.co/nQvoSZfTgK mit Blick auf unseren Gegner @FSVZwickau, Vorbericht mit O-Ton von #Klinge, Gewinnspiel uvm. Zudem waren wir für Euch beim Neujahrsempfang des #FCC, und wir stellen Euch Neuzugang Aytaç #Sulu näher vor. — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) February 7, 2020

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: 3. Liga heute live im TV sehen

Das Kellerduell der 3. Liga wird am Montagabend live im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Doch welcher Sender zeigt / überträgt das Spiel Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute live im TV? Hier erfahrt Ihr alles.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute live im TV schauen mit Magenta Sport

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau kommt heute in voller Länge bei Magenta Sport. Der Pay-TV-Anbieter zeigt / überträgt die Partie exklusiv und ist Eure erste Anlaufstelle, wenn die Begegnung um 19 Uhr Fahrt aufnimmt.

Hier geht's direkt zur Übertragung Jena gegen Zwickau bei Magenta Sport

Am Montag geht der TV-Sender um 18.45 Uhr auf Sendung und zeigt Euch sogar eine kleine Vorberichterstattung zum Spiel. Mit diesem Team wartet der Sender der Telekom auf:

Kommentar : Andreas Mann

: Andreas Mann Moderation: Stefanie Blochwitz

Einziger Haken, um Jena gegen Zwickau live im TV sehen zu können: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich. Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Doch neben kleinen Nachteilen gibt es auch Vorteile, denn Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau kommt heute nicht nur live im TV bei Magenta Sport, sondern auch im LIVE-STREAM.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau heute im LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr heute auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau im LIVE-STREAM zu verfolgen. Um die Spiele der 3. Liga unterwegs zu schauen, ist ebenfalls MagentaSport die Lösung. Die Berichterstattung des Pay-TV-Senders ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Auf www.magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um ´18.45 Uhr auf Sendung. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, die Konditionen sind im Internet ebenfalls die gleichen wie die für das TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Die Aufstellungen

Um 18 Uhr werden hier die Aufstellungen von Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau erscheinen.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt die vollen 90 Minuten heute live im TV oder im LIVE-STREAM nicht parat und sucht nach einer Alternative? Dann haben wir die beste Lösung für Euch auf Lager: Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Jena gegen Zwickau bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Wir liefern Euch schnelle Aktualisierungen, damit Ihr stets über die Ereignisse informiert seid. Seien es gefallene Tore, verteilte Karten oder ausgewechselte Spieler - alle wichtigen Szenen werden im LIVE-TICKER ausführlich beschrieben.

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Das untere Tabellendrittel der 3. Liga

PLATZ VEREIN PUNKTE TORDIFFERENZ 15 FSV Zwickau 28 2 16 Chemnitz 27 -2 17 Viktoria Köln 25 -10 18 Preußen Münster 20 -13 19 Sonnenhof Großaspach 18 -26 20 Carl Zeiss Jena 13 -26

Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM?