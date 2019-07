Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

Carl-Zeiss Jena empfängt in der 3. Liga Eintracht Braunschweig. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der dritte Spieltag der 3. Liga steht auf dem Programm. In der ersten englischen Woche der Saison gastiert Eintracht Braunschweig beim FC Carl-Zeiss Jena. Anstoß im Ernst-Abbe-Sportfeld ist heute Abend um 19 Uhr.

Während die Bundesliga noch mitten in der Sommervorbereitung steckt, ist die schon voll im Gange. Beide Mannschaften haben bereits zwei Spieltage hinter sich. Die Saisonstarts hätten für beide Klubs kaum unterschiedlicher laufen können.

Gastgeber Carl-Zeiss Jena erlebte einen misslungenen Auftakt in diese Spielzeit. Die Thüringer verloren sowohl gegen den FC Ingolstadt am ersten als auch gegen Preußen Münster am zweiten Spieltag. Eintracht Braunschweig war dagegen gleich doppelt siegreich. Die Löwen gewannen Ihr Auftaktspiel gegen den 1. FC Magdeburg sowie das zweite Schaulaufen gegen 1860 München.

Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig - wer entscheidet das Duell für sich? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der 3. Liga heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und verraten Euch beide Mannschaftsaufstellungen.

Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV verfolgen - geht das?

Fußball pur - auch unter der Woche! Trotz der noch anhaltenden Sommerpause der und anderer europäischer Ligen müsst Ihr nicht auf Live-Fußball verzichten. Schließlich befindet sich die 3. Liga bereits mitten in der Saison. In der ersten englischen Woche dieser Spielzeit kommt es zum Duell der Gegensätze - Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig. Doch wird die Partie überhaupt im TV übertragen? Läuft das Duell im Free-TV? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

ARD, MDR, NDR und Co. - Wer zeigt / überträgt Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute im Free-TV?

Regelmäßig übertragen die Dritten Programme der ARD ausgewählte Spiele der 3. Liga live im Free-TV. Doch in der englischen Woche wird kein einziges Spiel dieser Liga live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Weder der MDR oder NDR noch ein anderer Sender übertragen die Partie zwischen Carl-Zeiss Jena und Eintracht Braunschweig live im Free-TV.

Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, Jena vs. Braunschweig doch noch im TV zu schauen. Diese ist allerdings nicht kostenlos. Ihr erfahrt Eure einzige Live-Option im nächsten Absatz.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV

MagentaSport ist Eure erste und einzige Anlaufstelle an diesem Fußball-Dienstag. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt das Duell zwischen Carl-Zeiss Jena und Eintracht Braunschweig live und in voller Länge im TV. Somit verpasst Ihr keine Sekunde der 90 Minuten dieses Aufeinandertreffens.

Bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 19 Uhr erfolgen wird, geht MagentaSport auf Sendung und beginnt mit einer kurzen Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt dabei Stefanie Blochwitz. Pünktlich zum Anpfiff nimmt Kommentator Andreas Mann vor dem Mikrofon Platz und begleitet Euch während des gesamten Spiels.

Bei MagentaSport bleibt es Euch überlassen, ob Ihr Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig live im Einzelspiel oder in der Konferenz schaut. Der Sender bietet neben der Einzeloption eine Konferenzschaltung mit allen weiteren Partien am Dienstagabend an. Somit verpasst Ihr weder eine spielentscheidende Szene zwischen Jena und Braunschweig noch auf allen anderen Plätzen.

MagentaSport empfangt Ihr über das Sat-Signal Eures Telekom-Receivers. Um den Dienst nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen hierzu erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website des Senders oder im nächsten Abschnitt zum LIVE-STREAM.

Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Die TV-Übertragung von MagentaSport ist allerdings nicht die einzige Option heute Abend. Das Duell zwischen Carl-Zeiss Jena und Eintracht Braunschweig wird zusätzlich im LIVE-STREAM gezeigt. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, verraten wir Euch jetzt.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAMS in der 3. Liga ist MagentaSport Eure erste Anlaufstelle. Der Telekom-Sender überträgt ohnehin alle 380 Spiele der 3. Liga live und in voller Länge - sowohl im TV als auch im Stream. Dementsprechend zeigt MagentaSport heute die kompletten 90 Minuten von Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM.

Der Stream startet und läuft analog zur TV-Übertragung. Ihr könnt Jena vs. Braunschweig entweder im LIVE-STREAM zum Einzelspiel oder im LIVE-STREAM zur Konferenz anschauen. Das bleibt Euch überlassen.

Den LIVE-STREAM von MagentaSport findet Ihr im Internet unter www.MagentaSport.de oder in der MagentaSport-App, die in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) verfügbar ist.

Um das Angebot von MagentaSport allerdings nutzen zu können, müsst Ihr Euch anmelden. Ein Abonnement des Online-Dienstes kostet 9,95 Euro pro Monat. Mehr Informationen dazu findet Ihr auf der Website des Senders.

Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben dem TV-Programm und LIVE-STREAM von MagentaSport gibt es noch eine weitere Alternative, das Duell der beiden Drittligisten live zu verfolgen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig seid Ihr ebenfalls hautnah dabei.

Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine wichtige Szene, bekommt alle Chancen und alle Tore detailliert auf Euren Bildschirm. Bereits wenige Minuten vor Spielbeginn beginnen wir damit, Euch alle relevanten Informationen rund um die Partie zu tickern.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal zu Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App, die in den folgenden Portalen zum Download verfügbar ist:

Carl-Zeiss Jena vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellungen

Wer startet für Carl-Zeiss Jena? Wer steht für Eintracht Braunschweig in der ersten Elf? Wenn beide Mannschaften Ihre Startformationen knapp eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht haben, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

