Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - die Übertragung der Regionalliga heute

Interessantes Duell in der Regionalliga Nordost: Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC steht auf dem Plan. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der 20 Mannschaften starken Regionalliga Nordost kommt es am Sonntag von Halloween (31. Oktober) zum Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC. Los geht es am 16. Spieltag um 14.05 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld.

Jena liegt aktuell auf Platz vier der Tabelle und will mit einem Sieg an Tabellenführer Berliner AK dranbleiben, Chemnitz indes ist in der Verfolgergruppe unterwegs und hat einen kleinen Rückstand auf die Spitzenplätze.

Im Vorfeld der Partie sorgte Jena mit einer Initiative für Aufsehen. Der Viertligist setzt nämlich ein farbiges Zeichen für die Brustkrebsvorsorge, indem man gegen den CFC pinke Trikots mit dem Schriftzug "Gib auf Dich Acht" tragen wird.

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das klappt diesmal sogar - wir liefern alle Infos zur Regionalliga-Übertragung.

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC: Datum, Termin, Ort

Duell Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC Wettbewerb Regionalliga Nordost, 16. Spieltag Datum 31. Oktober 2021, 14.05 Uhr Ort Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena

Morgen erwartet uns im heimischen Paradies der @ChemnitzerFC.



— FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) October 30, 2021

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live im TV sehen

Wie sieht es mit der Übertragung der Spiele in der Regionalliga oder generell in allen vierten Ligen aus? Schwierig, denn nur ab und an werden vereinzelt Duelle live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Heute ist dies aber der Fall und Ihr könnt Euch über eine kostenlose Übertragung von Jena vs. Chemnitz freuen.

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live im Free-TV bei MDR

Die dritten Programme der ARD sind heute vor Ort: Der MDR überträgt die vollen 90 Minuten der Viertliga-Begegnung live im Free-TV.

Im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" kommt Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC am Sonntagnachmittag live.

Übertragung ab: 14 Uhr

ab: 14 Uhr Anpfiff : 14.05 Uhr

: 14.05 Uhr Kommentar : Eik Galley

: Eik Galley Experte : Lutz Lindemann

: Lutz Lindemann Moderation: Tom Scheunemann

Die ganze Partie, die sicherlich ein richtungsweisendes Duell für den Rest der Saison beider Teams ist, wird dann kostenlos von den Herren des MDR begleitet.

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM anschauen: So klappt's

Da das MDR die Rechte an der Free-TV-Übertragung von Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute besitzt, kommt auch das gesamte Spiel der beiden Klubs im LIVE-STREAM des Senders.

Dieser ist 24/7 für Euch da und deswegen könnt Ihr jetzt ganz einfach live reinschalten. Um 14 Uhr beginnt hier die Übertragung aus Jena.

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live: Die Aufstellungen

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live: Die Bilanz

Carl Zeiss Jena 92 Duelle Chemnitzer FC 36 Siege 29 27 Remis 27 29 Niederlagen 36 11 Siege, 3 Remis und 2 Niederlagen Bilanz in dieser Saison 6 Siege, 5 Remis und 4 Niederlagen

Carl Zeiss Jena vs. Chemnitzer FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht