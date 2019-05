Carl Zeiss Jena vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

Carl Zeiss Jena empfängt am letzten Spieltag der 3. Liga 1860 München. Goal zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am 38. Spieltag der 3. Liga gastiert der TSV 1860 München beim FC Carl Zeiss Jena . Anstoß auf dem Thüringer Ernst-Abbe-Sportfeld ist am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr.

Während am vergangenen Spieltag mit einem 3:2-Sieg gegen Fortuna Köln den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machte , steckt Carl Zeiss Jena noch mitten im Abstiegskampf. 1860 kann befreit aufspielen, für Jena steht eine Menge auf dem Spiel.

Die Thüringer befinden sich aktuell auf dem 16. Platz. Die Mannschaften, die nach dem 38. Spieltag die Ränge 17 bis 20 belegen, müssen den Gang in die Viertklassigkeit - die Regionalliga - antreten. Dabei ist es auch in diesem Jahr im Abstiegskampf der wieder enorm eng. Neben Carl Zeiss Jena kämpfen noch vier weitere Teams um den Klassenerhalt - Eintracht Braunschweig , Energie Cottbus , Sonnenhof Großaspach und die Sportfreunde Lotte.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München - der letzte Spieltag der 3. Liga. Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern Wir Euch alle Informationen rund um die Partie und zum LIVE-TICKER.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München: Die Partie der 3. Liga im Überblick

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute live im TV verfolgen - geht das?

Die ersten Absteiger stehen fest. Doch fünf Mannschaften kämpfen am letzten Spieltag erbittert um den Klassenerhalt - so auch Carl Zeiss Jena gegen die bereits geretteten Löwen vom TSV 1860 München. Natürlich wollen die Fans der 3. Liga die Partie live verfolgen. Doch wo wird Carl Zeiss Jena vs. 1860 München live im TV übertragen?

Zeigt / überträgt MagentaTV Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute live im TV?

Die gute Nachricht für alle Entertain-Kunden der Telekom. MagentaTV zeigt Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute live und in voller Länge im TV. Auf Magenta Sport und Magenta Sport HD verpasst Ihr keine Sekunde und erst recht keinen Treffer im Abstiegskampf der 3. Liga. Wie gewohnt beginnt die Übertragung bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 13.30 Uhr erfolgen wird. Reicht Euch das eine Spiel nicht aus, könnt Ihr bei Magenta Sport auch alle Partien der 3. Liga in der Konferenz verfolgen.

Um die Begegnung sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei Magenta Sport, welches für Telekom-Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos ist. Im Anschluss zahlt ihr monatlich 4,95 Euro, um alle Spiele der 3. Liga bei Magenta Sport live anschauen zu können.

Ihr seid kein Telekom-Kunde, wollt aber trotzdem das Magenta-Sport-Abo nutzen? Dann bekommt ihr die ersten sechs Monate gratis und müsst anschließend 9,95 Euro monatlich bezahlen. Denn nur wer ein Abo bei Magenta Sport besitzt, kann die Partie am Samstag zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und 1860 München live verfolgen. Wer sich über das Angebot der Telekom informieren will, kann diesem Link folgen.

Wird Carl Zeiss Jena vs. 1860 München im Free-TV übertragen / gezeigt?

Da müssen wir Euch leider enttäuschen: Carl Zeiss Jena vs. 1860 München wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Weder die ARD noch deren Dritte Programme zeigen die Partie live und in voller Länge. Stattdessen übertragen die Dritten Programme andere, aber nicht weniger spannende Partie der 3. Liga live im Free-TV. Welche das sind, zeigen wir Euch jetzt im Überblick:

Zeigt / überträgt Sky Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute live im TV?

Zahlreiche Spiele der Bundesliga sind bei Sky zuhause. Damit nicht genug: Der Bezahlsender zeigt zudem alle Partien der 2. Bundesliga live und exklusiv. Doch die 3. Liga findet keinen Platz im Sky-Programm.

Sky-Abonnenten können somit am heutigen Samstagnachmittag lediglich die 1. ab 15.30 Uhr sowie am morgigen Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr die live verfolgen.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Gemütlich vor dem Fernseher sitzen und die 3. Liga verfolgen, ist für Euch nicht möglich? Kein Problem, denn Carl Zeiss Jena vs. 1860 München wird zusätzlich zum TV-Programm auch im LIVE-STREAM übertragen .

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München im LIVE-STREAM mit Magenta Sport verfolgen - so klappt’s!

Die Telekom bietet zusätzlich zum TV-Angebot die Möglichkeit, Carl Zeiss Jena vs. 1860 München im LIVE-STREAM im Internet zu verfolgen . Den Stream zum Live-Spiel findet Ihr auf www.magentasport.de. Alle Entertain-Kunden der Telekom, die Magenta Sport abonniert haben, können sich dort kostenlos einloggen und ab 13.15 Uhr den Stream starten. Wenn dann ab 13.30 Uhr auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld der Ball rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-STREAM keine Sekunde.

Alternativ könnt Ihr natürlich auch die Konferenz im LIVE-STREAM bei Magenta Sport sehen.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München im LIVE-STREAM der Dritten Programme verfolgen - geht das?

Das geht leider nicht. Weder der MDR noch der BR oder andere Dritte Programme zeigen das Aufeinandertreffen zwischen Carl Zeiss Jena und 1860 München im LIVE-STREAM. Die Partie läuft also weder freiempfangbar live im TV noch im Stream im Internet.

Stattdessen zeigen die Dritten Programme ausgewählte andere Spiele der 3. Liga im LIVE-STREAM. Welche Spiele das sind, erfahrt Ihr im obigen Abschnitt.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Carl Zeiss Jena vs. 1860 München im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zur Partie.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Gewohnt detailreich versorgen wir Euch mit den relevantesten Statistiken und Fakten bereits 30 Minuten vor dem Anstoß. Ab Anpfiff, der um 13.30 Uhr erfolgen wird, bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal immer am Ball.

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Carl Zeiss Jena: Coppens - Grösch, Volkmer, Schüler - Fl. Brügmann, Eckardt, Kübler, Fassnacht - Wolfram, Tietz, Fe. Brügmann

1860 München: Hiller - Weeger, Weber, Mauersberger, Steinhart - Köppel, Lacazette - Böhnlein, Bekiroglu, Koussou - Ziereis

Carl Zeiss Jena vs. 1860 München: Die Bilanz

Carl Zeiss Jena und 1860 München treffen am Samstagnachmittag zum zehnten Mal aufeinander. Bisher haben die Thüringer in der Bilanz ganz knapp die Nase vorn. Auch das Hinspiel entschied Carl Zeiss im Stadion an der Grünwalder Straße mit 3:1 für sich. Wie geht es dieses Mal aus?

Die Bilanz auf einen Blick: