Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

Carl Zeiss Jena empfängt in der 3. Liga den 1. FC Magdeburg. Goal verrät Euch alle Details zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Am 7. Spieltag der 3. Liga gastiert der 1. FC Magdeburg beim FC Carl Zeiss Jena. Anstoß der Partie ist am Montagabend um 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Die Vorzeichen vor der Partie könnten kaum unterschiedlicher sein. Der 1. FC Magdeburg fährt mit großem Selbstbewusstsein in Richtung Thüringen. Der FCM holte am vergangenen Spieltag einen souveränen und deutlichen 5:1-Sieg gegen 1860 München. Derzeit rangieren die Blau-Weißen mit neun Punkten auf dem achten Rang.

Carl Zeiss Jena befindet sich dagegen mit der roten Laterne in der Hand am Tabellenende. Der Klub aus Thüringen hat alle sechs bisherigen Partien verloren. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage beim SV Meppen.

Geht der Tieflug von Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Magdeburg weiter? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Montagsspiel der heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu unserem LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen beider Mannschaften.

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg: Das Duell in der 3. Liga im Detail

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wenn Ihr das Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Magdeburg heute live im TV verfolgen wollt, bleibt Euch nur eine Möglichkeit. Diese stellen wir Euch in den nächsten Zeilen vor.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV

MagentaSport ist am Montagabend Eure einzige Option. Nur MagentaSport zeigt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg live im TV. Bereits um 18.45 Uhr beginnt der hauseigene Sender der Telekom mit der Vorberichterstattung, ehe es um 19 Uhr rein in die Partie geht.

Die Nutzung von MagentaSport ist allerdings nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement voraus. Dabei wird zwischen zwei Abo-Modellen unterschieden.

Für Telekom-Kunden:

Seid Ihr bereits bei der Telekom unter Vertrag, nutzt Ihr MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Im Anschluss kostet das MagentaSport-Abo 4,95 Euro im Monat.

Für Nicht-Kunden der Telekom:

Habt Ihr kein bestehendes Telekom-Abonnement, müsst Ihr von Anfang an für MagentaSport zahlen. Das Jahresabo bekommt Ihr für monatlich 9,95 Euro .

bekommt Ihr für . Das Monatsabo kostet hingegen monatlich 16,95 Euro, lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Für weitere Informationen schaut Ihr am besten auf der Website von MagentaSport vorbei.

ARD oder die Dritten Programme - Wer zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV?

Leider hat sich keines der Dritten Programme der ARD dazu entschieden, das Ost-Derby am Montagabend live im TV zu übertragen. Dementsprechend wird Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Neben dem TV-Programm gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg live zu verfolgen. Diese Option nennt sich LIVE-STREAM . Wir stellen sie Euch in diesem Abschnitt vor.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-STREAM unter www.MagentaSport.de

Auch in puncto LIVE-STREAM ist MagentaSport Eure einzige Möglichkeit, das Ost-Duell live und in voller Länge zu erleben. Der Telekom-Sender überträgt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg in voller Länge im LIVE-STREAM unter www.MagentaSport.de. Hier geht's direkt zum Live-Spiel!

Der LIVE-STREAM von MagentaSport startet parallel zur Übertragung im TV. Doch auch die Nutzung des LIVE-STREAMS ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Abonnement voraus. Für nähere Informationen hierzu schaut Ihr entweder im obigen Abschnitt zur TV-Übertragung oder auf der MagentaSport-Website vorbei.

Artikel wird unten fortgesetzt

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Leider keine Zeit, Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann präsentieren wir Euch jetzt die perfekte Alternative:

Mit unserem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr stets bestens informiert. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch während der gesamten Partie mit alle wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen. Im LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Chance, keinen Treffer und keine Entscheidung.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unserem LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen

Wir lüften die Geheimnisse: Wer startet für den FC Carl Zeiss Jena? Wer beginnt für den 1. FC Magdeburg? Wenn beide Mannschaften knapp eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen veröffentlichen, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg: Die Bilanz

CARL ZEISS JENA (wettbewerbsübergreifend 78 Duelle) 1. FC Magdeburg 33 Siege 31 14 Remis 14 31 Niederlagen 33 140 Erzielte Tore 124

Wer zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Magdeburg? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick