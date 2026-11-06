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Calcio Como 1907 gegen Roma wird live auf DAZN übertragen. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, das Spiel im TV und im Livestream zu verfolgen.

Calcio Como 1907 empfängt Roma zu einem Spiel der Serie A Femminile, in dem der Tabellendritte auf den Spitzenreiter trifft. Die Lombardinnen von Selena Mazzantini empfangen Roma als Tabellenführer. Für beide Mannschaften dürfte es ein wichtiger Test werden.

Como geht mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der 4:2-Auswärtssieg gegen Juventus ist das bemerkenswerteste Ergebnis dieser überzeugenden Phase. Das 1:1 gegen Ternana am vergangenen Spieltag beendete allerdings die Siegesserie.

Roma von Gianpiero Piovani geht nach vier ungeschlagenen Spielen in der Serie A und der Women's Champions League in die Partie. Drei Ligasiege in Folge haben die Tabellenführung gefestigt. Das deutliche 5:2 gegen Juventus und das 4:2 gegen AC Milan zeigen die offensive Qualität eines Kaders, der den Gegnerinnen gefährlich werden kann.

Roma kommt aus einer 0:2-Niederlage gegen Chelsea in der Women's Champions League, zeigte in der Serie A aber konstante Leistungen. Der 2:1-Sieg gegen Napoli Femminile am vergangenen Ligaspieltag bestätigt, dass die Mannschaft auch bei schwierigen Auswärtsspielen auf Kurs bleibt.

Für Como wäre es ein klares Signal an die Konkurrenz, den Tabellenführer zu Hause zu stoppen und den Rückstand in der Tabelle zu verkürzen. Roma könnte mit drei Punkten die Tabellenführung weiter festigen – in einer Phase der Saison, in der Konstanz alles ist.

Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wo du das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Como hat Selena Mazzantini vor diesem Spiel keine Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Die voraussichtliche Aufstellung steht noch nicht fest und wird in den Stunden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Auch aufseiten von Roma hat Gianpiero Piovani noch keine offiziellen Angaben zu Verletzungen oder Sperren gemacht. Die neuesten Informationen zum verfügbaren Kader werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Aktuelle Form

Como hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt, zwölf Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Ternana Femminile, das eine Serie von drei Siegen in Folge beendete. Zu den bemerkenswertesten Ergebnissen zählen der 4:2-Auswärtssieg gegen Juventus und das anschließende 4:1 gegen AC Milan.

Roma weist in den vergangenen fünf Spielen in der Serie A und der Women's Champions League vier Ergebnisse auf: drei Siege und zwei Niederlagen. In der Liga hat Roma die letzten drei Partien gewonnen, darunter das 2:1 gegen Napoli Femminile, das 2:5 gegen Juventus und das 4:2 gegen AC Milan. Die einzigen Niederlagen gab es in der Women's Champions League gegen Chelsea und Barcelona. Insgesamt hat Roma in den fünf betrachteten Spielen 13 Tore erzielt und zehn kassiert.

Direkter Vergleich

Zu bisherigen Begegnungen zwischen Calcio Como 1907 und Roma Femminile liegen keine Daten vor. Ein historischer Überblick über die direkten Duelle der beiden Mannschaften ist daher nicht möglich.

Tabelle

In der Serie A Femminile steht Roma auf dem ersten Platz, während Calcio Como 1907 in der Gesamttabelle Rang drei belegt.