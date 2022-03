BVB in der Youth League heute live: Manchester United vs. Borussia Dortmund im TV und LIVE-STREAM

Im Achtelfinale der Youth League trifft der BVB heute auf die Mannschaft von Manchester United. Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, 1. März 2022, um 21 Uhr im Leigh Sports Village Stadium in der englischen Stadt Leigh. Welche Möglichkeiten Ihr habt, die Partie live im Free-TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, hat GOAL für Euch zusammengetragen.

Den BVB in der Youth League live auf DAZN verfolgen: Jetzt Abonnement sichern!

Als letzter verbliebener Vertreter der deutschen Junioren-Mannschaften geht es für die U19 des BVB in der Youth League gegen Manchester United und damit gegen einen der Titelfavoriten. In der U19-Bundesliga führen die Dortmunder souverän das Klassement an, im Junioren-Pendant zur Champions League mussten sie sich aber gehörig strecken, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Mit 5:3 schlug die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg den FC Empoli im Achtelfinal-Playoff und trifft nun auf Man United.

Und das Team von der Insel präsentierte sich in der laufenden Saison auf internationalem Parkett ziemlich stark: Mit fünf Siegen aus sechs Partien wurde die Gruppe F von den "Red Devils" dominiert, der erste Platz sicherte zudem den direkten Sprung ins Achtelfinale, der Umweg über die Play-offs konnte somit vermieden werden. Nun wartet mit dem BVB zwar ein starkes Team, trotzdem dürfte Manchester United als leichter Favorit ins Rennen gehen.

Wer zieht heute Abend ins Viertelfinale ein, der BVB oder Manchester United? Eine Entscheidung fällt ab 21 Uhr - und so seid Ihr live dabei!

BVB in der Youth League heute live: Achtelfinale gegen Manchester United in der Übersicht

Begegnung: Manchester United vs. BVB (Borussia Dortmund)

Wettbewerb: UEFA Youth League, Achtelfinale

Datum: 1. März 2022 (heute), 21 Uhr

Austragungsort: Leigh Sports Village Stadium (Leigh, England)

BVB in der Youth League heute live: Wird das Achtelfinale gegen Manchester United im Free-TV übertragen?

Wer der U19 von Borussia Dortmund heute Abend live gegen Manchester United zuschauen möchte, wird im Free-TV vergeblich nach der Übertragung suchen.

Denn wie auch die meisten anderen Fußball-Wettbewerbe läuft die Youth League nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern kann lediglich über einen Streamingdienst verfolgt werden. Bei welchem Anbieter Ihr ein Abonnement benötigt, erfahrt Ihr nachfolgend.

BVB in der Youth League heute live: Läuft das Achtelfinale gegen Manchester United im LIVE-STREAM?

Vor allem große Anbieter wie Sky oder DAZN dominieren den Markt der Übertragungsrechte, doch manche Wettbewerbe laufen auch bei kleineren Streamingdiensten wie Sportdigital Fußball oder Magenta Sport.

Für das Youth-League-Match des BVB gegen Manchester United braucht ihr aber weder Sky noch Sportdigital Fußball oder Magenta Sport, sondern DAZN. Der Münchner Streamingdienst ist für die Übertragung des Achtelfinales im LIVE-STREAM verantwortlich.

BVB in der Youth League heute live: Das Achtelfinale gegen Manchester United im LIVE-STREAM auf DAZN

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM von DAZN zu erhalten, müsst Ihr Euch vorab registrieren. Das Münchner Unternehmen bietet euch verschiedene Abo-Möglichkeiten, zwischen denen Ihr wählen könnt. Entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo, zahlt Ihr entweder 274,99 Euro oder 24,99 Euro in monatlichen Raten. Das flexibel kündbare Monatsabo kostet Euch hingegen 29,99 Euro.

Seid Ihr angemeldet, habt Ihr Zugang zu diversen Live-Übertragungen unterschiedlichster Sportarten. Abrufbar sind die LIVE-STREAMS sowohl via App als auch im Webbrowser oder auf dem Smart-TV, einzig eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt. Darüber hinaus stellt uefa.tv auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Verfügung.

BVB in der Youth League heute live: Achtelfinale gegen Manchester United im LIVE-STREAM auf DAZN - weitere Infos

BVB in der Youth League heute live: Die Achtelfinal-Übertragung gegen Manchester United in der Übersicht

Begegnung Manchester United vs. BVB Wettbewerb Youth League, Achtelfinale Anpfiff 1. März 2022 (heute), 21 Uhr Free-TV - LIVE-STREAM DAZN, uefa.tv

BVB in der Youth League heute live: Die Aufstellungen zum Achtelfinale gegen Manchester United

Sobald die beiden Trainer ihre jeweilige Aufstellung bekanntgeben, teilen wir sie an dieser Stelle mit Euch.