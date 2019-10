Ex-BVB-U19-Trainer über Youssoufa Moukoko: "Mich wundert es nicht"

Auch in der U19 des BVB erzielt Youssoufa Moukoko Tore wie am Fließband. Seine ehemaliger Coach ist davon nicht überrascht.

Der ehemalige U19-Trainer von Benjamin Hoffmann ist nicht überrascht von der Entwicklung von Youssoufa Moukoko. "Der Junge hat in den zwei Jahren U17 schon bewiesen, wie gut er ist. Mich wundert es also nicht, dass er gerade wieder so aufdreht", sagte Hofmann den Ruhr Nachrichten .

In sieben U19-Bundesligaspielen erzielte der erst 14-jährige Moukoko in dieser Saison bereits 15 Tore. "Jeder, der ihn live gesehen hat, weiß, wie gut er ist. Mich freut es einfach, dass er seine Leistungen bestätigt. Ich wünsche mir auch, dass er verletzungsfrei bleibt. Dann wird der BVB noch viel Freude an ihm haben", sagte Hofmann.

Benjamin Hoffmann wechselte vom BVB zu

Hoffmann führte die U19 von Borussia Dortmund in der vergangenen Saison zur Deutschen Meisterschaft und zog anschließend zum FSV Mainz 05 weiter, wo er sich aktuell ebenfalls um die U19 kümmert.

Beim BVB wurde er durch Michael Skibbe ersetzt.